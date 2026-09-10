Apple рассказала, видно ли складку на экране iPhone Duo

Складной iPhone Duo еще даже не добрался до прилавков, а споров вокруг его экрана уже хватает. Всех волнует одно: видно ли на внутреннем дисплее складку в месте сгиба или Apple наконец научилась ее прятать. Перед стартом продаж компания выложила детали про конструкцию экрана и даже ответила на прямой вопрос о складке, только сделала это хитро. Мы уже разобрали все устройства с сентябрьской презентации, а теперь копнем в тему экрана Duo глубже и поймем, стоит ли верить обтекаемым формулировкам с сайта Apple.



Невидимую складку Apple нам не обещала

Начну с главного, чтобы сразу расставить точки. Никакого экрана совсем без складки Apple не обещала. До анонса ходили слухи, что компания положила все силы на то, чтобы убрать сгиб между половинками дисплея. Складка есть у всех складных смартфонов, и со временем она обычно становится только заметнее от постоянного открывания и закрывания.

На странице iPhone Duo Apple вынесла отдельный вопрос в раздел FAQ: показывает ли внутренний дисплей складку в месте сгиба. И вот тут начинается самое интересное. Прямого ответа в духе «нет, складки нет» компания не дала. Вместо этого получилась вот такая формулировка:

iPhone Duo получил удивительно ровный и гладкий внутренний дисплей с фирменной технологией нанотекстурного покрытия, которое снижает блики и отражения ради непрерывного изображения. Оптически прозрачный клей позволяет слоям дисплея скользить при складывании, уменьшая нагрузку и складку.

Видите хитрость? Apple говорит про ровный и гладкий экран, но саму складку не отрицает, а лишь обещает ее уменьшить. Ключевое тут — уменьшает нагрузку и складку, а не убирает совсем. По сути компания аккуратно ушла от прямого ответа на свой же вопрос. Если хотите освежить в памяти характеристики новинки, у нас есть отдельный материал про все, что известно об iPhone Duo. Такие обтекаемые формулировки от Apple мы разбираем постоянно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС, чтобы не пропускать свежие разборы и новости про технику Apple.

Что Apple спрятала под внутренним экраном

Чтобы понять, почему складку в теории должно быть плохо видно, стоит заглянуть внутрь дисплея. Apple раскрыла его конструкцию, и она оказалась заметно сложнее, чем у обычного экрана. Внутренний дисплей собран из десяти сверхтонких слоев.

Сверху лежит нанотекстурное покрытие из фирменного полимера. По словам Apple, оно примерно на 40 процентов жестче материалов, которые используют в индустрии, — читай, жестче того, что ставят конкуренты в свои складные аппараты. Над гибким модулем и под ним компания добавила прочное стекло, а в самом низу стопки лежит титановая пластина. Отдельно Apple хвалит клей: он позволяет слоям скользить относительно друг друга, как страницы книги, и снимает напряжение при сгибе.

Есть еще один нюанс по защите. Внешний экран прикрыт Ceramic Shield 2 — тем же стеклом, что стоит на Pro-моделях. К слову, iPhone 18 Pro работает как макбук благодаря чипу A20 Pro, если вдруг пропустили этот разбор. Задней панели достался обычный Ceramic Shield, а вот внутреннему дисплею вместо привычного керамического стекла отдали тот самый полимер, потому что стекло на сгибе просто не выживет. Оба экрана поддерживают ProMotion, Always-On и True Tone, а пиковая яркость на солнце добивает до 3000 нит.

Видно складку или нет: смотрим и трогаем

Теперь к самому интересному — что в реальности. В пресс-релизе Apple прямо пишет, ради чего вообще затевалось нанотекстурное покрытие:

Премиальное нанотекстурное покрытие снижает блики и отражения, создает матовую поверхность, которая уменьшает заметность складки и приятна на ощупь.

И вот тут кроется вся суть. Складку не убирают физически, ее делают менее заметной за счет матовой поверхности. Логика простая: глянцевый экран ловит блики и отражения, на которых любая неровность сразу бросается в глаза. Матовое покрытие эти отражения гасит, и складка на нем почти не видна при обычном использовании. По первым отзывам тех, кто уже подержал Duo в руках, сгиб к тому же почти не чувствуется пальцами, когда ведешь по экрану. Это большой плюс, ведь на многих складных смартфонах палец буквально спотыкается о ложбинку посередине. Плюс матовая поверхность приятнее лежит под пальцем и меньше собирает отпечатки, что на большом внутреннем экране совсем не лишнее.

Но давайте честно. Матовое покрытие — это маскировка, а не волшебство. Под определенным углом и при определенном свете складку все равно можно поймать взглядом, просто она не такая наглая, как у большинства конкурентов. За такие деньги хочется идеала, а с учетом того, сколько новые айфоны стоят в России, ожидания у покупателей будут максимальными.

Если что-то в характеристиках или отзывах осталось непонятным, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Физику не обманешь, и складка со временем вылезет

А теперь ложка дегтя. Физику не обманешь, и складка на таких устройствах пока что будет видна, как ни старайся производитель. Это механический сгиб гибкого экрана, и полностью убрать его следы на нынешнем уровне технологий попросту нельзя.

Отдельно настораживает, что Apple нигде не указала ресурс шарнира в циклах складываний. Ни в пресс-релизе, ни на сайте цифры нет. Компания лишь говорит про плавное и сбалансированное сопротивление шарнира ради долговечности, хвалит его сложность в сотню с лишним деталей и упоминает поддерживающие ребра с титановой панелью под дисплеем. Звучит солидно, но конкретики ноль.

Для сравнения Samsung свои складные аппараты по циклам описывает открыто. Свежий Galaxy Z Fold8 той же общей формы, что и Duo, рассчитан на 500 тысяч сложений. И даже на нем складка через какое-то время эксплуатации становится заметнее. Так что ждать, что у iPhone Duo сгиб останется невидимым спустя год активного использования, я бы не стал.

Старт продаж намечен на 23 октября, а предзаказы открываются 16 октября. Скоро появятся живые тесты, и мы увидим, как экран ведет себя не на рендерах, а в руках. Особенно интересно, что станет со складкой через несколько месяцев ежедневного открывания, ведь именно тогда сгиб на подобных аппаратах обычно и вылезает наружу. А если любите добирать аксессуары к технике без переплат, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно всплывают удачные находки с AliExpress по вменяемым ценам.