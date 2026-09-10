Сколько стоит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo в России

Apple показала iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo вечером 9 сентября, а российские продавцы уже выкатили ценники. Яндекс Маркет первым раскрыл суммы: за обычный Pro просят от 147 тысяч рублей, за Pro Max — от 157 тысяч, а складной Duo стартует с 245 тысяч. Предзаказ открывается 10 сентября, устройства обещают привезти после 26 сентября. Цифры кусаются, но способы сэкономить есть: в России заметно подешевели рублевые подарочные карты Apple, и пополнять счет стало проще.



Сколько стоят iPhone 18 Pro и iPhone Duo в России

Базовые цены на Маркете выглядят так: iPhone 18 Pro стоит от 147 тысяч рублей, Pro Max — от 157 тысяч, а Duo — от 245 тысяч. Новинки приедут в нескольких расцветках, включая свежие бургунди и небесно-голубой. Кстати, iPhone 18 Pro в бургунди выглядит настолько сочно, что за него уже готовы влезать в кредиты. Финальная сумма зависит от модели, продавца и условий доставки: забрать смартфон можно по клику или в пункте выдачи. Разница между Pro и Pro Max по традиции сводится к размеру экрана и запасу батареи, так что доплата в десять тысяч оправдана не для всех. Небесно-голубой при этом смотрится спокойнее бургунди и наверняка разойдется быстрее остальных цветов.

iPhone 18 Pro — от 147 000 рублей;

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2pVuoJ7g1 iPhone 18 Pro Max — от 157 000 рублей;

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2pVuoJ7g2 iPhone Duo — от 245 000 рублей. Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2pVuoJ7kP

Спрос обычно оживает прямо в день анонса, так что тянуть с предзаказом смысла мало. Хотите первыми узнавать про свежие утечки и ловить лучшие цены на технику Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы разбираем каждую новость по горячим следам.

Где купить дешевле и где переплата

Маркет и CDEK.Shopping держат самый низкий порог, а вот сотовые ритейлеры просят заметно больше. Разброс серьезный: за первый складной iPhone Duo в одном месте отдадите 245 тысяч, а в другом — почти 300. Ниже собрал ценники основных площадок, чтобы было проще сравнить, где переплата, а где адекватный старт.

В сети Билайн цены такие:

iPhone 18 Pro — от 174 888 рублей;

iPhone 18 Pro Max — от 189 888 рублей;

iPhone Duo — от 299 888 рублей.

МТС расписал стоимость по каждому объему памяти:

Модель Память Цена iPhone 18 Pro 256 ГБ 174 990 рублей iPhone 18 Pro 512 ГБ 204 990 рублей iPhone 18 Pro 1 ТБ 264 990 рублей iPhone 18 Pro 2 ТБ 349 990 рублей iPhone 18 Pro Max 256 ГБ 189 990 рублей iPhone 18 Pro Max 512 ГБ 219 990 рублей iPhone 18 Pro Max 1 ТБ 279 990 рублей iPhone 18 Pro Max 2 ТБ 364 990 рублей iPhone Duo 256 ГБ 299 990 рублей iPhone Duo 512 ГБ 339 990 рублей iPhone Duo 1 ТБ 399 990 рублей iPhone Duo 2 ТБ 489 990 рублей

В М.Видео iPhone 18 Pro обойдется от 174 999 рублей, Pro Max на 256 ГБ — от 189 999, а версия на 512 ГБ — от 219 999. Сервис CDEK.Shopping держит одни из самых доступных цен: 147 тысяч за Pro и 155 тысяч за Pro Max. А вот restore заряжает по максимуму — от 199 990 за Pro и от 219 990 за Pro Max, то есть на полсотни тысяч дороже самых выгодных предложений.

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Почему в России дороже, чем в США

Официальные цены Apple на старте куда гуманнее. В США iPhone 18 Pro на 256 ГБ стоит 1199 долларов, Pro Max — 1299, а iPhone Duo — 1999. Обе Pro-модели и складной Duo доступны в объемах вплоть до 2 ТБ. За эти деньги вы получаете новый процессор A20 Pro, который по мощности подбирается к ноутбукам. По курсу ЦБ около 86,5 рубля за доллар выходит совсем другая картина.

Если пересчитать американские ценники в рубли, разница бьет по глазам:

iPhone 18 Pro — около 104 000 рублей против 147 000 в России;

iPhone 18 Pro Max — около 112 000 против 157 000;

iPhone Duo — около 173 000 против 245 000.

Причина простая: официальных продаж Apple в стране нет. Итоговый ценник растет из-за параллельного импорта и логистики, к которым добавляется наценка продавцов. Поэтому даже минимальная российская цена ощутимо выше стартовой американской, и с топовыми объемами памяти разрыв только увеличивается. Переплачивать за аксессуары к новому iPhone тоже необязательно. Чехлы, зарядки и кабели куда дешевле берут на распродажах, а годные варианты мы регулярно выкладываем в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.

Когда выгоднее покупать iPhone 18 Pro

Брать смартфон в первые дни продаж — самый дорогой сценарий. Продавцы закладывают в ценник ажиотаж, а он в первые недели всегда на пике. По опыту прошлых лет первая волна спроса спадает через два-три месяца, и вот тогда ценники начинают потихоньку снижаться. Устройств на складах становится больше, площадки конкурируют между собой, и переплата за самый свежий iPhone постепенно уходит.

Есть один нюанс, который способен все испортить, — курс доллара. Российские цены на технику Apple привязаны к нему напрямую, ведь все идет через параллельный импорт. Если рубль просядет, эффект от спада ажиотажа попросту съест рост курса, и дешевле не станет даже спустя пару месяцев. Так что следить нужно не только за спросом, но и за курсом в обменниках.

Самые вкусные предложения по традиции появятся на сером рынке. Но и тут спешить не стоит: заметные скидки обычно подтягиваются ближе к Новому году, под праздничный сезон и большие распродажи. Если готовы подождать, разумнее брать iPhone 18 Pro не на старте, а в декабре — так шанс поймать адекватную цену заметно выше. А тем, кому смартфон нужен здесь и сейчас, придется смириться с переплатой за нетерпение.