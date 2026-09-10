Что показала Apple на презентации 9 сентября: складной iPhone Duo и все главные новинки

Apple провела осеннюю презентацию 9 сентября, и это был тот самый вечер, которого ждали несколько лет. Компания наконец показала свой первый складной смартфон, обновила про-линейку айфонов, часы и наушники, а заодно сменила человека на сцене: кейноут впервые вел новый гендиректор Джон Тернус. Разбираю по порядку, что показали и стоит ли за этим бежать в предзаказ. И раз уж речь про обновление техники, напомню приятное: пополнить Apple ID через МТС в России снова можно без комиссии, так что копить на новинку стало чуть проще.



Складной iPhone Duo наконец приехал

Главную интригу Apple приберегла напоследок, но начну я с нее. Первый складной iPhone Duo — это книжка в паспортном формате: снаружи экран на 5,4 дюйма, внутри разворачивается основной на 7,6 дюйма. В разложенном виде это самый тонкий айфон в истории, что для первого поколения складных даже удивительно. Все характеристики iPhone Duo мы собрали отдельно, но ключевое назову здесь.

Внутри стоит новейший чип A20 Pro и собственный модем Apple C2, который на 50 процентов быстрее прошлого. Камера — 48-мегапиксельный модуль Fusion, поддержку Apple Pencil обещают докрутить позже. Цвета всего два: Star White и темно-синий Night Sky. А теперь про грустное. Стартовая цена — от 1 999 долларов за версию на 256 ГБ, а топовая конфигурация на 2 ТБ подбирается к 3200. Предзаказ с 16 октября, старт продаж 23 октября.

Скажу честно: Duo мне лично зашел, и я бы с удовольствием его погонял хотя бы недельку. Но платить за складной смартфон такую цену я пока не готов, и подозреваю, что таких, как я, будет много. Остались вопросы по складному айфону? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, обсудим вместе.

iPhone 18 Pro и Pro Max: чип и камера решают

Про-линейка получила меньше внимания на фоне складного, но по факту это самый интересный апгрейд за пару лет. Главное — новый процессор A20 Pro, который по мощности почти как в макбуке, и это не фигура речи. Второе — камера: основной 48-мегапиксельный модуль получил переменную диафрагму с настоящими механическими лепестками, как в больших фотоаппаратах.

Что это дает на практике. Переменная диафрагма камеры позволяет управлять глубиной резкости по-настоящему, а не программно: захотел размытый фон — открыл диафрагму, нужна резкость по всему кадру — закрыл. Для мобильной съемки это редкая штука. Добавьте сюда тот же модем C2 и общий прирост автономности.

По цвету Apple снова угадала настроение. После прошлогоднего успеха оранжевого показали спокойный ледяной glacier и глубокий винный оттенок. 18 Pro Max в бургунди выглядит так, что за него хочется влезть в кредит. Ценник, правда, подрос на сто долларов: базовый 18 Pro стартует с 1 199 долларов. Предзаказ с субботы, продажи с 18 сентября.

А вот 18 Pro Max я бы точно погонял, это тот самый айфон, ради которого хочется обновиться. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Apple Watch Series 12 и Ultra 4: начинка важнее корпуса

Дизайн часов Apple трогать не стала, и это тот случай, когда все интересное спрятано внутри. Обзор Apple Watch Series 12 у нас уже готов, а если коротко — главное тут новый чип S11 и полностью переработанная система датчиков здоровья.

Пульс теперь измеряется каждые пять секунд, а вариабельность сердечного ритма фиксируется в разы чаще, чем раньше. Появилась оценка готовности Readiness: часы смотрят на сон, нагрузку и показатели организма и утром выдают вердикт, стоит ли сегодня выкладываться или лучше отдохнуть. У кого были часы с похожей функцией от Oura или Garmin, идею поймут сразу. Алюминиевую Series 12 еще прикрыли новым стеклом Ceramic Shield 2, оно на 60 процентов прочнее прежнего.

Отдельно стоят флагманские Apple Watch Ultra 4 для тех, кто живет в спорте и вылазках на природу. Тут держится автономность до 50 часов в обычном режиме и связь через спутник для экстренных ситуаций. Цены остались на месте: Series 12 от 399 долларов, Ultra 4 от 799. Предзаказ уже открыт, продажи с 18 сентября.

AirPods 5: шумодав там, где его не ждали

Наушники в этот раз прошли почти незаметно, и зря. Все новшества AirPods 5 сводятся к одному: Apple впервые дала полноценное активное шумоподавление в открытом вкладыше без амбушюр. Звучит странно, но работает — компания говорит, что глушит шум лучше на 50 процентов, чем AirPods 4, и называет это лучшим ANC среди открытых наушников.

Автономность — до пяти часов с включенным шумодавом и около 20 часов с кейсом. Появился доступ к Siri без рук и живой перевод речи собеседника прямо в ухо. Базовая версия стоит 129 долларов. За 149 дают удлиненную ножку как у AirPods Pro 3, управление прямо на ножке, лишний час работы и беспроводную зарядку кейса. Предзаказ открыт, отгрузки с 18 сентября.

Что из этого брать

Теперь по делу, коротко и без воды. Складной Duo — самое яркое, что показали, и мне он правда понравился. Но две тысячи долларов за первое поколение складного айфона это перебор, такие деньги за раннюю версию я отдавать не готов. Подожду, пока Apple обкатает шарнир и собьет цену.

А вот iPhone 18 Pro Max — это ровно тот аппарат, который я бы погонял в первую очередь. Переменная диафрагма и чип уровня макбука — весомый повод обновиться, если снимаете много и всерьез. Часы берите, если пришли с модели трех-четырехлетней давности: ради новых датчиков и Readiness смысл есть. AirPods 5 — крепкий вариант для тех, кто не любит амбушюры, но хочет тишины.

И маленький совет напоследок. Чехлы, ремешки и переходники под новинки я всегда сначала ищу на AliExpress, выходит в разы дешевле фирменных. Годные находки закидываю в канал Сундук Али-Бабы, туда и заглядывайте за скидками.