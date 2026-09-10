Что показала Apple на презентации 9 сентября: складной iPhone Duo и все главные новинки

Кирилл Пироженко

Apple провела осеннюю презентацию 9 сентября, и это был тот самый вечер, которого ждали несколько лет. Компания наконец показала свой первый складной смартфон, обновила про-линейку айфонов, часы и наушники, а заодно сменила человека на сцене: кейноут впервые вел новый гендиректор Джон Тернус. Разбираю по порядку, что показали и стоит ли за этим бежать в предзаказ. И раз уж речь про обновление техники, напомню приятное: пополнить Apple ID через МТС в России снова можно без комиссии, так что копить на новинку стало чуть проще.

iPhone Duo и iPhone 18 Pro в руках. Фото.

iPhone Duo и iPhone 18 Pro в руках

Складной iPhone Duo наконец приехал

Главную интригу Apple приберегла напоследок, но начну я с нее. Первый складной iPhone Duo — это книжка в паспортном формате: снаружи экран на 5,4 дюйма, внутри разворачивается основной на 7,6 дюйма. В разложенном виде это самый тонкий айфон в истории, что для первого поколения складных даже удивительно. Все характеристики iPhone Duo мы собрали отдельно, но ключевое назову здесь.

Складной iPhone Duo наконец приехал. iPhone Duo в сложенном виде. Фото.

iPhone Duo в сложенном виде

Внутри стоит новейший чип A20 Pro и собственный модем Apple C2, который на 50 процентов быстрее прошлого. Камера — 48-мегапиксельный модуль Fusion, поддержку Apple Pencil обещают докрутить позже. Цвета всего два: Star White и темно-синий Night Sky. А теперь про грустное. Стартовая цена — от 1 999 долларов за версию на 256 ГБ, а топовая конфигурация на 2 ТБ подбирается к 3200. Предзаказ с 16 октября, старт продаж 23 октября.

Скажу честно: Duo мне лично зашел, и я бы с удовольствием его погонял хотя бы недельку. Но платить за складной смартфон такую цену я пока не готов, и подозреваю, что таких, как я, будет много. Остались вопросы по складному айфону? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, обсудим вместе.

iPhone 18 Pro и Pro Max: чип и камера решают

Про-линейка получила меньше внимания на фоне складного, но по факту это самый интересный апгрейд за пару лет. Главное — новый процессор A20 Pro, который по мощности почти как в макбуке, и это не фигура речи. Второе — камера: основной 48-мегапиксельный модуль получил переменную диафрагму с настоящими механическими лепестками, как в больших фотоаппаратах.

iPhone 18 Pro и Pro Max: чип и камера решают. Все цвета iPhone 18 Pro и Pro Max. Фото.

Все цвета iPhone 18 Pro и Pro Max

Что это дает на практике. Переменная диафрагма камеры позволяет управлять глубиной резкости по-настоящему, а не программно: захотел размытый фон — открыл диафрагму, нужна резкость по всему кадру — закрыл. Для мобильной съемки это редкая штука. Добавьте сюда тот же модем C2 и общий прирост автономности.

По цвету Apple снова угадала настроение. После прошлогоднего успеха оранжевого показали спокойный ледяной glacier и глубокий винный оттенок. 18 Pro Max в бургунди выглядит так, что за него хочется влезть в кредит. Ценник, правда, подрос на сто долларов: базовый 18 Pro стартует с 1 199 долларов. Предзаказ с субботы, продажи с 18 сентября.

А вот 18 Pro Max я бы точно погонял, это тот самый айфон, ради которого хочется обновиться. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Apple Watch Series 12 и Ultra 4: начинка важнее корпуса

Дизайн часов Apple трогать не стала, и это тот случай, когда все интересное спрятано внутри. Обзор Apple Watch Series 12 у нас уже готов, а если коротко — главное тут новый чип S11 и полностью переработанная система датчиков здоровья.

Apple Watch Series 12 и Ultra 4: начинка важнее корпуса. Apple Watch Series 12 с новым циферблатом Siri. Фото.

Apple Watch Series 12 с новым циферблатом Siri

Пульс теперь измеряется каждые пять секунд, а вариабельность сердечного ритма фиксируется в разы чаще, чем раньше. Появилась оценка готовности Readiness: часы смотрят на сон, нагрузку и показатели организма и утром выдают вердикт, стоит ли сегодня выкладываться или лучше отдохнуть. У кого были часы с похожей функцией от Oura или Garmin, идею поймут сразу. Алюминиевую Series 12 еще прикрыли новым стеклом Ceramic Shield 2, оно на 60 процентов прочнее прежнего.

Apple Watch Series 12 и Ultra 4: начинка важнее корпуса. Apple Watch Ultra 4 с открытым приложением Readiness. Фото.

Apple Watch Ultra 4 с открытым приложением Readiness

Отдельно стоят флагманские Apple Watch Ultra 4 для тех, кто живет в спорте и вылазках на природу. Тут держится автономность до 50 часов в обычном режиме и связь через спутник для экстренных ситуаций. Цены остались на месте: Series 12 от 399 долларов, Ultra 4 от 799. Предзаказ уже открыт, продажи с 18 сентября.

AirPods 5: шумодав там, где его не ждали

Наушники в этот раз прошли почти незаметно, и зря. Все новшества AirPods 5 сводятся к одному: Apple впервые дала полноценное активное шумоподавление в открытом вкладыше без амбушюр. Звучит странно, но работает — компания говорит, что глушит шум лучше на 50 процентов, чем AirPods 4, и называет это лучшим ANC среди открытых наушников.

AirPods 5: шумодав там, где его не ждали. AirPods 5 в руках. Фото.

AirPods 5 в руках

Автономность — до пяти часов с включенным шумодавом и около 20 часов с кейсом. Появился доступ к Siri без рук и живой перевод речи собеседника прямо в ухо. Базовая версия стоит 129 долларов. За 149 дают удлиненную ножку как у AirPods Pro 3, управление прямо на ножке, лишний час работы и беспроводную зарядку кейса. Предзаказ открыт, отгрузки с 18 сентября.

Что из этого брать

Теперь по делу, коротко и без воды. Складной Duo — самое яркое, что показали, и мне он правда понравился. Но две тысячи долларов за первое поколение складного айфона это перебор, такие деньги за раннюю версию я отдавать не готов. Подожду, пока Apple обкатает шарнир и собьет цену.

А вот iPhone 18 Pro Max — это ровно тот аппарат, который я бы погонял в первую очередь. Переменная диафрагма и чип уровня макбука — весомый повод обновиться, если снимаете много и всерьез. Часы берите, если пришли с модели трех-четырехлетней давности: ради новых датчиков и Readiness смысл есть. AirPods 5 — крепкий вариант для тех, кто не любит амбушюры, но хочет тишины.

И маленький совет напоследок. Чехлы, ремешки и переходники под новинки я всегда сначала ищу на AliExpress, выходит в разы дешевле фирменных. Годные находки закидываю в канал Сундук Али-Бабы, туда и заглядывайте за скидками.

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