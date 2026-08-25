Apple представит новое устройство до презентации iPhone 18 Pro

Apple готовит новый Mac mini и, похоже, покажет его буквально на днях. Компактный компьютер может дебютировать даже раньше сентябрьской презентации iPhone 18 Pro, и для такой спешки есть вполне понятная причина. Еще недавно мы разбирали главные отличия будущего Mac mini от актуальной модели, а теперь к слухам добавились конкретные сроки анонса, и вся история заиграла новыми красками.



Кто рассказал о новом Mac mini

Из свежей заметки Марка Гурмана следует, что Apple собирается представить обновленный Mac mini в ближайшие дни. Журналист уточняет, что анонс, скорее всего, состоится еще до презентации iPhone 18 Pro. Само осеннее мероприятие с новыми айфонами ожидается в среду, 9 сентября, так что окно для показа настольного компьютера остается совсем узким.

Есть и другая деталь, которая объясняет спешку. Гурман считает, что новый Mac mini станет последним продуктом, представленным при Тиме Куке на посту генерального директора. Кук покидает эту должность 1 сентября. Если расчет верен, компании нужно успеть с анонсом до конца августа, иначе премьера пройдет уже при новом руководителе. Отсюда и вся эта нехарактерная для Apple торопливость с датой.

Обычно компьютеры показывают на второй осенней презентации, которая проходит в октябре-ноябре. Тут же Mac mini выбивается из привычного графика, и это лишний сигнал, что за сроками стоит именно кадровая перестановка, а не только желание разгрузить сентябрьскую сцену.

Символика тут получается сильная. Небольшой настольный компьютер словно закрывает целую эпоху и ставит аккуратную точку в многолетней истории. Для Apple это редкий случай, когда скромный по меркам линейки продукт оказывается в самом центре внимания. Следим за развитием событий вместе, а чтобы не пропустить сам анонс, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

M5 или M6: что окажется под крышкой

Главная интрига крутится вокруг процессора. Apple, по информации Гурмана, тестировала версии Mac mini сразу с двумя чипами, M5 и M6. Какое поколение в итоге пойдет в серию, пока неясно. Компания могла придержать более свежий кристалл для другой линейки, например для будущих ноутбуков, а могла сделать ставку именно на компактный десктоп, чтобы задать тон всему обновлению.

Напомню текущую конфигурацию, чтобы было понятно, от чего мы отталкиваемся. Сейчас Mac mini продается со стандартным чипом M4 или более производительным M4 Pro. Оперативной памяти предлагают от 16 до 48 ГБ, а накопитель расширяется вплоть до 8 ТБ. Даже базовая версия спокойно тянет монтаж, разработку и другие тяжелые задачи, так что запас по мощности у платформы солидный, и переход на новый чип станет скорее приятным бонусом, чем острой необходимостью.

Заодно напомню про удобную свежую функцию. В новой версии macOS появилась возможность включать Mac mini без кнопки питания, что оценят все, кто прячет корпус под стол или за монитор. Не смогли найти нужный пункт в настройках или столкнулись с проблемой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там обязательно помогут разобраться.

Сколько стоит и что за история с 256 ГБ

Ценник на Mac mini в этом году вел себя на удивление нервно. В начале мая Apple убрала самый доступный Mac mini на 256 ГБ за 599 долларов. После этого стартовой конфигурацией стала модель на 512 ГБ за 799 долларов, и многие пользователи восприняли это как тихое, но вполне ощутимое подорожание.

В конце июня расклад снова поменялся. Apple вернула вариант на 256 ГБ, только теперь он стоит те же 799 долларов. Причина в том, что параллельно компания подняла цены на все компьютеры Mac и планшеты iPad, а заодно на Apple TV, HomePod и Vision Pro. Формально выбор для покупателя расширился, по факту дешевле стартовая точка не стала, и это стоит держать в голове перед покупкой.

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Дефицит, долгая доставка и сборка в Техасе

У растущей популярности Mac mini обнаружился неожиданный побочный эффект. Компактный компьютер стали активно скупать под локальный запуск ИИ-моделей, а на фоне дефицита чипов памяти это вылилось в затянутые сроки поставки. Прямо сейчас в американском онлайн-магазине Apple срок ожидания достигает от 4 до 10 недель в зависимости от выбранной конфигурации. О том, почему сроки доставки выросли до осени, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Есть и приятная производственная новость. Еще в феврале Apple объявила, что Foxconn начнет собирать часть партий Mac mini на заводе в Хьюстоне, штат Техас. Предприятие открылось в этом месяце, а на торжественную церемонию приехал лично Тим Кук вместе с представителями американских властей, что для такого события совсем не рядовая история. Локальная сборка теоретически может немного сгладить проблему с наличием, хотя чипы памяти все равно приходят издалека.

Не исключено, что именно американская сборка станет одним из ключевых акцентов будущего анонса. Для Apple это удобный маркетинговый козырь на фоне разговоров о переносе производства, а для покупателей внутри США еще и намек на то, что с наличием новинки со временем должно стать полегче. Остается дождаться официальной даты, и, судя по всему, ждать нам совсем недолго.