Почему я не буду обновлять MacBook Air M2 на macOS 27

Apple вовсю тестирует macOS 27 Golden Gate, релиз ждут осенью, и лента уже забита восторгами про новую Siri AI. Обычно я обновляюсь одним из первых, но в этот раз рука к кнопке апдейта не тянется вообще. С айфоном вышло иначе: я смело обновил iPhone на iOS 27 и даже нашел там пару реально удобных функций. А вот мой MacBook Air M2 пока останется на текущей версии, и у меня есть пять честных причин так поступить.



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Что нового в macOS 27 кроме Siri AI

Если убрать из презентации всю историю про искусственный интеллект, от macOS 27 остается на удивление мало. Apple снова допилила дизайн Liquid Glass, добавила ползунок прозрачности, чуть перекрасила иконки в боковых панелях и подтянула читаемость. Все это приятно, но ради ползунка прозрачности я точно не побегу переустанавливать систему на рабочем ноутбуке.

Остальные улучшения тоже косметические. Умные подсказки в Почте, автогруппировка вкладок в Safari, распознавание объектов на экране через Визуальный интеллект. Я честно поискал, что там припрятано под капотом, и даже полезные фишки без лишнего шума впечатления не поменяли. Ни одна из них не решает задач, с которыми мой Air не справляется прямо сейчас. А сама Siri AI на русском заработает не сразу, так что главную причину обновляться я на старте даже не получу.

Проблемы после обновления macOS: к чему стоит быть готовым

Тут у меня свежая травма. В мае я поставил промежуточное обновление и потом полдня приходил в себя. Компьютер, который до этого летал, вдруг начал тормозить на ровном месте: текст в редакторе печатался с задержкой в полсекунды, окна дергались при перетаскивании, вкладки в Safari переключались как через плохой удаленный доступ. Помогла только третья перезагрузка подряд, о чем я подробно рассказывал в отдельном материале про то, как я пожалел об обновлении.

И это было всего лишь минорное обновление в рамках той же macOS Tahoe. А тут речь про целую новую версию, где меняется половина системы. Если небольшой апдейт уложил мой Air на лопатки на несколько часов, то страшно представить, что устроит крупный релиз. Рисковать рабочим инструментом в первый же день у меня нет ни малейшего желания.

Почему macOS 27 требует больше свободного места

Крупные обновления macOS почти всегда прибавляют в весе. Новые модели для Apple Intelligence, кеши, ресурсы для локальной обработки запросов Siri, свежие обои и системные ассеты. Все это ложится на диск, и с каждым годом занятого места становится ощутимо больше. На моем Air стоит всего 256 ГБ, и это самое узкое горлышко всей конфигурации.

Я и так регулярно чищу загрузки, выгружаю фото в облако и слежу за папкой с кешем. Свободного пространства у меня в лучшем случае гигабайтов сорок, и половину из них новая система вполне может забрать под себя. Причем AI-функции почти наверняка захотят место под свои модели, а часть из них на 8 ГБ памяти еще и попросит подкачку с того же SSD. Ради сомнительного выигрыша терять последние гигабайты я не готов.

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Почему не стоит устанавливать macOS 27 сразу после релиза

Это правило работает годами, и Golden Gate тут вряд ли исключение. Релиз с индексом .0 — это всегда лотерея. Совместимость сторонних приложений хромает, драйверы принтеров и внешних устройств отваливаются, а мелкие баги вылезают там, где их никто не ждал. Особенно когда в системе появляется совершенно новая Siri на нейросетях, которую Apple собрала фактически с нуля.

Я предпочитаю дождаться версии 27.1, а лучше 27.2, когда самые злые проблемы уже поймают и закроют. За пару месяцев тестировщики на бетах вычистят большинство критичных ошибок, разработчики обновят свои программы, а форумы наполнятся реальными отзывами вместо маркетинговых обещаний. Спешить мне просто некуда: все, что нужно для работы, отлично крутится и на нынешней прошивке.

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Хватит ли 8 ГБ оперативной памяти для macOS 27

Формально мой Air попадает в список совместимых машин, ведь Apple Intelligence поддерживается на всех компьютерах с Apple Silicon начиная с M1. Но формальная совместимость и комфортная работа — это разные вещи. Часть функций Siri вроде улучшенной диктовки и выбора естественного голоса вообще требует чип M3 и новее, так что на M2 я получу заведомо урезанный набор.

Добавьте сюда 8 ГБ оперативной памяти. Даже сейчас при десятке вкладок и паре мессенджеров система периодически лезет в подкачку. А теперь представьте, что поверх этого начнет постоянно крутиться локальная нейросеть Siri плюс обновленный Liquid Glass с его прозрачностями и анимациями. Для интереса я почитал, как энтузиасты уже нашли скрытое меню настроек Siri, и понял: вся эта красота явно заточена под более свежее и мощное железо. Превращать легкий и быстрый ноутбук в тормозящую печку ради AI-ассистента я не хочу.

Стоит ли обновляться на macOS 27

Если у вас свежий MacBook на M5, M4 или M3 с 16 ГБ памяти и просторным SSD — смело пробуйте, ради новой Siri AI это может быть оправдано. Да и на M2 вопросов бы не было, будь у меня побольше оперативки и места на диске. Но конкретно в моем случае ранний переход невыгоден: главной фичи на русском еще нет, места на диске в обрез, а свежая память о лагах после 26.5 до сих пор бодрит.

Мой план простой. Я спокойно дожидаюсь стабильной версии macOS 27.2, читаю отзывы и только после этого задумаюсь о целесообразности апдейта. А до тех пор мой Air останется на проверенной прошивке и будет просто хорошо работать. А возможно и останется на ней навсегда. Иногда лучшее обновление — это чуть-чуть подождать.