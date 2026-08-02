Чем MacBook Air 13 отличается от MacBook Air 15

Apple еще весной прокачала MacBook Air новым чипом M5, но выбор перед покупателем остался прежним: взять компактную 13-дюймовую версию или более крупную на 15 дюймов. На первый взгляд кажется, что вся разница сводится к диагонали экрана, но отличий чуть больше, чем принято думать. Недавно я рассказывал про MacBook Ultra и его отличия от MacBook Pro, а теперь давайте сравним другие популярные лэптопы Apple и разберемся, какую версию Air стоит нести на кассу.



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Насколько MacBook Air 15 больше Air 13

Начнем с самого очевидного — размеров. Именно тут между двумя моделями проходит основная граница выбора. Обе версии остаются невероятно тонкими и легкими, но 15-дюймовый Air ощутимо крупнее. Собрал все цифры в наглядную таблицу:

Параметр MacBook Air 13 MacBook Air 15 Толщина 1,13 см 1,15 см Ширина 30,41 см 34,04 см Глубина 21,5 см 23,76 см Вес 1,23 кг 1,51 кг

Младшая версия — это уровень настоящего ультрабука, ноутбук буквально растворяется в рюкзаке и почти не чувствуется в руке. Старшая предсказуемо крупнее, но разница по толщине — всего две десятых миллиметра, так что тоньше 15 дюймов не стал, зато заметно шире и глубже из-за большего экрана.

Ключевой момент — разница в весе всего 270 граммов. При переноске это ощущается минимально, поэтому не стоит отказываться от большого экрана только из страха, что ноутбук окажется неподъемным. Если же вам нужен максимально компактный и доступный вариант в линейке, присмотритесь к процессору и памяти MacBook Neo — это отдельная история.

Сравнение MacBook Air 13 и 15

Помимо корпуса у моделей есть несколько важных различий, которые не бросаются в глаза, но напрямую влияют на впечатление от работы. Собрал их в один список:

Диагональ и разрешение экрана . У 13-дюймовой версии дисплей Liquid Retina 13,6 дюйма с разрешением 2560 x 1664 пикселя, у старшей — 15,3 дюйма и 2880 x 1864 пикселя. Плотность у обеих одинаковая, 224 ppi, так что картинка одинаково четкая, просто у 15 дюймов ее больше.

. У 13-дюймовой версии дисплей Liquid Retina 13,6 дюйма с разрешением 2560 x 1664 пикселя, у старшей — 15,3 дюйма и 2880 x 1864 пикселя. Плотность у обеих одинаковая, 224 ppi, так что картинка одинаково четкая, просто у 15 дюймов ее больше. Графический процессор в базе . Стартовая 13-дюймовая модель может идти с 8-ядерным GPU, тогда как у 15-дюймовой уже в базовой комплектации 10-ядерный графический процессор. На повседневных задачах разницу вы не заметите, но в тяжелой графике старшая версия чуть выносливее.

. Стартовая 13-дюймовая модель может идти с 8-ядерным GPU, тогда как у 15-дюймовой уже в базовой комплектации 10-ядерный графический процессор. На повседневных задачах разницу вы не заметите, но в тяжелой графике старшая версия чуть выносливее. Акустическая система . Здесь у 15 дюймов серьезное преимущество: шесть динамиков против четырех у младшей модели и два дополнительных низкочастотных излучателя. Басы заметно глубже, а звук объемнее — это чувствуется в фильмах и музыке.

. Здесь у 15 дюймов серьезное преимущество: шесть динамиков против четырех у младшей модели и два дополнительных низкочастотных излучателя. Басы заметно глубже, а звук объемнее — это чувствуется в фильмах и музыке. Емкость аккумулятора . У 13-дюймовой версии батарея на 52,6 Вт·ч, у 15-дюймовой — 66,5 Вт·ч. При этом Apple заявляет для обеих моделей до 18 часов работы, потому что большой экран потребляет больше энергии и разница нивелируется.

. У 13-дюймовой версии батарея на 52,6 Вт·ч, у 15-дюймовой — 66,5 Вт·ч. При этом Apple заявляет для обеих моделей до 18 часов работы, потому что большой экран потребляет больше энергии и разница нивелируется. Комплектный блок питания . В коробке с 13 дюймами лежит адаптер на 30 Вт, а у 15-дюймовой модели — на 35 Вт с двумя портами USB-C. Правда, наличие блока в комплекте зависит от региона, для которого выпущен ноутбук.

. В коробке с 13 дюймами лежит адаптер на 30 Вт, а у 15-дюймовой модели — на 35 Вт с двумя портами USB-C. Правда, наличие блока в комплекте зависит от региона, для которого выпущен ноутбук. Стартовая цена. 13-дюймовый Air 107 тысяч рублей, а 15-дюймовый — от 129 тысяч рублей. Разница серьезная, и это, пожалуй, самый простой критерий для тех, кто считает бюджет.

Кстати, к вопросу о зарядке. Комплектных 30-35 Вт хватает не всегда, особенно если вы возите с собой еще телефон и наушники. Я недавно купил настольную зарядку на 200 Вт и теперь заряжаю MacBook, iPhone и еще пачку устройств от одного блока. Для владельца Air любой диагонали это очень удобное решение.

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Что общего у MacBook Air 13 и MacBook Air 15

А теперь самое интересное про сходства. По начинке 13 и 15 дюймов практически идентичны, и именно поэтому выбор упирается в размер, а не в характеристики.

Обе версии работают на одном и том же чипе Apple M5 с 10-ядерным процессором и 16-ядерным Neural Engine. У обеих 16 ГБ памяти в базе с возможностью расширения до 32 ГБ и накопитель от 512 ГБ до 4 ТБ. Здесь, к слову, Apple не стала экономить на памяти, как это было в другой модели — про эту историю я писал в материале о том, что не так с SSD в MacBook Neo.

Дальше по списку у моделей все совпадает: фронтальная камера на 12 Мп с функцией «В центре внимания», массив из трех микрофонов, два порта Thunderbolt 4, разъем MagSafe 3 и аудиовыход на 3,5 мм. Оба ноутбука получили новый чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также клавиатуру Magic Keyboard с Touch ID. И у обеих версий пассивное охлаждение без единого вентилятора, поэтому в спокойных сценариях ноутбук остается бесшумным и холодным.

MacBook Air 13 или 15: что выбрать

Вывод получается на удивление простым, потому что железо у моделей одинаковое. Вы выбираете не между разной производительностью, а между компактностью и площадью экрана.

13-дюймовый Air берите, если цените мобильность и часто работаете вне дома: в дороге, в кафе, на даче. Он легче, дешевле и не тянет плечо при ежедневной носке.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfzztCZz3 15-дюймовая версия — выбор для комфортной работы: с таблицами, длинными текстами, монтажом и несколькими окнами разом. Плюс у нее ощутимо лучше звук, если ноутбук заменяет вам домашний кинотеатр. Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfzztCZz5

Что касается сценариев с искусственным интеллектом, тут диагональ вообще не играет роли — обе модели одинаково хорошо тянут локальные ИИ-задачи. Если вам интересна эта тема, посмотрите подборку лучших ИИ-приложений для MacBook Air, которыми я пользуюсь каждый день.

Итог такой: не переплачивайте за характеристики, их разница минимальна. Определитесь, что вам важнее — таскать ноутбук налегке или получить большой экран и лучший звук, и берите соответствующую версию. Остались сомнения, какую диагональ выбрать под ваши задачи? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, поможем определиться.