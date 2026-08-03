У Apple закончились MacBook Air M5: когда ноутбуки вернутся в продажу и что будет с ценами

MacBook Air всегда был тем ноутбуком, который просто лежит на полке и ждет своего покупателя, но сейчас все перевернулось с ног на голову. Самый доступный лэптоп Apple внезапно превратился в дефицитный товар, и виноват в этом вовсе не ажиотаж перед учебным годом. Я и сам недавно задумался над заменой своего MacBook Air M2 на M5 и даже рассказал, почему я пришел к этому решению, так что за этой историей слежу с двойным интересом. Причина неожиданная: во всем виноват бум искусственного интеллекта, который буквально высасывает из индустрии всю память. Разбираемся, что происходит и стоит ли бежать за ноутбуком прямо сейчас.



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Почему возник дефицит MacBook Air M5

Раньше все было предельно просто: захотели новый Air, зашли в магазин или на сайт, оформили заказ и через пару дней получили коробку. Сейчас так не работает. Если вы попробуете заказать MacBook Air напрямую у Apple, устройство приедет к вам только ближе к концу августа, а некоторые конфигурации уезжают аж в сентябрь. Розничные продавцы описывают ситуацию еще жестче: по их словам, дефицита такого масштаба они на этой модели вообще не припомнят.

О проблеме первым рассказал Марк Гурман, инсайдер, к прогнозам которого в Apple-сообществе принято прислушиваться. Речь идет именно о новом MacBook Air на чипе M5, который вышел в марте. Казалось бы, свежая модель должна лежать на складах штабелями, но на практике ее не хватает катастрофически. Для актуального ноутбука задержка почти на месяц выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

Есть и еще один тревожный сигнал. В рекламных материалах к школьной распродаже Apple отдельно приписала, что MacBook Air продается при наличии. Компания редко делает такие оговорки для актуальных продуктов в середине их жизненного цикла, обычно подобные пометки встречаются только для новинок в день старта. То, что Apple подстраховалась заранее, и вовсе задвинула Air на второй план в пользу MacBook Pro, говорит о серьезности момента. Кстати, если вы только выбираете модель, заранее полезно разобраться, чем 13-дюймовый Air отличается от 15-дюймового, чтобы не охотиться за той версией, которой в наличии нет вовсе.

Почему дорожают SSD и оперативная память

Причина дефицита звучит почти абсурдно: MacBook Air пропал с полок из-за бума нейросетей. По всей территории США сейчас идет активное строительство дата-центров под искусственный интеллект. Этим гигантским вычислительным мощностям нужна память, причем в объемах, которые раньше сложно было представить. Компании скупают дорогую высокоскоростную память HBM2 DRAM огромными партиями, и это перекроило всю цепочку поставок.

Итог получился неприятный для обычных покупателей. Потребительская память и накопители внезапно оказались в остром дефиците. Цены на SSD и оперативную память стандарта DDR5 поползли вверх с самого начала года. Глава Apple Тим Кук вообще сравнил ситуацию с наводнением, которое случается раз в сто лет, и признался, что ничего подобного не видел за сорок с лишним лет в индустрии. Проблема бьет не только по Apple, а по всему рынку потребительской электроники сразу.

Хуже того, легче в ближайшее время не станет. В Samsung, одном из трех крупнейших производителей памяти, прогнозируют, что дефицит усилится в 2027 году и продержится до 2028-го, пока дата-центры продолжают выгребать производственные мощности под себя. Похожий тревожный фон уже сопровождает и слухи о будущих устройствах: разговоры про процессор и память MacBook Neo 2 крутятся ровно вокруг того, хватит ли Apple компонентов на достойный старт. Пока это только предположения, и относиться к ним стоит с осторожностью, но общий тренд налицо.

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Как изменились цены на MacBook Air M5

Apple попыталась отреагировать на кризис самым очевидным способом, через цену. В марте компания слегка приподняла стоимость MacBook Air с 999 до 1099 долларов вместе с дебютом модели на чипе M5. А уже в конце июня цена подскочила снова, с 1099 до 1299 долларов. Прибавка вышла ощутимой, ведь по всей линейке устройства подорожали на 100-400 долларов и даже больше.

Правда, есть нюанс в пользу покупателя. За несколько месяцев до подорожания Apple увеличила базовый накопитель с 256 до 512 гигабайт. Если вы и так собирались доплачивать за дополнительную память, то для вас это фактически оказалось выгодной сделкой. Но факт остается фактом: даже с более высокими ценниками удержать MacBook Air на складах не получилось.

Здесь всплывает второй скрытый фактор. По данным источников Гурмана, Apple сознательно отдает приоритет базовому MacBook Pro на чипе M5. Компания расчищает полки перед осенним обновлением на M6, поэтому производственные ресурсы уходят именно туда, а покупателей в магазинах мягко подталкивают к более дорогому 14-дюймовому ноутбуку. Чтобы понять всю эту логику приоритетов, полезно освежить в памяти, чем MacBook Ultra отличается от Pro, ведь Apple жонглирует местами всех своих моделей. Заодно компания готовится закупать память у китайских поставщиков, но пока только для устройств, которые продаются внутри Китая.

Стоит ли покупать MacBook Air M5 в 2026 году

Теперь к главному вопросу, ради которого вы и открыли этот текст. Ждать нового MacBook Air в ближайшее время не приходится: по словам Гурмана, обновление задержится дольше обычного, потому что Apple занята расчисткой полок под MacBook Pro. То есть свежей модели, которая закрыла бы дыру в поставках, в обозримом будущем не будет.

Дальше ситуация может только ухудшиться. Apple уже официально предупредила о нехватке компонентов, которая ударит по продажам в ближайшем квартале. Более того, компания намекнула на новые повышения цен в будущем. Не исключено, что нас ждет очередная волна корректировок стоимости Mac, лишь бы хоть как-то сбалансировать спрос и предложение. Если вы давно присматривались к покупке, тянуть дальше довольно рискованно. А если время терпит, можно спокойно остаться на старом ноутбуке, я, например, разбирал, почему не буду обновлять MacBook Air M2 на macOS 27.

Из хороших новостей: у сторонних продавцов ноутбук пока еще можно поймать. На том же Ozon, WB и Яндекс Маркете MacBook Air на M5 сейчас в наличии, с доставкой в удобный пункт выдачи. Вполне возможно, это одна из последних спокойных возможностей купить устройство до того, как дефицит доберется и до розничных сетей.

Мой практический вывод простой. Если MacBook Air нужен вам прямо здесь и сейчас, берите его, пока он есть в продаже, и не ждите чуда в виде снижения цен. А если время терпит, готовьтесь к тому, что новая модель появится нескоро и почти наверняка будет стоить дороже. Не смогли определиться или остались вопросы по выбору? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам обязательно подскажут и помогут с выбором.

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