5 отличий веб-версии мессенджера МАКС от приложения

После того как мессенджер пропал из App Store, многие начали устанавливать веб-версию на рабочий стол iPhone и пользоваться ей как обычным приложением. Иконка на экране есть, чат открывается, кажется, что разницы никакой. На деле веб-версия заметно урезана. Я открыл на одном айфоне обе версии рядом, прошёлся по чатам и настройкам и собрал пять отличий, которые видно сразу. На скриншотах ниже слева всегда веб-версия, справа приложение.



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Почему в веб-версии МАКС нет голосовых сообщений

Откройте любой чат в браузере, и в строке ввода вы увидите минимум кнопок. Слева скрепка для файлов, справа смайлик и синяя стрелка отправки. И всё. Записать голосовое сообщение прямо из браузера не выйдет.

В приложении на айфоне картина другая. Рядом с полем ввода появляется значок микрофона. Нажали, наговорили, отпустили, сообщение ушло. Для меня это базовая вещь, без которой мессенджер ощущается неполным. Когда руки заняты, за рулём или просто лень печатать длинный ответ, голосовое спасает.

Так что если вы привыкли диктовать сообщения на ходу, веб-версия разочарует. Эта функция живёт только в мобильном клиенте. Кстати, чтобы не пропускать такие разборы, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как записать видеосообщение в МАКС на iPhone

Видеосообщения, те самые круглые ролики, тоже отдали приложению. В браузере их нет вообще. В строке ввода веб-версии вы не найдёте кнопку для записи видео, максимум отправите готовый файл через скрепку.

В мобильной версии всё на месте. Рядом с микрофоном стоит отдельный значок кружочка. Одно нажатие запускает запись с фронтальной камеры, второе отправляет ролик в чат. Удобно, когда хочется быстро показать что-то вживую, а не расписывать словами на полэкрана.

Логика понятная. Кружочки завязаны на камеру, а работать с ней проще со смартфона. С компьютера такое видео не запишешь, придётся брать в руки телефон. А о том, что в МАКС уже не работает, мы писали в отдельном материале.

Где находится Цифровой ID в приложении МАКС

Тут отличие глубже, чем просто отсутствие кнопки. В настройках приложения на самом верху профиля есть пункт Цифровой ID. Он связан с Госуслугами и позволяет подтвердить личность прямо внутри мессенджера.

Открываете настройки, видите крупный блок с логотипом Госуслуг, под ним строку Цифровой ID со стрелкой. В веб-версии этого пункта нет. Список настроек в браузере короче, и раздела с идентификацией вы там просто не встретите.

Для российского мессенджера привязка к Госуслугам выглядит логичным шагом. Подтверждённый профиль это защита от фейков и спама, плюс задел на будущее. Кстати, почему удаление МАКС обрадовало владельцев iPhone, мы объясняли в отдельной статье. А настроить Цифровой ID пока можно только с телефона.

Где найти QR-код профиля в МАКС

Ещё одна приятная мелочь, которой нет в браузере. В приложении сверху профиля есть иконка с квадратным узором. Нажимаете на неё, и на экране появляется ваш персональный QR-код аккаунта.

Дальше всё просто. Собеседник наводит камеру, считывает код и добавляет вас без ручного поиска по номеру. Внизу есть синяя кнопка Поделиться, чтобы отправить тот же код в переписку или сохранить картинкой и закинуть в свой профиль на другой площадке.

Штука особенно выручает при живой встрече. Не нужно диктовать номер или искать друг друга в контактах. Один скан, и вы на связи. В веб-версии такой опции нет. Не получилось разобраться с кодом или другими настройками? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Как изменить звук уведомлений в МАКС на iPhone

Раздел с уведомлениями в двух версиях отличается заметно. В браузере он скромный. Можно включить все уведомления, поставить галочки на предпросмотр сообщения и звук, отдельно настроить группы и каналы. На этом список заканчивается.

В приложении возможностей больше. Здесь есть общий переключатель всех уведомлений, отдельная настройка показа отправителя и текста, блоки для групп и прочих уведомлений. А в самом низу прячется раздел Звук звонка с пунктом Рингтон.

Именно тут вы выбираете мелодию для входящих. По умолчанию стоит Фирменный МАКС, но звук можно сменить под себя. В веб-версии менять рингтон негде. Если запутались в настройках, отдельная инструкция, как включить уведомления в МАКС, поможет разобраться за минуту.

Получается, веб-версия МАКС на айфоне годится для базовой переписки, но до приложения ей далеко. Голосовые, кружочки, Цифровой ID, QR-код и выбор рингтона остаются привилегией полноценного приложения. Веб-версия выручает, пока МАКС нет в App Store и нужен хоть какой-то доступ. Но основной набор функций живёт в приложении, и если есть возможность поставить его, лучше пользоваться именно им.