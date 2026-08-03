Не приходит код подтверждения для входа в VK. Что делать?

Кирилл Пироженко

Знакомая ситуация: вводите номер на входе во ВКонтакте, жмете «Получить код» и ждете SMS. А ее нет. Ни через минуту, ни через пять. Вы грешите на оператора и роуминг, а на деле код ушел в МАКС. Да, в тот самый МАКС, который на iPhone давно не обновляется и неизвестно сколько еще проблем из-за этого возникнет. Рассказываю, куда именно он падает и как достать его за пару минут.

Ждете код, а он не приходит? Мы знаем, в чем подвох. Фото.

Ждете код, а он не приходит? Мы знаем, в чем подвох

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Почему ВК отправляет код подтверждения в MAX вместо СМС

Начнем с главного: никакого переключателя вы не трогали. VK ID сам решает, каким каналом доставить код, и все чаще выбирает не SMS, а мессенджер МАКС. В официальном FAQ это описано прямо: если у вас есть аккаунт в МАКС, система считает его самым безопасным способом доставки и отправляет код туда. Вашего отдельного согласия при этом никто не спрашивает.

Почему ВК отправляет код подтверждения в MAX вместо СМС. Вот так теперь может делать ВК и даже не объявлять об этом никому. Фото.

Вот так теперь может делать ВК и даже не объявлять об этом никому

Работает связка по простому принципу — по номеру телефона. Тот же номер, что привязан к VK ID, привязан и к вашему аккаунту в МАКС, и системе этого достаточно, чтобы отправить код в бота. Вручную связывать сервисы не нужно. Именно поэтому люди искренне удивляются в духе «я же ВК и МАКС в жизни не соединял». А соединять и не требовалось. Кстати, по этой схеме коды приходят не только от ВК, а от все большего числа сервисов.

Как подтвердить вход в VK через MAX

Иногда вместо простого кода в боте «Коды подтверждения» появляется целая карточка с заголовком «Попытка подтвердить действие» в аккаунте VK ID. Внизу две кнопки — «Подтвердить» и «Это не я».

Как подтвердить вход в VK через MAX. Подтверждаете, что это вы и лишь затем получите код. Фото.

Подтверждаете, что это вы и лишь затем получите код

Смысл экрана в том, чтобы дать вам сверить параметры входа до того, как вы что-то подтвердите. Узнаете свое устройство и город — жмете «Подтвердить». Видите чужой девайс или незнакомую страну — жмете «Это не я», и попытка блокируется. Защита полезная, но она же и сбивает с толку: карточка приходит молча, и человек просто не замечает, что от него ждут реакции. О том, насколько защищена переписка в МАКС, мы говорили отдельно, и выводы там вышли неоднозначные.

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Почему не приходят уведомления от MAX на iPhone

У владельцев айфонов к общей путанице добавляется отдельная беда. В начале июня 2026 года МАКС удалили из App Store, и вместе с ним у мессенджера отвалились пуш-уведомления. Приложение по-прежнему открывается и показывает чаты, но молчит как рыба: код в боте уже лежит, а телефон об этом никак не сигналит.

Отсюда и типичная история. Человек запрашивает вход, десять минут пялится в пустой экран в ожидании SMS, плюет и уходит. А код все это время спокойно ждал в МАКС. Ситуацию усугубляет то, что на свежих прошивках МАКС подвисает на iOS 27, так что заметить новое сообщение бывает вдвойне трудно. Проверять бота вручную пока приходится самому.

Почему не приходят уведомления от MAX на iPhone. Уведомления в МАКС возвращаются через веб-версию. Фото.

Уведомления в МАКС возвращаются через веб-версию

Вернуть уведомления можно и без App Store. Откройте в Safari сайт web.max.ru, добавьте его на экран «Домой» и запустите как отдельное веб-приложение — тогда МАКС снова начнет присылать веб-пуши. Способ временный и слегка костыльный, зато коды вы перестанете пропускать. Не выходит настроить? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Как получить код подтверждения ВК через MAX или СМС

Соберем все в короткий план на случай, когда вход в VK висит, а кода нет:

  1. Откройте МАКС и загляните в бота «Коды подтверждения» — в большинстве случаев код уже там.
  2. Проверьте карточку «Попытка подтвердить действие»: сверьте устройство и город, затем нажмите «Подтвердить» или «Это не я».
  3. Если код нужен именно по SMS, на экране подтверждения вернитесь назад и выберите «Подтвердить другим способом» — тогда VK ID пришлет обычную эсэмэску.
  4. Настройте веб-пуши через web.max.ru, чтобы не пропускать новые сообщения от бота.
  5. Убедитесь, что к VK ID и МАКС привязан один и тот же номер — иначе система не найдет, куда доставить код.

Вывод простой. Код для входа в VK почти всегда на месте — он лежит в МАКС, а не потерялся по дороге. Проверьте бота, включите веб-пуши и запомните запасной путь через SMS. Тогда вход в аккаунт перестанет превращаться в квест, а «пропавшие» коды найдутся за десять секунд.

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