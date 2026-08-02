Как изменить сообщение в МАКС на iPhone

Отправили сообщение в МАКС, а через секунду заметили опечатку или лишнее слово — знакомая история. Удалять весь текст и писать заново неудобно, особенно если сообщение уже прочитали. К счастью, мессенджер позволяет исправить отправленное сообщение прямо в переписке, без танцев с бубном. Другой вопрос, что на айфоне у этой функции есть свои особенности, о которых мало кто рассказывает. Если вы еще не знаете, как скачать полноценный МАКС к себе на iPhone, то недавно мы об этом подробно рассказывали. А сегодня разберемся с редактированием текста и его сроками.



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Можно ли отредактировать сообщение в МАКС

Да, такая возможность в мессенджере есть с самого начала. Отредактировать сообщение можно прямо в чате — не удаляя его и не набирая текст заново. Штука реально удобная: заметили опечатку, забыли слово или хотите уточнить мысль — все правится буквально в пару нажатий.

Правда, есть нюанс, о котором многие узнают только тогда, когда исправить уже ничего нельзя. Редактирование ограничено по времени, и о лимите лучше знать заранее, а не в тот момент, когда кнопка вдруг пропала из меню. Ниже я расскажу и про сроки, и про подводные камни, которые ждут владельцев iPhone на разных версиях iOS. Кстати, следить за такими фишками удобно в наших каналах в Telegram и МАКС — там мы разбираем мессенджер по косточкам.

Как редактировать сообщение в МАКС на iPhone

Начну с базового способа, который работает на большинстве айфонов. Если у вас установлено приложение МАКС и стоит iOS 26 или более ранняя версия, то весь процесс выглядит предельно просто:

Откройте приложение МАКС и зайдите в нужный чат. Найдите в переписке сообщение, которое хотите поправить. Задержите на нем палец, пока не появится всплывающее меню. Нажмите пункт «Редактировать». Внесите правки в текст и отправьте обновленный вариант.

После этого собеседник увидит новый текст с пометкой «изменено» рядом с сообщением. Сделано это намеренно и осознанно — мессенджер не скрывает сам факт правки, чтобы переписка оставалась честной для обеих сторон. Так что полностью переписать историю разговора, будто ничего не было, не выйдет.

А вот дальше начинается самое интересное, потому что поведение на iOS 27 отличается — и об этом стоит поговорить отдельно. Если по ходу дела не смогли найти нужную кнопку или что-то пошло не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.

Веб-версия МАКС: как редактировать сообщения

Тут кроется главная засада для тех, кто уже обновился до свежей системы. На iOS 27 при вызове всплывающего меню мессенджер попросту зависает — задержали палец на сообщении, а вместо контекстного меню получили подвисшее приложение. Баг неприятный, но выход есть, и он рабочий.

Редактировать в этом случае придется через веб-версию. Делается это так:

Откройте веб-версию МАКС в браузере на айфоне. Найдите нужный чат и сообщение для правки. Задержите палец на выбранном сообщении. Выберите «Редактировать» во всплывающем меню. Внесите изменения и подтвердите отправку.

Точно так же через веб-версию редактируем и в том случае, если приложение вообще не установлено. Никакой разницы нет — веб-версия отрабатывает одинаково хорошо и на iOS 27, и на устройствах без клиента. Так что даже без приложения вы не остаетесь без возможности исправить текст. Если вдруг заметили, что МАКС занимает много места на айфоне, веб-версия вообще становится хорошей альтернативой тяжелому клиенту.

Отдельно отмечу еще один момент, который волнует многих. Некоторые жалуются, что МАКС жрет интернет и батарею на iPhone — и веб-версия тут тоже способна разгрузить систему, если пользуетесь мессенджером изредка. Ну а тем, кто активно ведет переписки и хочет большего, пригодится инструкция о том, как создать публичный канал прямо со смартфона.

Сколько можно редактировать сообщение в МАКС

Теперь про самое важное — про сроки. Время на редактирование сообщения в МАКС составляет 7 дней с момента отправки. Это заметно больше, чем у многих других мессенджеров, где лимит измеряется минутами или в лучшем случае часами. В течение недели можно править текст сколько угодно раз — ограничений по количеству правок нет, важен только срок с первой отправки.

Как только 7 дней истекают, кнопка «Редактировать» просто пропадает из меню, и сообщение становится неизменяемым навсегда. По-моему, времени вполне достаточно, чтобы поймать опечатку, которую заметили не сразу, но при этом не так много, чтобы переписывать разговоры месячной давности.

Если же кнопка не появляется раньше срока, причины обычно такие: прошло больше 7 дней, сообщение лежит в канале или особом групповом чате с ограничениями от администратора, либо у вас стоит устаревшая версия приложения. В последнем случае помогает обычное обновление клиента. Когда время на правку вышло совсем, остается только удалить старое сообщение и отправить новое взамен — особенно если в тексте были личные данные, которые нужно убрать полностью.

И напоследок полезный лайфхак. Если у вас в мессенджер приходят коды подтверждения вместо СМС, то держать МАКС под рукой в рабочем состоянии тем более важно. Так что разобраться с редактированием и веб-версией стоит заранее — чтобы в нужный момент не искать решение впопыхах.