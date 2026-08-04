Где искать и как смотреть истории в МАКС на iPhone

Истории в МАКС — функция вроде бы простая, но на iPhone с ней вышла целая детективная история. В приложении их нет вообще, а веб-версия последние дни как будто специально прячет сторис подальше от глаз. Я сам несколько дней тыкал в экран, пока не понял логику, и теперь расскажу, где эти истории искать и как их открыть без танцев с бубном. А если вы до сих пор не разобрались, как установить МАКС на айфон в обход App Store, начните с нашей отдельной инструкции и возвращайтесь.



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Почему в МАКС на iPhone нет историй

Начну с неприятного. Открываете МАКС через обычную иконку на рабочем столе — и никаких историй там не находите. Их там физически нет. Причина простая: мессенджер убрали из App Store еще летом, и с того момента версия для iPhone не получила ни одного обновления. А функцию историй разработчики завезли уже позже. Установленное приложение про сторис попросту не в курсе.

Листать список чатов в поисках заветных кружков бесполезно — не появятся. Единственный способ добраться до историй на айфоне сейчас — это веб-версия мессенджера. Она обновляется на стороне сервера, поэтому все новые функции там на месте. Что вообще ждет мессенджер дальше без апдейтов, мы уже прикидывали — если интересно, почитайте, что будет с приложением без обновлений. А мы идем настраивать веб.

Как открыть веб-версию МАКС на айфоне

Веб-версия работает в любом браузере, но пользоваться ей через вкладку неудобно. Поэтому сразу выведем ее на рабочий стол, чтобы запускалась как нормальное приложение.

Откройте Safari (или Chrome, Яндекс — разницы нет) и перейдите на web.max.ru. Нажмите на кнопку «Поделиться» — квадрат со стрелкой вверх. В меню выберите пункт «На экран Домой». Подтвердите добавление — на рабочем столе появится иконка МАКС. Запустите ее, введите свой номер телефона и код подтверждения из СМС.

После авторизации перед вами откроется знакомый список чатов. Выглядит почти как приложение, но это именно веб-версия, и в этом весь смысл. Кстати, если МАКС у вас уже стоит и занимает подозрительно много места, лишнюю копию приложения можно смело сносить — веб-версии хватит за глаза.

Где находятся истории в МАКС

А вот здесь начинается то самое детективное. По уму истории должны лежать лентой сверху, над списком чатов. Именно так это выглядит в приложении на Android: кружки авторов выстроены в аккуратный ряд под шапкой (посмотрите на скриншот с Android-смартфона, там все наглядно). Первые дни на iPhone веб-версия показывала сторис точно так же.

Но последние несколько дней лента с историями сверху просто исчезла. Заходите во вкладку «Чаты» — а привычных кружков нет. Складывается ощущение, что историй никто и не выкладывал. Возможно, что это глюк конкретно у меня, но я даже переустанавливал веб-версию МАКС и ничего не изменилось.

На деле они на месте. Просто теперь их выдает один-единственный признак — цветное кольцо вокруг аватарки пользователя прямо в списке чатов. Есть у человека свежая история — его аватарка обведена в разноцветную рамку. Нет рамки — нет и истории. Так что придется вести глазами по списку и высматривать обведенные аватарки руками.

Откройте веб-версию и убедитесь, что находитесь на вкладке «Чаты». Медленно пролистайте список сверху вниз. Ищите аватарки с цветным кольцом по краю — это авторы с активными историями. Если ленты сторис над чатами нет, не пугайтесь — сейчас это нормальное поведение.

Да, костыль. Да, неудобно. Но пока разработчики не выкатят нормальное отображение, других вариантов нет. Мы такие полевые находки постоянно ловим и выкладываем из первых рук — подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там подобного добра хватает. А если МАКС параллельно жрет трафик и батарею, это лечится отдельно.

Как скачать историю из МАКС на iPhone

Нашли аватарку с рамкой — дальше все элементарно. Тапаете прямо по ней, и история открывается на весь экран, как привычные сторис в любой соцсети. Сверху имя автора и время публикации, снизу поле «Ответить» и сердечко для реакции. Листать между несколькими историями можно тапами по правому и левому краю экрана, а закрыть просмотр — крестиком в углу.

Внутри просмотра прячется небольшое, но полезное меню. Открывается оно по трем точкам в правом верхнем углу.

Тапните по аватарке с кольцом — запустится просмотр истории. Для перехода между историями жмите по краям экрана. Нажмите на три точки справа сверху, чтобы вызвать меню. Выберите «Скачать», чтобы сохранить фото или видео из истории в память iPhone. Выберите «Скрыть истории автора», если больше не хотите видеть сторис конкретного человека. Там же доступны «Перейти в профиль» и «Пожаловаться» на случай спорного контента.

Скачивание, кстати, работает без вопросов — я сохранял себе кружок с AirPods без единой ошибки. А функция скрытия удобна, если кто-то из контактов заваливает вас сторис по десять раз на дню.

Подведем итог. Истории в МАКС на iPhone сейчас держатся на честном слове: приложение мертвое, лента капризничает, а весь просмотр завязан на цветной рамке вокруг аватарки. Но способ рабочий — открываете веб-версию, высматриваете кольца и тапаете. Ждать, что станет удобнее, пока не стоит: без обновлений в App Store ситуация не изменится. Не вышло найти истории или что-то отвалилось по дороге — пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем по горячим следам. Ну а тем, кому важна приватность, советую заодно глянуть, есть ли в МАКС сквозное шифрование на самом деле.