Где искать и как смотреть истории в МАКС на iPhone

Кирилл Пироженко

Истории в МАКС — функция вроде бы простая, но на iPhone с ней вышла целая детективная история. В приложении их нет вообще, а веб-версия последние дни как будто специально прячет сторис подальше от глаз. Я сам несколько дней тыкал в экран, пока не понял логику, и теперь расскажу, где эти истории искать и как их открыть без танцев с бубном. А если вы до сих пор не разобрались, как установить МАКС на айфон в обход App Store, начните с нашей отдельной инструкции и возвращайтесь.

Ищем истории в МАКС на iPhone. Фото.

Ищем истории в МАКС на iPhone

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Почему в МАКС на iPhone нет историй

Начну с неприятного. Открываете МАКС через обычную иконку на рабочем столе — и никаких историй там не находите. Их там физически нет. Причина простая: мессенджер убрали из App Store еще летом, и с того момента версия для iPhone не получила ни одного обновления. А функцию историй разработчики завезли уже позже. Установленное приложение про сторис попросту не в курсе.

Листать список чатов в поисках заветных кружков бесполезно — не появятся. Единственный способ добраться до историй на айфоне сейчас — это веб-версия мессенджера. Она обновляется на стороне сервера, поэтому все новые функции там на месте. Что вообще ждет мессенджер дальше без апдейтов, мы уже прикидывали — если интересно, почитайте, что будет с приложением без обновлений. А мы идем настраивать веб.

Как открыть веб-версию МАКС на айфоне

Веб-версия работает в любом браузере, но пользоваться ей через вкладку неудобно. Поэтому сразу выведем ее на рабочий стол, чтобы запускалась как нормальное приложение.

Как открыть веб-версию МАКС на айфоне. Без веб-версии истории вам не светят. Фото.

Без веб-версии истории вам не светят

  1. Откройте Safari (или Chrome, Яндекс — разницы нет) и перейдите на web.max.ru.
  2. Нажмите на кнопку «Поделиться» — квадрат со стрелкой вверх.
  3. В меню выберите пункт «На экран Домой».
  4. Подтвердите добавление — на рабочем столе появится иконка МАКС.
  5. Запустите ее, введите свой номер телефона и код подтверждения из СМС.

После авторизации перед вами откроется знакомый список чатов. Выглядит почти как приложение, но это именно веб-версия, и в этом весь смысл. Кстати, если МАКС у вас уже стоит и занимает подозрительно много места, лишнюю копию приложения можно смело сносить — веб-версии хватит за глаза.

Где находятся истории в МАКС

А вот здесь начинается то самое детективное. По уму истории должны лежать лентой сверху, над списком чатов. Именно так это выглядит в приложении на Android: кружки авторов выстроены в аккуратный ряд под шапкой (посмотрите на скриншот с Android-смартфона, там все наглядно). Первые дни на iPhone веб-версия показывала сторис точно так же.

Где находятся истории в МАКС. На Андроиде для историй отвели отдельное место в верхней части экрана. Фото.

На Андроиде для историй отвели отдельное место в верхней части экрана

Но последние несколько дней лента с историями сверху просто исчезла. Заходите во вкладку «Чаты» — а привычных кружков нет. Складывается ощущение, что историй никто и не выкладывал. Возможно, что это глюк конкретно у меня, но я даже переустанавливал веб-версию МАКС и ничего не изменилось.

На деле они на месте. Просто теперь их выдает один-единственный признак — цветное кольцо вокруг аватарки пользователя прямо в списке чатов. Есть у человека свежая история — его аватарка обведена в разноцветную рамку. Нет рамки — нет и истории. Так что придется вести глазами по списку и высматривать обведенные аватарки руками.

Где находятся истории в МАКС. Если видите цветной кружок вокруг аватарки, значит, там есть история. Фото.

Если видите цветной кружок вокруг аватарки, значит, там есть история

  1. Откройте веб-версию и убедитесь, что находитесь на вкладке «Чаты».
  2. Медленно пролистайте список сверху вниз.
  3. Ищите аватарки с цветным кольцом по краю — это авторы с активными историями.
  4. Если ленты сторис над чатами нет, не пугайтесь — сейчас это нормальное поведение.

Да, костыль. Да, неудобно. Но пока разработчики не выкатят нормальное отображение, других вариантов нет. Мы такие полевые находки постоянно ловим и выкладываем из первых рук — подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там подобного добра хватает. А если МАКС параллельно жрет трафик и батарею, это лечится отдельно.

Как скачать историю из МАКС на iPhone

Нашли аватарку с рамкой — дальше все элементарно. Тапаете прямо по ней, и история открывается на весь экран, как привычные сторис в любой соцсети. Сверху имя автора и время публикации, снизу поле «Ответить» и сердечко для реакции. Листать между несколькими историями можно тапами по правому и левому краю экрана, а закрыть просмотр — крестиком в углу.

Внутри просмотра прячется небольшое, но полезное меню. Открывается оно по трем точкам в правом верхнем углу.

Как скачать историю из МАКС на iPhone. Истории можно скачивать или отключить их показ. Фото.

Истории можно скачивать или отключить их показ

  1. Тапните по аватарке с кольцом — запустится просмотр истории.
  2. Для перехода между историями жмите по краям экрана.
  3. Нажмите на три точки справа сверху, чтобы вызвать меню.
  4. Выберите «Скачать», чтобы сохранить фото или видео из истории в память iPhone.
  5. Выберите «Скрыть истории автора», если больше не хотите видеть сторис конкретного человека.
  6. Там же доступны «Перейти в профиль» и «Пожаловаться» на случай спорного контента.

Скачивание, кстати, работает без вопросов — я сохранял себе кружок с AirPods без единой ошибки. А функция скрытия удобна, если кто-то из контактов заваливает вас сторис по десять раз на дню.

Подведем итог. Истории в МАКС на iPhone сейчас держатся на честном слове: приложение мертвое, лента капризничает, а весь просмотр завязан на цветной рамке вокруг аватарки. Но способ рабочий — открываете веб-версию, высматриваете кольца и тапаете. Ждать, что станет удобнее, пока не стоит: без обновлений в App Store ситуация не изменится. Не вышло найти истории или что-то отвалилось по дороге — пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем по горячим следам. Ну а тем, кому важна приватность, советую заодно глянуть, есть ли в МАКС сквозное шифрование на самом деле.

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