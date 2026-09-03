Как установить WhatsApp* на Apple Watch и что можно делать в мессенджере с часов

WhatsApp* внезапно решил, что мне позарез нужна его версия для Apple Watch. Открыл настройки мессенджера, а там здоровенный баннер с предложением поставить приложение на часы. Раньше на этом месте ничего не висело, а теперь оно мозолит глаза и явно намекает. Через неделю Apple покажет новые модели, и мы уже разобрали, зачем брать новые Apple Watch, а я пока проверил, стоит ли watchOS-версия мессенджера вашего внимания. Спойлер: ставится за минуту, но всю картину портит один жирный минус.



WhatsApp* сам рекомендует поставить его на часы

Заметил я это случайно. Полез в настройки мессенджера на вкладку «Вы» по своему делу, а сверху меня встречает большой зеленый баннер «WhatsApp для Apple Watch». Под ним короткое описание: мол, просматривайте и отправляйте сообщения, получайте уведомления о звонках и не только. Рядом кнопка «Начать». Пропустить такое трудно, оно занимает чуть ли не половину экрана и подсвечено фирменным цветом.

Судя по всему, компания реально хочет затащить владельцев часов в свое приложение. Ход понятный: чем больше устройств завязано на мессенджер, тем сложнее с него потом слезть. Меня же зацепило другое. Раньше WhatsApp* на Apple Watch жил в основном как площадка для уведомлений, а теперь это полноценный клиент, который активно предлагают установить прямо из настроек.

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Установка занимает минуту и не просит логина

Вот тут WhatsApp* приятно удивил. Я до сих пор с содроганием вспоминаю, как поставил Telegram на Apple Watch и намучился с авторизацией, кодами и постоянными вылетами. Здесь ничего подобного нет. Весь процесс сводится к нескольким тапам, и это тот редкий случай, когда инструкция получается короче, чем кажется на старте.

Нажмите на баннер «WhatsApp для Apple Watch» в настройках мессенджера на iPhone. В открывшемся окне тапните по зеленой кнопке «Открыть приложение Apple Watch». В приложении Apple Watch найдите WhatsApp* в списке доступных программ и нажмите «Установить». Дождитесь, пока приложение перекочует на часы. Обычно это занимает пару минут.

Дальше самое приятное. Никакой авторизации, как в Telegram, проходить не нужно. Приложение открывается сразу и без всякой авторизации подтягивает ваши переписки с iPhone. Ни QR-кодов, ни ввода номера, ни ожидания смс с кодом. Открыл программу, а там уже все твои чаты, прямо на запястье. Для мессенджера, который славится своей возней с привязкой устройств, это неожиданно человечно и удобно.

Что реально умеет WhatsApp* на запястье

Сразу скажу: полноценной заменой смартфону это не станет, но набор функций вполне рабочий. Чаты открываются, сообщения читаются, на них можно отвечать. Экран часов маленький, поэтому долгие переписки тут вести неудобно, зато на быстрый вопрос ответить самое то. Кстати, чтобы часы не разряжались в ноль от такого общения, я в свое время правильно настроил экран Apple Watch и с тех пор про вечную нехватку заряда почти забыл.

Отвечать можно тремя способами. Первый — обычная клавиатура прямо на часах, если ваша модель ее поддерживает. Тыкать по крохотным буквам не всем зайдет, но короткое «еду» или «ок» набрать вполне реально. Второй способ мне нравится больше — это голосовые сообщения. Поднес часы ко рту, наговорил, отправил, руки при этом свободны. Третий вариант — готовые быстрые ответы из заранее заданного набора вроде «Как дела?», «Спасибо» и «ОК». Одно нажатие, и собеседник уже получил реакцию.

По уведомлениям тоже все в порядке. Пришло сообщение, часы тактично стукнули по запястью и показали, от кого оно и что внутри. Можно прочитать целиком, не доставая телефон из кармана, и тут же отбить короткий ответ. На практике это выручает за рулем, в спортзале или когда руки заняты пакетами из магазина. Раньше в таких ситуациях я просто игнорировал входящие до дома, а теперь отвечаю парой слов или голосовым, не тормозя на ходу. Если что-то в интерфейсе непонятно или пошло не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Главный минус, из-за которого все не так радужно

А теперь ложка дегтя, причем немаленькая. С часов нельзя создать новый чат. Совсем. Если человека нет в вашем списке активных переписок, начать с ним разговор прямо с Apple Watch не выйдет, придется доставать iPhone. Вытащить диалог из архива тоже нельзя, он для часов будто не существует.

Работает приложение только с теми переписками, которые лежат на главной странице мессенджера. Все, что вы заботливо спрятали в архив или еще не начинали, для watchOS-версии закрыто наглухо. Получается немного странная логика: отвечать на входящие удобно, а вот проявить инициативу почти невозможно. Для меня это чувствительно, потому что часть рабочих переписок у меня как раз убрана в архив с глаз долой.

Стоит ли оно того, решать вам. Как дополнение к смартфону для быстрых ответов на ходу WhatsApp* на часах вполне себе ничего, особенно с голосовыми и готовыми фразами. А учитывая, что Apple Watch скоро подорожают, выжимать максимум из уже купленных часов сам бог велел. Ну а если любите добирать аксессуары к часам без переплат, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно всплывают удачные находки с AliExpress по вменяемым ценам.

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