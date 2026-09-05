Сколько свободного места оставлять на компьютере Mac, чтобы он не тормозил

Свободное место на диске Мака это не только про то, куда влезут фотографии и фильмы. От остатка на SSD напрямую зависит, будет ли ноутбук летать или начнет задумываться на ровном месте: подвисать при переключении между окнами, дольше открывать программы, раздражать спиннингом-радугой. Недавно мы разбирались, сколько места оставлять на айфоне, чтобы он нормально работал, и с Маком история похожая, но со своими нюансами. Давайте разберемся, что реально происходит с системой при остатке 5, 10 и 20 ГБ, зачем macOS резервирует место под своп и сколько держать пустым на дисках 256 и 512 ГБ.



Зачем macOS свободное место, если диск и так мой

Кажется логичным: раз я купил ноутбук, значит могу забить SSD под завязку. На деле система работает не так. macOS постоянно пишет на диск служебные данные, и без запаса ей просто негде развернуться.

Самое главное это место под своп. Когда оперативной памяти не хватает, система выгружает часть данных из RAM на диск, освобождая место для активных задач. На базовых Маках с 8 ГБ памяти это происходит буквально каждый день, особенно если открыто много вкладок в браузере и пара тяжелых программ. Если на SSD не осталось места, своп создавать негде, и Мак начинает захлебываться. Кстати, если ноутбук тормозит именно от нехватки памяти, я показывал, как разгрузить оперативную память на Маке за пару минут.

Помимо свопа система хранит временные файлы и кеши, снапшоты Time Machine, образы сна и прочую служебную мелочь. Все это живет на том же диске и растет по мере работы. Плюс есть чисто аппаратный момент: любому SSD нужен запас пустых ячеек, чтобы равномерно распределять запись и не изнашиваться раньше времени. Забитый под ноль диск и работает медленнее, и стареет быстрее.

Тут стоит держать в голове разницу между двумя цифрами. macOS показывает доступное и свободное место, и это не одно и то же. Доступное включает так называемое очищаемое пространство, которое система теоретически может высвободить сама. Реально же под задачи прямо сейчас идет только свободное. Именно за ним и надо следить.

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Что происходит при 5, 10 и 20 ГБ на диске

Теперь к конкретике, ради которой все и затевалось. У каждого порога свой сценарий, и чем ближе к нулю, тем хуже.

Остаток около 20 ГБ это тот минимум, при котором система еще дышит. macOS хватает места на своп и временные файлы, но запаса почти нет. Стоит запустить обновление, скачать большой файл или открыть проект в тяжелой программе, и вы моментально проваливаетесь ниже.

На отметке 10 ГБ могут начаться реальные тормоза. Свопу тесно, система вынуждена постоянно жонглировать данными, программы дольше отвечают, а при активной работе появляется тот самый крутящийся курсор. Особенно заметно на Маках с малым объемом оперативки, где браузер и так съедает почти всю память. Кстати, отдельная головная боль это Chrome на Маке ест память гигабайтами и загоняет систему в своп еще быстрее.

А вот 5 ГБ и меньше это уже красная зона. Тут система не создает своп нормально, программы начинают вылетать без предупреждения, обновления не ставятся, а из-за особенностей файловой системы APFS иногда не получается даже удалить файлы, чтобы освободить место. Ноутбук превращается в тыкву, и хорошо, если удастся вычистить хоть что-то через Терминал. Доводить до такого состояния точно не стоит.

Сколько оставлять на 256 и 512 ГБ

Раз абсолютные цифры зависят от объема диска, удобнее считать в процентах. Универсальное правило простое: держите свободными 10-20 процентов от всего накопителя. Нижняя граница это самый минимум для спокойной работы, верхняя дает комфортный запас на обновления и всплески нагрузки.

Переведем в гигабайты для двух самых ходовых конфигураций:

Объем SSD Минимум свободного Комфортный запас 256 ГБ около 25 ГБ 40-50 ГБ 512 ГБ около 50 ГБ 70-80 ГБ

На 256 ГБ держите 25-50 ГБ свободными. Это самый прожорливый по проценту вариант: диск маленький, и десять процентов от него это всего 25 ГБ, которые улетают за одно обновление macOS. Если пользуетесь Маком активно, целитесь ближе к верхней границе.

На 512 ГБ хватит 50-80 ГБ. Тут дышится свободнее, потому что даже нижние десять процентов дают приличный буфер. Тем, кто монтирует видео или работает с большими файлами, лучше держать запас побольше, ведь такие программы плодят временные файлы гигабайтами.

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Как держать диск в форме и не ловить тормоза

Освободить место на Маке несложно, если знать, куда смотреть. Начните с раздела Системные данные в настройках хранилища: там часто копятся гигабайты кешей и логов, которые можно смело чистить. Загляните и в снапшоты Time Machine, они умеют незаметно отъедать десятки гигабайт, даже если резервных копий вы не делали.

Полезно иногда открывать Мониторинг системы и смотреть на вкладку памяти. Если своп постоянно висит на нескольких гигабайтах, значит оперативки не хватает, и держать запас на диске становится еще важнее. Заодно проверьте папку загрузок и кеш браузера, там любят прятаться забытые тяжелые файлы. Я как-то нашел, что скрытый файл Chrome на Маке занимал 4 ГБ впустую.

Если места хронически не хватает, а апгрейд SSD у Apple стоит как крыло самолета, выручает внешний накопитель. Быстрый USB-C SSD снимает нагрузку с внутреннего диска: медиатеку, архивы и рабочие проекты держите на нем, а системный диск оставляете дышащим. Кстати, приличные внешние SSD и переходники регулярно улетают со скидками, я собираю такие находки в канале Сундук Али-Бабы.

Итог простой. Свободное место на Маке это не про запас под файлы, а про здоровье всей системы. Держите 10-20 процентов диска пустыми, не подпускайте остаток к пятигигабайтной отметке, и ноутбук будет работать ровно и быстро вне зависимости от того, сколько ему лет.