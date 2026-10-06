Как освободить до 14 ГБ на Mac, удалив Siri AI в macOS 27

Если на вашем Mac с macOS 27 вдруг стало тесно, а большие файлы давно разобраны, загляните в раздел хранилища. Там спокойно лежат гигабайты, которые вы, скорее всего, никогда сознательно не скачивали. Вручную их не удалить, а отдельной кнопки для этого Apple пользователям так и не дала. Зато недавно появился способ, который делает это аккуратно и без взлома системы. Звучит заманчиво, но платить за свободное место придется функциями, причем среди них есть та, которой многие пользуются в приложении «Фото» почти каждый день. Ниже разберем, что именно пропадет, как все провернуть и как вернуть обратно, если передумаете.



Сколько места ИИ Apple занимает на Mac

Начну с цифр. На macOS 26 модели Apple Intelligence требовали до 7 ГБ, а в macOS 27 Apple сама говорит уже о плюс-минус 14 ГБ на новых компьютерах. Для Mac с 256 ГБ это ощутимый кусок диска. Если вы еще сомневаетесь, есть ли смысл обновлять Mac на macOS 27 Golden Gate, такой аппетит системы тоже стоит положить на весы.

Проблема в том, что эти гигабайты нельзя просто выделить и отправить в корзину. Модели живут в системных папках, и ручное удаление либо не сработает, либо закончится тем, что macOS скачает все заново. Именно эту задачу и решает утилита RemoveMacAI, которая работает через Терминал, а значит самостоятельно скачивать вам ничего не придется. Ее выложил на GitHub независимый разработчик Ом Лахоре, а исходный код открыт для всех.

Что важно, утилита не ломает систему и не трогает защиту целостности SIP. Она ставит профиль конфигурации с ограничениями, которые Apple сама предусмотрела для корпоративных Mac, а затем через штатный сервис ресурсов macOS удаляет уже скачанные модели и запрещает загружать их снова. По данным разработчика, так освобождается около 12 ГБ. Точная цифра зависит от того, какие модели успели загрузиться на ваш компьютер. Есть и ограничения по железу. RemoveMacAI работает только на Mac с процессорами Apple silicon и только на macOS 27. Версии 0.2.3 и новее поддерживают macOS 27.0.1. На macOS 26 и более старых системах утилита не запустится.

Какие функции перестанут работать

Это главный раздел, который стоит прочитать до установки. RemoveMacAI отключает Apple Intelligence целиком, и вместе с моделями с Mac уйдет довольно много привычных вещей. Полный список по данным разработчика выглядит так:

Siri, включая голосовую активацию и значок в строке меню;

Инструменты письма: переписывание, корректура и сокращение текста в любом приложении;

Genmoji и Image Playground;

расширение ChatGPT;

сводки в Почте, Сообщениях, Safari и Заметках;

сводки уведомлений;

умные ответы в Почте;

подсказки при наборе текста прямо в строке;

пространственные фото;

функция «Очистка» в приложении Фото;

Визуальный интеллект;

редактирование событий Календаря обычной фразой;

предиктивное дополнение кода в Xcode.

Отдельно скажу про «Очистку» в Фото. Это фирменный аналог волшебного ластика: обводите случайного прохожего, провод или мусор на снимке, и система аккуратно дорисовывает фон. В macOS 27 ее модель тоже удаляется, а пункт пропадает из редактора. Мы недавно сравнивали ластик для фото в iOS 26 и iOS 27, и прогресс там заметный. Если вы привыкли быстро чистить кадры прямо на Mac, это, пожалуй, самая болезненная потеря из списка.

При этом кое-что останется на месте. Диктовка продолжит работать, потому что она не использует модели Apple Intelligence. Обновления macOS тоже не откатят изменения: профиль переживает апдейты системы. Есть и менее очевидный нюанс. Все больше сторонних приложений используют фреймворк Foundation Models, то есть встроенную нейросеть Apple. На это обращает внимание портал 9to5Mac. Если какая-то программа строит на ней свои функции, после удаления моделей они перестанут работать, и понять причину сразу будет непросто.

Как удалить Siri AI с Mac через RemoveMacAI

Перед тем как что-то менять, лучше посмотреть, сколько места реально занимают модели именно у вас. Утилита умеет показывать состояние каждой функции и ее вес, а еще может прогнать отключение вхолостую. Работает она без доступа в интернет и, по словам автора, никаких данных не собирает.

Если вам жалко что-то конкретное из списка выше, например ту же «Очистку», у утилиты есть параметр —keep. Он отключает Apple Intelligence, но сохраняет выбранные функции. Названия для него показывает команда removemacai features. Логично, что и места в этом случае освободится меньше.

Порядок действий такой:

Открываем Терминал: Программы — Утилиты — Терминал или через поиск Spotlight. Вставляем команду curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/omlahore/RemoveMacAI/main/install.sh | bash и жмем Return. Установщик скачает свежую версию, сверит контрольную сумму SHA-256 и запустит утилиту. Для разведки вводим removemacai status утилита покажет каждую функцию и сколько места занимают модели. Чтобы увидеть изменения без применения, запускаем removemacai off --dry-run Для отключения запускаем removemacai Утилита покажет текущее состояние и попросит подтверждение. Если нужно что-то оставить, используем removemacai off --keep и название функции. Подтверждаем установку профиля в Системных настройках. Обычно он появляется в разделе Основные — Управление устройствами.

Не пугайтесь, если раздел хранилища еще какое-то время показывает Apple Intelligence. Разработчик предупреждает, что данные там обновляются с задержкой. И еще одна странность macOS 27: окно Spotlight работает в процессе с именем «Siri», так что не удивляйтесь, если увидите его в Мониторинге системы. Если на каком-то шаге Терминал выдал ошибку или профиль не появился, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Как вернуть все обратно

Хорошая новость в том, что все изменения обратимы. Утилита запоминает ваши прежние настройки и умеет откатить их одной командой. После этого профиль удаляется, ограничения снимаются, а macOS снова сможет скачать модели.

Откат изменений происходит так же просто, как и удаление Siri AI. Все делается через команду curl, используйте вариант curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/omlahore/RemoveMacAI/main/install.sh | bash -s revert

Учтите, что место после отката снова займут модели. Система подтянет их заново, и это те же самые 12-14 ГБ. Так что, если вы ходите туда-обратно, выигрыш получается временным.

Стоит ли игра 12 ГБ

Скажу честно: я бы не стал запускать RemoveMacAI просто ради интереса. Утилита сделана аккуратно, но гарантий на будущее нет. Неизвестно, как к проекту отнесется Apple и не попросит ли удалить его с GitHub. А очередное обновление macOS может поменять механизмы, на которых держится утилита, и тогда она либо перестанет работать, либо поведет себя непредсказуемо.

Смысл в ней есть, если у вас Mac с 256 ГБ, место заканчивается регулярно, а Siri, Инструменты письма и «Очистка» в Фото вам действительно не нужны. Тогда 12 ГБ без всяких внешних дисков выглядят хорошей сделкой. Если же вы хоть иногда стираете лишнее на снимках или правите текст нейросетью, проще оставить функции через —keep или поискать место в другом месте.

Например, перенести медиатеку и старые проекты на внешний SSD, это самое честное решение для компактного диска. Недорогие и проверенные накопители и кабели к ним мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Я в любом случае советую начать с команды removemacai status. Она ничего не меняет, зато покажет, сколько на самом деле весит нейросеть Apple именно на вашем Mac. А чтобы не пропустить, если Apple как-то ответит на такие утилиты, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.