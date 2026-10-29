Counter-Strike 1.6 теперь работает прямо в браузере на Mac и iPhone без установки

Если вы застали компьютерные клубы нулевых, то помните и затертые наушники на каждом месте, и крики про точку B, и de_dust2 до самого закрытия. Вернуться туда с Mac не так просто: ставить ради пары вечеров Steam и искать рабочую сборку под macOS хочется не всем. Мы уже показывали, как во вкладке заработала Need for Speed Underground 2, и теперь очередь дошла до шутера. Причем браузерная контра оказалась живее, чем я ожидал, а одна деталь на сайте напоминает, что на дворе все-таки 2026 год. Ниже расскажу, где играть, как запустить игру на Mac и iPad и получится ли собрать на сервере свою компанию.



Компьютерный клуб переехал на play-cs.com

Браузерные порты старых игр этой осенью выходят один за другим. Совсем недавно мы разбирали, как в обычной вкладке завелась Need for Speed Most Wanted, а с Counter-Strike 1.6 история даже длиннее. Главный адрес здесь play-cs.com. Проект начинался примерно в 2019 году под именем CS-Online.club и позже переехал на нынешний домен. По данным портала Dust2.us, команда Flying With Gauss взялась за движок в 2018 году с одной целью: научить браузер запускать игры на движке Half-Life.

Сразу оговорюсь: к Valve сайт отношения не имеет. Это фанатская разработка. Зато интерфейс целиком на русском, а играть можно гостем, без регистрации. Аккаунт нужен тем, кто хочет копить звания и прогресс: их здесь 40, плюс друзья, кланы и общий рейтинг.

Когда я заходил на сайт, на главной висело 793 игрока в сети, 62 активных сервера и 33 карты. Больше всего народу собралось в классике с закладкой бомбы, 444 человека, еще 104 спасали заложников. Для игры 2003 года это, если честно, неожиданно много.

Без примет времени не обошлось. Над кнопками игры крутится лента с кейсами и кнопкой Open Case, а в меню есть магазин, внутренняя валюта Gold и премиум. Платить за саму игру не нужно, все это добавки сверху. Но от кейсов в CS 1.6 у ветеранов клубов может дернуться глаз.

Есть и запасной вариант — cs-online.io. Он бесплатный, работает на движке Xash3D, перенесенном в браузер через WebAssembly, и, по словам разработчиков, обходится без рекламы. Серверы у него стоят в Амстердаме и США, а еще там есть боты, которые добивают команды, пока людей мало.

До первого раунда хватит трех кликов

Ничего скачивать и устанавливать не нужно: игра работает в Safari, Chrome, Firefox и других современных браузерах. Я запускал ее в Chrome на Mac. Порядок действий такой:

Открываем play-cs.com. При первом заходе сайт может показать экран проверки браузера, в этом случае нажимаем Verify. В блоке «Быстрая игра» выбираем режим: CS 1.6 с классическим матчем, Zombie, Half-Life или сезонный Halloween. Ждем, пока сайт подберет сервер. Мне досталась карта cs_assault_gamma, где уже сидели 15 игроков из 20. Дожидаемся загрузки файлов и выбираем команду.

Первая загрузка самая долгая, и сайт честно предупреждает об этом прямо на экране. Браузер скачивает карты, модели и звуки и оставляет их у себя в кеше. У cs-online.io, по словам разработчиков, это около 150 МБ. В следующий раз ждать почти не придется, если не чистить данные сайтов.

Если хочется конкретный сервер, а не случайный, жмите «Выбрать сервер»: там видно карту, режим и сколько мест занято. Пинг зависит от того, где стоит сервер. Мой, например, оказался немецким. Развернуть игру на весь экран можно зеленой кнопкой в правом верхнем углу.

С iPhone и iPad все чуть сложнее. play-cs.com рассчитан на клавиатуру и мышь, а вот у cs-online.io есть полноценная сенсорная версия. Левая половина экрана работает как джойстик для ходьбы, правая отвечает за обзор, а стрельба, прыжок и перезарядка разложены по краям.

Серверы общие, так что с телефона можно попасть в одну катку с теми, кто играет на компьютере. Safari при этом не дает сайтам открываться на весь экран, поэтому игру лучше вынести на рабочий стол:

Открываем cs-online.io в Safari. Нажимаем «Поделиться». Выбираем «На экран „Домой“». Запускаем CS Online с появившейся иконки.

Разработчики официально упоминают Android и iPhone, про iPad отдельно ничего не сказано, но сайт открывается в Safari точно так же. На моем iPhone игра скачала 159 МБ, так что загрузку лучше начинать по Wi-Fi. Дальше все как на компьютере: «Быстрая игра», карточка сервера с картами в ротации и кнопка «Войти».

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Клавиша B все так же открывает магазин

Раскладку никто не трогал, и пальцы вспоминают ее сами. Полную схему play-cs.com показывает на экране загрузки, пока подтягиваются файлы карты.

Если схему не успели рассмотреть, вот основное:

W, A, S, D — движение, Shift — тихий шаг, пробел — прыжок, C — присесть;

левая кнопка мыши — огонь, правая — прицел;

B — меню покупки, R — перезарядка, G — выбросить оружие;

M — смена команды, Tab — таблица счета;

Y — сообщение всем, U — только своей команде, K — микрофон;

F — фонарик, N — ночное видение, T — граффити.

Есть и пара вещей, которых в клубной версии не было. Клавиша H включает осмотр оружия, как в куда более поздних частях серии, а тильда открывает меню администратора. Еще на экране загрузки висит подсказка, что премиум дает бонусный слот на заполненных серверах. А на cs-online.io меню покупки переделали: у каждого ствола там своя карточка с калибром, скорострельностью и ценой.

Отдельно про мышь. Играть на трекпаде MacBook можно, но перестрелка на длинке с ним превращается в упражнение на терпение. С самой обычной мышкой точность вырастет сразу. Недорогие игровые мышки и коврики под такие ностальгические вечера мы иногда выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

MacBook Air этой нагрузки даже не заметит

Если ваш MacBook Air с 8 ГБ памяти пасует перед современными играми, а мы недавно разбирались, какой Mac купить для игр в 2026 году, то здесь можно выдохнуть. По требованиям из Steam, Counter-Strike 1.6 нужен процессор на 500 МГц, 96 МБ оперативной памяти и видеокарта с 16 МБ. Любой Mac на Apple Silicon обгоняет эти цифры на порядки.

Узким местом скорее станет браузер. Chrome с двадцатью открытыми вкладками сам по себе съедает гигабайты, и на базовом Air это ощущается сильнее, чем сама игра. Поэтому перед каткой лучше закрыть лишнее: этот же совет дают и разработчики cs-online.io, если игра начинает подтормаживать.

Второй фактор — сеть. Картинка здесь не транслируется с удаленного сервера, как в облачных сервисах, игра работает прямо на Mac. Но мультиплеер есть мультиплеер: при пинге под сотню попадать становится заметно сложнее, а противник успевает всадить в вас пять пуль, пока вы разворачиваетесь. По данным cs-online.io, из Европы до их серверов в Амстердаме выходит 30-80 мс, так что выбирайте сервер поближе к себе.

Свою компанию можно собрать на отдельном сервере

Самое приятное в этой истории — возможность снова позвать тех, с кем вы когда-то сидели в клубе за соседними компьютерами. На play-cs.com для этого есть друзья и кланы, а при желании можно арендовать свой сервер с любой картой и режимом. Голосовой чат тоже на месте, микрофон включается клавишей K.

На cs-online.io все проще: открываете страницу сервера и отправляете ссылку друзьям, они попадают туда же. Первый зашедший игрок становится временным админом и может поменять число ботов или вовсе оставить игру только людям. Там же есть серверы с пометкой Cheats ON, где аим и ВХ встроены у каждого игрока. Звучит как издевательство над клубными традициями, но, видимо, кому-то и такое нужно.

Помните, что оба проекта неофициальные. Такие сайты иногда закрываются после писем от юристов правообладателя, поэтому если давно хотели вернуться на de_dust2, тянуть не стоит. И еще одно: для браузерной версии ничего скачивать не нужно, так что любые «сборки» и установщики с похожих сайтов лучше обходить стороной. Какую классику энтузиасты перенесут во вкладку следующей, расскажем в наших каналах в Telegram и МАКС.

Так стоит ли открывать браузер ради игры, которой больше двадцати лет? Если у вас хоть раз заканчивались минуты в клубе посреди раунда, ответ очевиден. Только в этот раз время никто не ограничивает, а платить за час не придется вовсе.