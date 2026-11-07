Во что поиграть на Mac без установки: Quake III, Tekken 5 и Need for Speed прямо в браузере

Если на Mac захотелось во что-нибудь поиграть, обычно все упирается в установку: Steam, CrossOver, десятки гигабайт на диске и вопрос, запустится ли это вообще на Apple Silicon. Недавно мы показывали, как Most Wanted заработала в обычной вкладке, и такие порты этой осенью выходят чуть ли не каждую неделю. Уследить за ними сложно. Ссылки разлетаются по соцсетям, а через пару дней половина уже не открывается. Оказалось, что кто-то взялся собрать их в одном месте и даже проверяет, какие еще живы. Ниже разберем, что из этого списка запускается на Mac сразу, где без своей копии игры не обойтись и какие страницы лучше закрыть, ничего не нажимая.



Один сайт вместо десятка ссылок из соцсетей

Сайт называется Recompiled Games, и это независимый каталог фанатских портов. На момент написания в нем 39 проектов, ссылки у 36 из них работают, а последний раз автор прогонял проверку 24 октября. В 23 играх есть мультиплеер. Сам сайт ничего не запускает и ничего не продает: это просто аккуратная таблица с адресами, платформой оригинала и пометкой о том, кто стоит за портом.

Как такое вообще возможно? Энтузиасты разбирают готовую игру, выясняют, как она устроена, и собирают заново под новую платформу. Для браузера ее код переводят в WebAssembly, а картинку рисуют через WebGL или WebGPU. Это не эмулятор и не облачный стриминг вроде GeForce Now: игра работает прямо на вашем Mac, а сайт только раздает файлы. Поэтому старые консольные хиты из нулевых спокойно идут даже на Mac, который не покупали для игр.

У каждой игры в каталоге стоит одна из трех меток. Пометка Instant значит, что достаточно открыть ссылку. Own files — что понадобятся файлы с вашей собственной копии игры. Unknown — что автор каталога сам не разобрался, как именно устроен порт.

Теперь про Mac. Safari с 26-й версии поддерживает WebGPU, так что большинство портов открываются и в нем. Но если игра тормозит, сайт советует первым делом проверить аппаратное ускорение: без него браузер рисует картинку силами процессора, и частота кадров падает в разы. В Chrome на Mac это проверяется так:

Откройте Chrome и перейдите в Настройки — Система. Включите переключатель «Использовать аппаратное ускорение графики, если оно доступно». Нажмите «Перезапустить», чтобы браузер применил настройку. Введите в адресной строке chrome://gpu и убедитесь, что напротив WebGL и WebGPU написано Hardware accelerated.

Если там стоит Software only, игра пойдет в режиме слайд-шоу на любом Mac, хоть на M5 Max. Заодно закройте лишние вкладки: многие порты при первом запуске качают гигабайт-другой и держат все это в оперативной памяти.

Шутеры из компьютерного клуба запускаются за секунды

Самая живая часть списка — старые шутеры. Про то, как Counter-Strike 1.6 заработала в браузере, мы писали отдельно, а вот что еще из этого жанра открывается одной ссылкой:

Quake III Arena — порт ioquake3 под названием Q3JS, сайт q3js.com.

— порт ioquake3 под названием Q3JS, сайт q3js.com. Doom с мультиплеером на сайте Silent Space Marine, собранный на Chocolate Doom и работающий на серверах Cloudflare.

Return to Castle Wolfenstein — порт iortcw на WebAssembly.

Call of Duty: Black Ops Zombies, а заодно фанатский ремейк карты «Ночь мертвецов» из World at War и Super Mario Zombies, где зомби-режим Black Ops переодели в персонажей Nintendo.

CS: Source Bunnyhop и Surf — тренажеры распрыжки и серфинга, где физику движения перенесли из Source SDK 2013.

Quake III и Doom — самые предсказуемые варианты. Их движки давно открыты, порты под браузер собирают не первый год, и работают они ровно. С зомби из Black Ops история мутнее. По данным портала AllThings.How, в порте доступны все десять стартовых карт, но играть можно только в одиночку, без онлайна и сплит-скрина. Происхождение кода никто толком не раскрывает, а Activision уже не раз закрывала фанатские проекты по своим играм. Так что если хотите пострелять по зомби, лучше не откладывать.

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Гонки и файтинги с PS2 работают без приставки

Вторая половина «мгновенных» игр пришла с консолей, и это, пожалуй, самое неожиданное. Tekken 5, SSX 3 и Formula One 06 по описанию каталога статически перекомпилированы с PlayStation 2 в WebAssembly. Проще говоря, код PS2 перевели в формат, понятный браузеру, без эмуляции самой приставки. Crash Bash Online с первой PlayStation сайт тоже прямо называет «не эмулятором».

Сам подход не выдумка. Открытый проект ps2-web-recomp уже показывал в Chrome Gran Turismo 4 и God of War 2. А вот кто собирал конкретно Tekken 5 и SSX 3, выяснить мне не удалось: ни репозиториев, ни авторов в открытом доступе нет. Относитесь к ним осторожнее, чем к Quake.

Что еще есть в этом разделе списка:

Need for Speed: Most Wanted — игра, которой каталог прямо приписывает мгновенный мультиплеер со свободной ездой и рейтинговыми гонками.

Skate 3 с Xbox 360, хотя способ портирования автор каталога не знает.

Minecraft 1.8.8 в виде EaglercraftX — давно известный фанатский порт старой версии.

Terraria, которую, судя по описанию, переписали на Rust с отрисовкой через WebGPU.

С гонками и файтингами на клавиатуре MacBook играть можно, но удовольствия мало. Tekken 5 с комбо на стрелках — тот еще квест. Bluetooth-геймпад от PlayStation или Xbox Mac подхватывает без драйверов, а недорогие контроллеры и подставки под ноутбук ищите в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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Для части игр понадобится собственная копия

Часть проектов в каталоге честно просит файлы с оригинала. Движок у них переписан или открыт, а вот графика, звуки и уровни остаются собственностью издателя, поэтому их нужно взять со своего диска или из купленной в Steam и GOG версии. Перед запуском полезно понимать, на чем держится каждый порт:

Игра Откуда На чем работает Diablo PC Порт DevilutionX Super Mario 64 N64 Декомпиляция Halo: Combat Evolved Xbox Декомпиляция C&C: Generals Zero Hour PC Исходники, открытые EA Jedi Academy PC OpenJK Half-Life и CS 1.6 PC Движок Xash3D (WebXash)

Generals Zero Hour — самый спокойный случай: EA сама выложила исходный код, и порт опирается на него. С остальными все держится на декомпиляции, то есть на коде, который фанаты восстановили сами. Файлы обычно загружаются прямо в браузер и никуда не уходят, но перед этим стоит проверить описание проекта.

Отдельно про несколько пунктов, которые в списке есть, а на Mac пользы от них мало. Halo 3 Project Reclaimer — вообще не браузерная версия, а лаунчер для Windows. Браузерную GTA V Take-Two закрыла почти сразу после того, как о ней написали СМИ. А Cyberpunk 2077 в браузере пока скорее эксперимент: по данным iXBT.games, порт грузится очень долго и выдает крайне низкую частоту кадров, а сам разработчик советует Chrome или Edge.

И главное правило из самого каталога: браузерный порт работает во вкладке. Если страница просит скачать установщик, лаунчер или «плагин для запуска», закрывайте ее. Автор Recompiled Games сразу предупреждает: ссылки он не проверяет на вирусы и ни за кого не ручается. Плюс у всех этих проектов нет разрешения правообладателей, так что любая игра из списка может исчезнуть в любой день.

Так что начинать лучше с Quake III и Doom: они стабильнее всего и точно не пропадут завтра. А консольную экзотику вроде Tekken 5 запускайте, пока она еще открывается, и не ждите от нее идеальной работы.