Китайский YouTube без VPN: что такое Bilibili и как установить его на iPhone

Нормальный видеохостинг без танцев с бубном в 2026 году почти роскошь. Так что новость об открытии китайского Bilibili в России без VPN я пропустить не мог. Скачал, потыкал пару вечеров и теперь могу рассказать, что это за зверь и стоит ли он вашего внимания. У владельцев iPhone перед установкой будет один дополнительный шаг, но к нему мы вернемся чуть ниже. А пока держите в уме мой недавний разбор о том, зачем нужны два Apple ID на одном айфоне — в этой истории он окажется очень кстати.



Видеохостинг, стриминг и кинотеатр разом

Проще всего описать сервис так: возьмите YouTube, добавьте прямые эфиры в духе Twitch и приправьте библиотекой лицензионных фильмов и аниме — получится примерно оно. Аудитория переваливает за 300 миллионов человек в месяц, а тем внутри столько, что глаза разбегаются: от кулинарии и путешествий до музыки и обзоров техники. Последнее для нас особенно ценно. Китайские блогеры копаются в новом железе раньше западных коллег, и пока Apple только зовет журналистов на сентябрьскую презентацию iPhone 18 Pro, про смартфоны местных марок здесь уже выложены тысячи роликов.

Начинался проект скромно — в конце нулевых это был уголок для фанатов аниме, манги и видеоигр. От той нишевости сегодня почти ничего не осталось, зато выросла целая соцсеть вокруг видео: с подписками, историей просмотров, страницами авторов и умной лентой, которая шустро подстраивается под вкусы. Именно эти обзоры техники и подтолкнули меня разобраться в сервисе поглубже. В первый же вечер лента подсунула мне десяток разборов китайских смартфонов и несколько трэвел-роликов — алгоритм считывает интересы буквально на лету и почти не промахивается.

Роликов реально на любой вкус, и это главный козырь платформы. Если хотите не пропускать такие находки и разборы для iPhone, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как я поставил Bilibili на iPhone

Вот мы и добрались до того самого дополнительного шага. В российском App Store приложения нет, так что скачать его с привычного аккаунта не выйдет — понадобится Apple ID, оформленный на другую страну. Я использовал американский и не встретил ни одной преграды. Своего заграничного аккаунта еще нет? Создать иностранный Apple ID поможет наша пошаговая инструкция, где расписан каждый экран.

Сама программа после загрузки полностью переведена на русский, поэтому в меню разберется даже тот, кто ни слова не знает по-китайски. Приятный бонус — для регистрации больше не нужен номер из Китая, подойдет обычный +7. Единственный подвох с приложениями из чужого региона в том, что однажды они могут перестать обновляться.

Если наткнетесь на такое, посмотрите наш материал о том, как обновлять иностранные приложения без ввода пароля.

Летающие комментарии и виртуальные монеты: к чему готовиться

Первая же странность, которая бросается в глаза, называется danmaku. Это зрительские реплики, которые не висят аккуратным списком под роликом, а проносятся поверх картинки и привязаны к конкретной секунде видео. Написал кто-то шутку на третьей минуте — и она всплывет ровно тогда, когда до нее дойдет плеер. На хитовых роликах таких сообщений столько, что за ними теряется само видео. Так китайцы создают ощущение просмотра толпой, но лично мне это быстро надоело, и я отключил поток в настройках. При желании можно, наоборот, запустить свою реплику в общий полет — тогда ее увидят все, кто откроет ролик после вас. Отдельно живут прямые трансляции с чатом, где авторы общаются со зрителями в реальном времени, и это уже территория, знакомая по Twitch.

Вторая непривычная вещь — целая экономика реакций. Одним лайком дело не ограничивается: ролик можно закинуть в избранное, а еще отсыпать автору виртуальных монет. У местных даже сложился ритуал благодарности из трех действий сразу — сердечко, монета и закладка. Монеты тратятся и на бытовые мелочи вроде смены никнейма. Поверх всего работает платная подписка с повышенным качеством и доступом к премиум-разделам, но для обычного просмотра кошелек доставать не нужно.

С первого раза во всех этих монетах и кнопках немудрено запутаться, и это абсолютно нормально. Застряли на какой-то настройке? Загляните в наш чат в Telegram или МАКС, там разберемся вместе.

Стоит ли бросать ради него YouTube

Соблазн велик, ведь Bilibili открывается без VPN и не заставляет прыгать через прокси. Нажал на ролик — и он просто играет, как когда-то YouTube до всех блокировок. Экосистема огромная, контент не заканчивается, а обзоров азиатской техники тут больше, чем где-либо еще.

И все же складывать все яйца в одну китайскую корзину рано. Почти все ролики идут на китайском и других азиатских языках, русскоязычных авторов раз-два и обчелся. Субтитры формально многоязычные, но на деле капризничают: жмешь перевод, а меняется только заголовок, речь же остается прежней. Про автоперевод озвучки, который выручает на YouTube, тут можно и вовсе забыть. Так что без хотя бы базового английского или готовности терпеть иероглифы часть контента пройдет мимо вас.

Итог у меня получается спокойный: Bilibili хорош как запасная витрина с видео, особенно когда тянет на азиатскую технику и свежие гаджеты. Кстати, если после таких роликов захочется прикупить что-нибудь любопытное, ловите подборки скидок в нашем канале Сундук Али-Бабы в МАКС. А вот полностью пересаживаться с YouTube или RuTube на китайский сервис пока точно не время.