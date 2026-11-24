Разработчики Telegram регулярно экспериментируют с внешним видом мессенджера. Вот только далеко не все изменения становятся доступны пользователям сразу после установки очередного обновления. Некоторые из них нужно активировать через специальные настройки. Именно такая ситуация произошла с новым оформлением профилей в Telegram для iPhone. Разработчики заметно переработали привычные страницы пользователей, добавили интересные анимации и по-другому расположили некоторые элементы интерфейса. Причем попробовать все это можно уже сейчас, не устанавливая никаких бета-версий мессенджера.



В профиле стало больше цвета и анимаций

За последние несколько лет профиль пользователя в Telegram превратился из обычной страницы с фотографией и номером телефона в некое подобие страницы в социальной сети. Здесь можно размещать истории, коллекционные подарки и даже музыку. Вот только по мере добавления новых возможностей интерфейс становился все более перегруженным. Видимо, именно поэтому разработчики решили поэкспериментировать с его оформлением.

В Telegram 13.3 для iPhone появился полноэкранный дизайн профилей. Если раньше цветовое оформление пользователя распространялось преимущественно на верхнюю часть страницы, то теперь оно занимает значительно больше пространства. За счет этого профиль выглядит более цельным, а переходы между отдельными элементами интерфейса стали менее заметными.

Помимо этого, в новом оформлении Telegram есть несколько других интересных изменений:

кнопки чата, уведомлений и поиска получили более округлую форму;

появились дополнительные анимации коллекционных подарков;

изменилось оформление музыкального плеера в профиле;

фотография пользователя может анимироваться во время воспроизведения музыки.

Особенно интересно выглядит последняя возможность. Если вы любите добавлять любимые композиции на свою страницу, то теперь прослушивание музыки сопровождается дополнительными визуальными эффектами. Конечно, на удобство общения в мессенджере все это никак не влияет, но выглядит новое оформление Telegram действительно любопытно.

Если заодно подбираете наушники для музыки на Айфоне, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Десять нажатий открывают меню разработчика

Самое интересное, что для активации нового дизайна не нужно искать приглашение в TestFlight и устанавливать тестовую сборку мессенджера. Все необходимое уже есть в обычной версии приложения из App Store. Достаточно открыть скрытое меню Telegram, о существовании которого многие владельцы Айфонов даже не подозревают. Кстати, именно через него мы ранее рассказывали, как отключить Liquid Glass в Telegram.

Перед тем как переходить к инструкции, обязательно убедитесь, что на вашем Айфоне установлена версия Telegram 13.3 или более свежая сборка, в которой сохранилась экспериментальная настройка. Для этого откройте App Store, найдите мессенджер через поиск и при необходимости обновите его. После этого сделайте следующее:

Откройте Telegram на Айфоне и перейдите на вкладку «Настройки». Десять раз подряд быстро нажмите на значок настроек в правом нижнем углу экрана. В появившемся меню разработчика пролистайте список параметров практически до самого конца. Найдите переключатель Profile V2 и активируйте его. Выгрузите Telegram из меню многозадачности и запустите его заново.

Теперь можете открыть собственный профиль или страницу любого из своих контактов и посмотреть, как изменилось оформление. Обратите внимание, что для применения настройки необходимо именно перезапустить Telegram, а не просто свернуть приложение и вернуться в него. При этом выходить из учетной записи, удалять мессенджер или заново проходить авторизацию не потребуется.

Другие скрытые настройки приложений для Айфона разбираем в наших каналах в Telegram и МАКС.

Новый профиль можно попробовать бесплатно

Учитывая, что разработчики Telegram постепенно добавляют все больше возможностей персонализации для платных подписчиков, вполне логично предположить, что и новый дизайн доступен исключительно им. Вот только в данном случае это не так. Активировать экспериментальное оформление профилей можно совершенно бесплатно. Переключатель Profile V2 не требует наличия подписки Telegram Premium.

Однако стоит разделять сам интерфейс страницы пользователя и возможности его персонализации. Если вы хотите не просто посмотреть на обновленный дизайн, но и сделать собственный профиль более интересным, то можете воспользоваться следующими функциями мессенджера:

установить фотографию или видео в качестве аватарки;

добавить любимую музыку на страницу профиля;

изменить цветовое оформление профиля;

закрепить коллекционные подарки;

разместить ранее опубликованные истории.

Часть этих возможностей требует платной подписки или наличия соответствующих подарков. А вот посмотреть, как все это выглядит на страницах других пользователей после обновления интерфейса, можно и без Premium.

Есть еще один важный момент. Активация Profile V2 меняет интерфейс вашего приложения, а не внешний вид вашей страницы для всех остальных пользователей Telegram. Если ваш собеседник не включил экспериментальную настройку, то он продолжит видеть ваш профиль в привычном оформлении. Так что специально активировать новый дизайн ради того, чтобы удивить друзей необычной страницей, пока нет никакого смысла.

Иногда помогает полный перезапуск Telegram

Не удивляйтесь, если после выполнения всех действий из нашей инструкции внешний вид профилей в мессенджере совершенно не изменится. Все-таки речь идет об экспериментальной возможности, которую разработчики пока не стали активировать по умолчанию. Более того, в последующих обновлениях Telegram соответствующий переключатель может измениться или вовсе исчезнуть из меню.

Если у вас не получается включить новое оформление профилей, то в первую очередь проверьте следующее:

установлена ли на Айфоне актуальная версия Telegram;

удалось ли открыть именно меню разработчика, а не обычные настройки мессенджера;

активирован ли переключатель Profile V2;

был ли Telegram полностью закрыт после изменения настроек.

Если Profile V2 так и не появился, напишите в наш чат в Telegram или МАКС и укажите версию Telegram.

К тому же не стоит искать эту настройку на смартфонах с Android или в приложении Telegram для компьютеров. На данный момент описанный способ предназначен для версии мессенджера на iOS. Когда аналогичное оформление появится на других платформах и станет доступно всем пользователям без дополнительных манипуляций, неизвестно.

Если же новый внешний вид Telegram вам не понравился, то всегда можно вернуть старый дизайн. Для этого повторно откройте меню разработчика десятикратным нажатием на вкладку настроек, отключите Profile V2 и перезапустите приложение. Лично мне хотелось бы, чтобы после завершения тестирования разработчики оставили возможность выбирать между двумя вариантами оформления. Все-таки история с переходом Telegram на Liquid Glass наглядно показала, что далеко не все пользователи мессенджера готовы с радостью принимать любые изменения интерфейса.