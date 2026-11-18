Архив в Телеграме прекрасно справляется с чатами, которые мозолят глаза. Закинул туда отдельные переписки и проблема решена. Но когда даешь кому-то свой Mac или показываешь экран на созвоне, убрать переписку с главной страницы бывает мало. Имя собеседника все еще можно увидеть в поиске, а новое сообщение может всплыть поверх окна. В бета-версии Telegram для macOS уже тестируют отдельный режим для таких случаев. Разработчики поменяли даже то, как приложение ведет себя, когда вам звонят.



Скрытые чаты открываются прямо из строки поиска

Пункт «Скрытые чаты» (Hidden Chats) появился в бете Telegram для macOS 13.2. Попробовать его можно в сборке 283562. Речь о нативном приложении для Mac. У него своя страница загрузки с бета-версией. У Telegram Desktop, который выпускают сразу для macOS, Windows и Linux, своя линейка сборок. Поэтому совпадения операционной системы недостаточно, чтобы найти у себя нужный пункт.

В тестовой версии для входа нужна отдельная секретная фраза длиной от восьми символов. Ее вводят туда же, куда обычно пишут имя контакта или слово из сообщения. Согласно подсказке в бета-версии Telegram, приложение откладывает поиск на сервере, пока проверяет ввод на Mac. Фраза целиком на сервер не уходит. В подсказке также сказано, что Telegram не хранит саму фразу.

Откройте настройки Telegram для macOS. В разделе «Конфиденциальность и безопасность» выберите «Скрытые чаты». Задайте фразу длиной не менее восьми символов. Введите ее в поле поиска чатов. Когда откроется скрытый раздел, выберите переписки, которые хотите туда убрать.

Можно завести несколько фраз. У каждой будет свой набор чатов, причем новый раздел открывается пустым. Например, одна фраза может открывать переписку по работе, другая — личную. Использовать одну и ту же фразу для двух наборов приложение не дает.

Внутри открытого раздела фразу можно поменять. Переписки при этом остаются в том же наборе, а старый вариант перестает открывать его. Можно и удалить сам раздел. Тогда все его чаты вернутся в основной список, а для нового скрытого набора придется заново выбрать переписки.

Заодно Telegram убирает уведомления и отклоняет звонки

Для порядка в списке хватает и обычного способа убрать чат в архив. Правда, переписка оттуда по-прежнему находится поиском, а если чат входит в отдельную папку, из нее он не исчезает. Скрытие в бете работает шире. Когда режим закрыт, выбранных чатов нет в общем списке, в папках и в результатах поиска.

Когда режим закрыт, выбранные чаты исчезают из общего списка, папок и результатов поиска. Уведомления от них не приходят, а новые сообщения не прибавляются к счетчику на значке Telegram в Dock.

Скрытые чаты открываются фразой от восьми символов, которую вводят в поиск по чатам. Telegram проверяет ввод на Mac перед поиском на сервере, поэтому фраза целиком с компьютера не уходит.

Скрытие действует только в том приложении Telegram на Mac, где его настроили. На айфоне, другом компьютере и в других клиентах те же чаты видны как обычно.

У каждой фразы свой набор переписок, и новый набор открывается пустым. Фразу можно сменить, сохранив набор. Если удалить набор, его чаты вернутся в общий список.

Вне скрытого режима Telegram автоматически и без звука отклоняет входящие звонки из этих чатов.

Telegram не хранит саму фразу. Если ее забыть, вернуть чаты в обычный список на этом Mac можно выходом из аккаунта и повторным входом.

Сочетание ⌘L сразу закрывает скрытый раздел. Он также закрывается при блокировке экрана, переходе Mac в сон или спустя пять минут бездействия.

Обычные облачные переписки остаются в аккаунте и на серверах Telegram. На Mac они хранятся в зашифрованной базе приложения.

Если спрятать рабочую переписку, звонок коллеги на Mac можно пропустить, пока открыт обычный список чатов. А перед демонстрацией экрана проще закрыть раздел сразу сочетанием клавиш.

На айфоне те же переписки останутся на виду

Самое жесткое условие беты — привязка к одному Mac. Фразы и списки скрытых чатов не синхронизируются. Это видно и по описанию в самом приложении. Убрали переписку на MacBook, взяли айфон с тем же аккаунтом, и диалог по-прежнему на месте. Другой Mac и другие клиенты Telegram тоже продолжают показывать его как обычно.

То же ограничение касается уведомлений. Скрытие на компьютере не меняет того, что приходит на телефон. Когда задача именно в том, чтобы текст сообщения не читался с экрана блокировки, на iPhone пригодится отдельная настройка. Мы показывали, как скрыть текст уведомлений Telegram. Сам диалог при этом остается доступен в приложении.

Отдельный вопрос — что будет, если забыть фразу. В интерфейсе беты предупреждают, что восстановить ее нельзя. Чтобы снова увидеть эти чаты на том же Mac, придется выйти из аккаунта в этом приложении и войти заново. Облачные переписки можно тем временем открыть на другом устройстве. При выходе есть своя цена для тех, кто пользуется секретными чатами. По справке Telegram о шифровании, секретные чаты привязаны к устройству и при выходе из аккаунта теряются на нем.

Секретные чаты по-прежнему работают отдельно

У секретных чатов Telegram сквозное шифрование и своя история, доступная на устройствах, где создали такой чат. Скрытие обычного облачного диалога оставляет его историю в облаке Telegram. Фраза нужна, чтобы этот Mac снова показал переписку. У собеседника диалог остается доступен как прежде.

Режим пригодится, если вы часто показываете экран. Например, на созвоне можно открыть Telegram и найти ссылку в рабочей группе, пока личные чаты спрятаны вместе с уведомлениями. На домашнем Mac это удобно и в тот момент, когда кто-то просит компьютер на пару минут. Сам компьютер при этом остается доступен. Для случая, когда нужно закрыть все переписки разом, в Telegram для Mac есть код-пароль на приложение.

Пока функция подтверждена в бете для macOS. Даты появления в стабильном приложении и на iPhone, Android или в Telegram Desktop неизвестны. Точный лимит фраз и полный список поддерживаемых типов чатов тоже пока не объявляли. Если вы уже открыли Hidden Chats на своем Mac, можно сравнить поведение разных сборок в нашем чате в Telegram или чате редакции в МАКС.

А пока интересно, доберется ли эта настройка до айфона, где уведомление из чата может всплыть прямо на экране блокировки. О выходе обновления напишем в нашем канале в Telegram и канале редакции в МАКС. Для тех, кому на Mac мешают еще и взгляды на экран сбоку, защитные фильтры для ноутбуков можно поискать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.