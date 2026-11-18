Еще недавно китайскую машину советовали примерно так: бери, за эти деньги лучше все равно не найдешь. На кочках трясет, через час за рулем хочется размять спину, зато сколько всего положили в комплектацию. А теперь в Россию привезли новый Li L8 и кажется, что все изменилось. Тут уже реально интересно, чем он может зацепить человека, который до сих пор пролистывал объявления с китайскими машинами.



Пятиметровый Li L8 удивил на тесных поворотах

Новый Li L8 вырос до 5,14 метра в длину, а мест в нем стало пять вместо шести. На втором ряду два крайних кресла можно разложить почти до положения лежа и выдвинуть опоры для ног. Есть подогрев, вентиляция и массаж. В дороге все это пригодится тому, кто несколько часов подряд проведет сзади. Особенно если там обычно сидит взрослый пассажир, а не лежат пакеты из магазина.

А водителю есть что оценить уже на выезде с парковки. У L8 подруливают задние колеса, причем эта функция есть в обеих комплектациях. На малой скорости она помогает такому длинному кузову вписываться в повороты. Те, кому довелось проехать между конусами на презентации отмечают, что к габаритам привыкли быстро. На той же площадке заметили, что кузов Livis почти не наклонялся в поворотах. За короткий заезд между конусами можно оценить маневренность, а для разговора о плавности нужен маршрут с обычными дорожными неровностями.

На колесах работают два электромотора с суммарной мощностью 571 л.с. Бензиновый мотор крутит генератор. С заряженной батареей можно ездить на электричестве, а когда заряд снижается, можно продолжить путь на бензине. Li Auto заявляет до 353 км на батарее и до 1385 км суммарно по циклу WLTC. Сколько получится зимой на трассе с отоплением салона, покажут поездки владельцев. А для тех, кто собирается заряжать машину по пути, у российской версии предусмотрен разъем CCS2.

Яндекс Карты здесь живут в самой машине

Еще недавно за привычными приложениями на экране китайского кроссовера приходилось идти в настройки телефона или выяснять у продавца, какую прошивку он поставил. С тем же Li L9 это было особенно заметно, когда мы собирали список машин с CarPlay. В новом L8 Ultra и Livis карты встроены в штатную мультимедиа. Вы садитесь, набираете адрес на экране машины, а подсказки о поворотах можно вывести на проекцию перед водителем.

Там же есть Яндекс Заправки для оплаты топлива у колонки, Музыка, аудиокниги и видео с Кинопоиска. На стоянке можно досмотреть серию на отдельном 21-дюймовом экране второго ряда. Интерфейсы машины и приложения Li Auto перевели на русский, а для регистрации достаточно обычной электронной почты.

На фото с презентации в меню Li L8 есть значок Apple CarPlay. Подключение айфона к серийному L8 еще предстоит проверить. Поддержку CarPlay и Android Auto для официальных машин планируют добавить в 2027 году. Если уже видели штатный Яндекс в L8, поделитесь впечатлениями в нашем чате Telegram или в чате в МАКС. Держатель или зарядку для айфона в дорогу можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

За батарею Li Auto отвечает до восьми лет

У официального L8 гарантия на автомобиль действует три года или 100 000 км. На тяговую батарею и компоненты электропривода дают до восьми лет или 160 000 км. Для сквозной коррозии кузова срок отдельный: шесть лет или 100 000 км. По каждому пункту гарантия заканчивается при достижении лимита по времени или пробегу, смотря что наступит раньше.

Если у вас уже есть Li Auto, ввезенный по параллельному импорту, его можно показать официальному дилеру для обслуживания или ремонта. Заводская гарантия на новый российский L8 действует по условиям официальной поставки. Для владельца старой машины здесь практический плюс в том, что появляется еще один вариант сервиса. При покупке новой полезно заранее узнать, где ближайший дилер, который обслуживает гибридную установку. В большом городе это может быть соседний район, а за его пределами расстояние уже имеет значение.

За тем, какие еще сервисы и функции добираются до российских версий машин, можно следить в нашем канале Telegram и в канале в МАКС.

У Livis своя подвеска, и за нее просят доплатить

На презентации за Li L8 Ultra назвали цену 10 390 000 рублей, за Livis — 11 690 000 рублей. В карточке модели для Livis указано 11 790 000 рублей, поэтому при заказе стоит запросить цену конкретной машины у дилера. Когда Changan снизил цены на кроссоверы, скидка в миллион с лишним меняла бюджет покупки. Здесь 1,3 млн рублей по ценам презентации составляет разница между двумя версиями одной машины.

В Ultra стоит пневмоподвеска. У Livis 800-вольтовая активная подвеска управляет каждым колесом отдельно и может сдерживать крены кузова. Еще у Livis четыре лидара против одного у Ultra. Электромоторы, запас хода и штатный Яндекс общие для двух версий. Разницу в подвеске стоит искать на знакомом участке дороги. Поворот с неровным асфальтом и лежачий полицейский по пути домой скажут о комфорте больше, чем два круга по парковке автосалона.

Для тех, кто сдает машину, Li Auto заявила до 700 000 рублей выгоды по обычному трейд-ину и до 1,2 млн рублей по программе для владельцев Li Auto. Скидки между собой не складываются. А если выбирать между двумя L8, я бы начал с Ultra. У него уже есть кресла, ради которых хочется сесть сзади, и поворачивающая задняя ось, ради которой интересно сесть за руль. А решать, стоит ли Livis своих денег, лучше с заднего ряда. Сидя там, проще понять, насколько активная подвеска меняет поездку для пассажира, ради которого вы и берете такой большой автомобиль.