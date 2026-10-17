Какие машины поддерживают CarPlay в 2026 году: список российских и китайских автомобилей
Купить машину и только потом узнать, что Айфон с ней не дружит, проще, чем кажется. В салоне обещают CarPlay, в описании комплектации он то есть, то пропадает, а про кабель обычно молчат. Недавно мы смотрели, что с CarPlay у подешевевшего Changan, и решили проверить остальных. Собрали полсотни машин российского рынка 2026 года в один список. Расскажем, у каких моделей всё решает год выпуска, чем удивила Lada, какой дорогой кроссовер остался совсем без CarPlay и что проверить до покупки.
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Что нужно от машины и от Айфона
CarPlay — это режим, в котором экран машины показывает приложения с Айфона: карты, музыку, звонки и сообщения. Нужны две вещи: сам Айфон и штатная мультимедиа с поддержкой этой функции. Яндекс Карты и Навигатор в CarPlay работают, так что без привычных маршрутов вы не останетесь. А с осенним обновлением система стала ещё удобнее: мы собрали 7 новых функций CarPlay в iOS 27.
Подключение бывает двух видов. Проводное: воткнули кабель в USB, и система запустилась. Беспроводное: телефон лежит в кармане, а связь идёт по Bluetooth и Wi-Fi. У каждого способа свои плюсы, и мы отдельно разбирали, какой CarPlay лучше, проводной или беспроводной. Главный подвох в том, что поддержка зависит от комплектации и года выпуска.
Кто по проводу, а кто по воздуху
Мы собрали модели, которые официально продаются в России. Данные взяты из списка Apple, с сайтов производителей и из тестов автомобильных изданий. Актуальны на октябрь 2026 года. В скобках указан способ подключения. Если ни производитель, ни тесты его не называют, так и пишем. Сначала российские марки.
|Российские марки
|CarPlay
|На что смотреть
|Lada Granta
|Есть (проводной)
|Только с мультимедиа EnjoY
|Lada Vesta Cross
|Есть (проводной)
|EnjoY с экраном 7 дюймов, уже в «Практик’25»
|Lada Largus Cross
|Есть (проводной)
|Мультимедиа с экраном 8 дюймов
|Lada Aura
|Есть (проводной)
|Указан в комплектации «Премьер’25»
|Lada Iskra
|Есть (способ не указан)
|В версиях с мультимедиа
|Lada Niva Travel
|Уточняйте
|EnjoY Pro с Яндекс Авто, CarPlay на сайте не заявлен
|SKM M7
|Есть (способ не указан)
|Минивэн и фургон от АвтоВАЗа
|Москвич 3
|Есть (способ не указан)
|Вместе с Android Auto
|Москвич М70
|Есть (проводной)
|Беспроводного режима нет, вместе с Android Auto
|Volga K50
|Через адаптер
|Штатного нет, в комплекте идёт беспроводной адаптер
|Tenet T4
|Есть (беспроводной)
|В версии Prime, вместе с Android Auto
|Tenet T7
|Есть (беспроводной)
|Вместе с беспроводным Android Auto
|Tenet T8
|Есть (беспроводной)
|В обновлённой версии 2026 года, вместе с Android Auto
|Tenet T9
|Есть (способ не указан)
|Уже в базовой Prime, вместе с Android Auto
|Solaris KRS
|Есть (способ не указан)
|В Luxe AV, Prestige и Premium, в Comfort и Style нет
|Belgee X70
|Есть (проводной)
|Появился после рестайлинга, Android Auto нет
Если нужен кроссовер, где Айфон подключается без кабеля, присмотритесь к Tenet T7. CarPlay и Android Auto работают в нём по воздуху уже с завода.
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Ещё один вариант, Belgee X70, получил CarPlay после рестайлинга. Работает он по кабелю, а Android Auto пока нет. Перед покупкой проверьте, что машина из свежей партии.
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У китайских марок список длиннее. Здесь только те модели, где CarPlay подтверждён.
|Китайские марки
|CarPlay
|На что смотреть
|Haval Jolion
|Есть (способ не указан)
|Уже в комплектации «Комфорт»
|Haval F7
|Есть (способ не указан)
|В новом поколении, вместе с Android Auto
|Haval H9
|Есть (беспроводной)
|В версиях Премиум и Техно+, вместе с Android Auto
|Tank 300
|Есть (беспроводной)
|В обновлённой версии 2026 года
|Tank 500
|Есть (способ не указан)
|Значится в списке Apple
|Geely Monjaro
|Есть (проводной)
|С середины 2024 года, в Flagship SE беспроводной
|Geely Coolray
|Есть (способ не указан)
|В новой версии с экраном 14.6 дюйма
|Changan Uni-S
|Есть (беспроводной)
|В новом поколении 2026 года, вместе с Android Auto
|Changan CS75 Plus
|Есть (проводной)
|Так указано в спецификации, вместе с Android Auto
|Changan CS35 Plus
|Есть (способ не указан)
|У машин, выпущенных с апреля 2025 года
|Changan Lamore
|Есть (проводной)
|После обновления прошивки у дилера
|Chery Tiggo 4 Pro
|Есть (проводной)
|Вместе с Android Auto
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|Есть (беспроводной)
|У машин 2025–2026 годов, в 2024 году был проводной
|Omoda C5
|Есть (беспроводной)
|В обновлённой версии 2026 года, вместе с Android Auto
|Omoda C7
|Есть (беспроводной)
|Вместе с беспроводным Android Auto
|Omoda S5, S5 GT
|Есть (способ не указан)
|Вместе с Android Auto
|Jaecoo J7
|Есть (беспроводной)
|В обновлённой версии 2026 года
|Exeed RX
|Есть (беспроводной)
|Кабель не нужен
|Exeed Exlantix ES
|Есть (беспроводной)
|Вместе с беспроводным Android Auto
|Exeed VX, TXL, LX
|Есть (способ не указан)
|Значится в списке Apple
|Jetour X50, X70, T2
|Есть (способ не указан)
|Вместе с Android Auto
|GAC GS3
|Есть (беспроводной)
|Мультимедиа с экраном 10 дюймов
|GAC GS8, GS4, M8
|Есть (способ не указан)
|У машин с осени 2024 года, Android Auto ставят обновлением
|JAC JS6
|Есть (способ не указан)
|Вместе с Android Auto
|JAC T9
|Есть (проводной)
|Пикап, вместе с Android Auto
|Bestune B70
|Есть (способ не указан)
|Только после рестайлинга, вместе с Android Auto
|Bestune T90
|Есть (беспроводной)
|Вместе с беспроводным Android Auto
Что из этого следует? CarPlay стал нормой, а беспроводной режим перестал быть редкостью. Без кабеля работают полтора десятка моделей: Tenet T4, T7 и T8, Haval H9, Tank 300, Changan Uni-S, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и C7, Jaecoo J7, Exeed RX и Exlantix ES, GAC GS3 и Bestune T90. У остальных слово «есть» ещё не значит «без кабеля». Если этот пункт для вас важен, спросите про беспроводной режим до подписания договора.
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Lada приятно удивила
В феврале 2026 года Apple добавила Lada в официальный список машин с CarPlay. В нём оказались Granta и Vesta 2021–2025 годов, Largus 2022–2025 годов и снятый с производства XRay.
С актуальными моделями всё проще, чем кажется. Вот что указано на официальном сайте Lada и в описаниях моделей:
- Vesta Cross: мультимедиа EnjoY с экраном 7 дюймов, Apple CarPlay и Android Auto уже в комплектации «Практик’25»;
- Aura: те же интерфейсы прописаны отдельной строкой в версии «Премьер’25»;
- Largus Cross: экран крупнее, 8 дюймов, CarPlay и Android Auto тоже на месте;
- SKM M7: CarPlay добрался даже до минивэна новой коммерческой марки АвтоВАЗа.
Ориентир простой: есть штатная мультимедиа с экраном, значит, есть и CarPlay. Без неё функции не будет, поэтому проверяйте конкретный автомобиль, а не модель в целом.
Год выпуска важнее марки
Про Geely Monjaro до сих пор говорят, что CarPlay в нём нет. Это правда лишь наполовину. Первые машины 2023 года умели только дублировать экран телефона через CarbitLink. С середины 2024 года Geely добавила проводной CarPlay, а беспроводной пришёл позже, в версии Flagship SE. На ранние машины его официально не ставят.
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Monjaro тут не исключение. У других марок CarPlay тоже появлялся не сразу, а с определённой партии или после обновления:
- Changan CS35 Plus получил CarPlay и Android Auto только у машин, выпущенных с апреля 2025 года, так написано на официальном сайте;
- седану Changan Lamore функцию добавили прошивкой у дилера;
- у GAC CarPlay появился осенью 2024 года, а Android Auto дилеры ставят обновлением;
- Bestune B70 обзавёлся обоими интерфейсами после рестайлинга, и старые машины обновить нельзя.
Вывод для тех, кто берёт машину с пробегом или из старых запасов: смотрите на дату выпуска. Volga K50 построен на платформе Monjaro, но штатного CarPlay не получил вовсе: вместо него в комплекте идёт беспроводной адаптер. А «серый» китайский Xingyue L приезжает без CarPlay и без русского языка в меню.
Где Айфон подключить не выйдет
Главный сюрприз ждёт покупателей Li Auto. У официального Li L9 нет ни CarPlay, ни Android Auto, это отмечали «Колёса» на тесте летом 2026 года. На «серых» машинах функцию добавляют сторонней прошивкой, но с официальными так не получится.
|Модель
|CarPlay
|Что вместо него
|Li L9
|Нет
|Обещают встроить российские приложения
|Kaiyi X7
|Нет
|Дублирование экрана через CarbitLink
|BAIC U5 Plus, X35, X55
|Нет
|На сайте дистрибьютора указан только Carbitlink
|BAIC BJ40
|Нет
|На тесте был только CarbitLink
|Geely Emgrand
|Нет
|Фирменный QDLink
|Geely Cityray
|Уточняйте
|На тесте в конце 2024 года было только приложение AutoDo
|Geely Atlas
|Уточняйте
|С завода AutoDo, CarPlay владельцы получали с прошивкой
|Haval M6
|Уточняйте
|В 2024 году не было, у обновлённого дилеры заявляют
|Jetour X70 Plus
|Уточняйте
|На тесте в 2024 году не было, в списке Apple модель есть
|JAC J7, JS3
|Уточняйте
|Официально не заявлен
CarbitLink, QDLink и AutoDo просто повторяют экран телефона на дисплее машины. Это не замена CarPlay: привычного интерфейса и Siri там не будет.
Если машина умеет только по кабелю
Провод не приговор. Беспроводной адаптер втыкается в тот же USB-порт и сам соединяется с Айфоном. Садитесь в машину, заводите мотор, и через несколько секунд на экране уже открыты карты.
Есть два нюанса. Адаптер работает только там, где уже есть проводной CarPlay: в машину без поддержки он ничего не добавит. И запуск занимает чуть больше времени, чем по кабелю. Зато телефон остаётся в кармане, а разъём не разбалтывается от ежедневных подключений.
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Перед покупкой адаптера стоит подумать и об аккумуляторе. Без кабеля телефон в дороге не заряжается, поэтому почитайте, что будет с батареей Айфона при частом использовании CarPlay.
Проверка на тест-драйве
Проводную версию обнаружить легко: просто подключите смартфон по кабелю к USB в машине. Если поддержка есть, на Айфоне появится запрос на запуск CarPlay. А как проверить беспроводной режим?
- Зажмите на руле кнопку голосового управления.
- На Айфоне откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «CarPlay».
- Если машина появилась в списке, значит, кабель вам не понадобится.
Заодно посмотрите, есть ли в машине Android Auto. Почти везде он идёт в паре с CarPlay и пригодится, если за руль садится кто-то со смартфоном на Android. Коллеги с AndroidInsider рассказали, как настроить Android Auto перед дальней поездкой.
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