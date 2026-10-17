Какие машины поддерживают CarPlay в 2026 году: список российских и китайских автомобилей

Купить машину и только потом узнать, что Айфон с ней не дружит, проще, чем кажется. В салоне обещают CarPlay, в описании комплектации он то есть, то пропадает, а про кабель обычно молчат. Недавно мы смотрели, что с CarPlay у подешевевшего Changan, и решили проверить остальных. Собрали полсотни машин российского рынка 2026 года в один список. Расскажем, у каких моделей всё решает год выпуска, чем удивила Lada, какой дорогой кроссовер остался совсем без CarPlay и что проверить до покупки.



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Что нужно от машины и от Айфона

CarPlay — это режим, в котором экран машины показывает приложения с Айфона: карты, музыку, звонки и сообщения. Нужны две вещи: сам Айфон и штатная мультимедиа с поддержкой этой функции. Яндекс Карты и Навигатор в CarPlay работают, так что без привычных маршрутов вы не останетесь. А с осенним обновлением система стала ещё удобнее: мы собрали 7 новых функций CarPlay в iOS 27.

Подключение бывает двух видов. Проводное: воткнули кабель в USB, и система запустилась. Беспроводное: телефон лежит в кармане, а связь идёт по Bluetooth и Wi-Fi. У каждого способа свои плюсы, и мы отдельно разбирали, какой CarPlay лучше, проводной или беспроводной. Главный подвох в том, что поддержка зависит от комплектации и года выпуска.

Кто по проводу, а кто по воздуху

Мы собрали модели, которые официально продаются в России. Данные взяты из списка Apple, с сайтов производителей и из тестов автомобильных изданий. Актуальны на октябрь 2026 года. В скобках указан способ подключения. Если ни производитель, ни тесты его не называют, так и пишем. Сначала российские марки.

Российские марки CarPlay На что смотреть Lada Granta Есть (проводной) Только с мультимедиа EnjoY Lada Vesta Cross Есть (проводной) EnjoY с экраном 7 дюймов, уже в «Практик’25» Lada Largus Cross Есть (проводной) Мультимедиа с экраном 8 дюймов Lada Aura Есть (проводной) Указан в комплектации «Премьер’25» Lada Iskra Есть (способ не указан) В версиях с мультимедиа Lada Niva Travel Уточняйте EnjoY Pro с Яндекс Авто, CarPlay на сайте не заявлен SKM M7 Есть (способ не указан) Минивэн и фургон от АвтоВАЗа Москвич 3 Есть (способ не указан) Вместе с Android Auto Москвич М70 Есть (проводной) Беспроводного режима нет, вместе с Android Auto Volga K50 Через адаптер Штатного нет, в комплекте идёт беспроводной адаптер Tenet T4 Есть (беспроводной) В версии Prime, вместе с Android Auto Tenet T7 Есть (беспроводной) Вместе с беспроводным Android Auto Tenet T8 Есть (беспроводной) В обновлённой версии 2026 года, вместе с Android Auto Tenet T9 Есть (способ не указан) Уже в базовой Prime, вместе с Android Auto Solaris KRS Есть (способ не указан) В Luxe AV, Prestige и Premium, в Comfort и Style нет Belgee X70 Есть (проводной) Появился после рестайлинга, Android Auto нет

Если нужен кроссовер, где Айфон подключается без кабеля, присмотритесь к Tenet T7. CarPlay и Android Auto работают в нём по воздуху уже с завода.

Tenet T7

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Ещё один вариант, Belgee X70, получил CarPlay после рестайлинга. Работает он по кабелю, а Android Auto пока нет. Перед покупкой проверьте, что машина из свежей партии.

Belgee X70

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У китайских марок список длиннее. Здесь только те модели, где CarPlay подтверждён.

Китайские марки CarPlay На что смотреть Haval Jolion Есть (способ не указан) Уже в комплектации «Комфорт» Haval F7 Есть (способ не указан) В новом поколении, вместе с Android Auto Haval H9 Есть (беспроводной) В версиях Премиум и Техно+, вместе с Android Auto Tank 300 Есть (беспроводной) В обновлённой версии 2026 года Tank 500 Есть (способ не указан) Значится в списке Apple Geely Monjaro Есть (проводной) С середины 2024 года, в Flagship SE беспроводной Geely Coolray Есть (способ не указан) В новой версии с экраном 14.6 дюйма Changan Uni-S Есть (беспроводной) В новом поколении 2026 года, вместе с Android Auto Changan CS75 Plus Есть (проводной) Так указано в спецификации, вместе с Android Auto Changan CS35 Plus Есть (способ не указан) У машин, выпущенных с апреля 2025 года Changan Lamore Есть (проводной) После обновления прошивки у дилера Chery Tiggo 4 Pro Есть (проводной) Вместе с Android Auto Chery Tiggo 7 Pro Max Есть (беспроводной) У машин 2025–2026 годов, в 2024 году был проводной Omoda C5 Есть (беспроводной) В обновлённой версии 2026 года, вместе с Android Auto Omoda C7 Есть (беспроводной) Вместе с беспроводным Android Auto Omoda S5, S5 GT Есть (способ не указан) Вместе с Android Auto Jaecoo J7 Есть (беспроводной) В обновлённой версии 2026 года Exeed RX Есть (беспроводной) Кабель не нужен Exeed Exlantix ES Есть (беспроводной) Вместе с беспроводным Android Auto Exeed VX, TXL, LX Есть (способ не указан) Значится в списке Apple Jetour X50, X70, T2 Есть (способ не указан) Вместе с Android Auto GAC GS3 Есть (беспроводной) Мультимедиа с экраном 10 дюймов GAC GS8, GS4, M8 Есть (способ не указан) У машин с осени 2024 года, Android Auto ставят обновлением JAC JS6 Есть (способ не указан) Вместе с Android Auto JAC T9 Есть (проводной) Пикап, вместе с Android Auto Bestune B70 Есть (способ не указан) Только после рестайлинга, вместе с Android Auto Bestune T90 Есть (беспроводной) Вместе с беспроводным Android Auto

Что из этого следует? CarPlay стал нормой, а беспроводной режим перестал быть редкостью. Без кабеля работают полтора десятка моделей: Tenet T4, T7 и T8, Haval H9, Tank 300, Changan Uni-S, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и C7, Jaecoo J7, Exeed RX и Exlantix ES, GAC GS3 и Bestune T90. У остальных слово «есть» ещё не значит «без кабеля». Если этот пункт для вас важен, спросите про беспроводной режим до подписания договора.

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Lada приятно удивила

В феврале 2026 года Apple добавила Lada в официальный список машин с CarPlay. В нём оказались Granta и Vesta 2021–2025 годов, Largus 2022–2025 годов и снятый с производства XRay.

С актуальными моделями всё проще, чем кажется. Вот что указано на официальном сайте Lada и в описаниях моделей:

Vesta Cross: мультимедиа EnjoY с экраном 7 дюймов, Apple CarPlay и Android Auto уже в комплектации «Практик’25»;

Aura: те же интерфейсы прописаны отдельной строкой в версии «Премьер’25»;

Largus Cross: экран крупнее, 8 дюймов, CarPlay и Android Auto тоже на месте;

SKM M7: CarPlay добрался даже до минивэна новой коммерческой марки АвтоВАЗа.

Ориентир простой: есть штатная мультимедиа с экраном, значит, есть и CarPlay. Без неё функции не будет, поэтому проверяйте конкретный автомобиль, а не модель в целом.

Год выпуска важнее марки

Про Geely Monjaro до сих пор говорят, что CarPlay в нём нет. Это правда лишь наполовину. Первые машины 2023 года умели только дублировать экран телефона через CarbitLink. С середины 2024 года Geely добавила проводной CarPlay, а беспроводной пришёл позже, в версии Flagship SE. На ранние машины его официально не ставят.

Geely Monjaro

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Monjaro тут не исключение. У других марок CarPlay тоже появлялся не сразу, а с определённой партии или после обновления:

Changan CS35 Plus получил CarPlay и Android Auto только у машин, выпущенных с апреля 2025 года, так написано на официальном сайте;

седану Changan Lamore функцию добавили прошивкой у дилера;

у GAC CarPlay появился осенью 2024 года, а Android Auto дилеры ставят обновлением;

Bestune B70 обзавёлся обоими интерфейсами после рестайлинга, и старые машины обновить нельзя.

Вывод для тех, кто берёт машину с пробегом или из старых запасов: смотрите на дату выпуска. Volga K50 построен на платформе Monjaro, но штатного CarPlay не получил вовсе: вместо него в комплекте идёт беспроводной адаптер. А «серый» китайский Xingyue L приезжает без CarPlay и без русского языка в меню.

Где Айфон подключить не выйдет

Главный сюрприз ждёт покупателей Li Auto. У официального Li L9 нет ни CarPlay, ни Android Auto, это отмечали «Колёса» на тесте летом 2026 года. На «серых» машинах функцию добавляют сторонней прошивкой, но с официальными так не получится.

Модель CarPlay Что вместо него Li L9 Нет Обещают встроить российские приложения Kaiyi X7 Нет Дублирование экрана через CarbitLink BAIC U5 Plus, X35, X55 Нет На сайте дистрибьютора указан только Carbitlink BAIC BJ40 Нет На тесте был только CarbitLink Geely Emgrand Нет Фирменный QDLink Geely Cityray Уточняйте На тесте в конце 2024 года было только приложение AutoDo Geely Atlas Уточняйте С завода AutoDo, CarPlay владельцы получали с прошивкой Haval M6 Уточняйте В 2024 году не было, у обновлённого дилеры заявляют Jetour X70 Plus Уточняйте На тесте в 2024 году не было, в списке Apple модель есть JAC J7, JS3 Уточняйте Официально не заявлен

CarbitLink, QDLink и AutoDo просто повторяют экран телефона на дисплее машины. Это не замена CarPlay: привычного интерфейса и Siri там не будет.

Если машина умеет только по кабелю

Провод не приговор. Беспроводной адаптер втыкается в тот же USB-порт и сам соединяется с Айфоном. Садитесь в машину, заводите мотор, и через несколько секунд на экране уже открыты карты.

Есть два нюанса. Адаптер работает только там, где уже есть проводной CarPlay: в машину без поддержки он ничего не добавит. И запуск занимает чуть больше времени, чем по кабелю. Зато телефон остаётся в кармане, а разъём не разбалтывается от ежедневных подключений.

Беспроводной адаптер CarPlay

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Перед покупкой адаптера стоит подумать и об аккумуляторе. Без кабеля телефон в дороге не заряжается, поэтому почитайте, что будет с батареей Айфона при частом использовании CarPlay.

Проверка на тест-драйве

Проводную версию обнаружить легко: просто подключите смартфон по кабелю к USB в машине. Если поддержка есть, на Айфоне появится запрос на запуск CarPlay. А как проверить беспроводной режим?

Зажмите на руле кнопку голосового управления.

На Айфоне откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «CarPlay».

Если машина появилась в списке, значит, кабель вам не понадобится.

Заодно посмотрите, есть ли в машине Android Auto. Почти везде он идёт в паре с CarPlay и пригодится, если за руль садится кто-то со смартфоном на Android. Коллеги с AndroidInsider рассказали, как настроить Android Auto перед дальней поездкой.

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