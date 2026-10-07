Changan подешевел в России больше чем на 1 млн рублей: список моделей и актуальные цены

Если вы присматриваете новый кроссовер и при этом не готовы расставаться с привычной навигацией и музыкой с айфона, сейчас самое время заглянуть в автосалоны, продающие китайские авто. Один из заметных брендов на нашем рынке внезапно срезал цены сразу на три модели, причем на суммы, за которые еще недавно можно было взять подержанную машину целиком. Звучит как акция с подвохом, но производитель обещает обойтись без тех условий, которыми такие скидки обычно обставляют. Ниже разберем, сколько теперь стоят эти машины, откуда такая щедрость и как они дружат с iPhone прямо с завода.



Сколько теперь стоят Changan Uni-K, Uni-V и CS75 Plus

Changan объявил о снижении цен 7 октября 2026 года. Под скидки попали три модели: большой кроссовер Uni-K, лифтбек Uni-V и кроссовер CS75 Plus. Самое интересное, что скидка превышает миллион сразу у двух машин из трех, а у третьей недотягивает до этой отметки всего около 270 тысяч рублей.

Сильнее всего подешевел CS75 Plus 2024 года: минус 1 129 900 рублей. Uni-K 2025 года в базовой комплектации «Комфорт» раньше стоил 4 209 900 рублей, а теперь его отдают за 3,11 млн, то есть дешевле почти на 1,1 млн. Ниже все цены одной сводкой, чтобы не листать прайсы дилеров.

Модель и комплектация Двигатель и привод Старая цена Новая цена Uni-K 2025 «Комфорт» 2.0 турбо, 226 л.с., 8АКПП Aisin, полный 4,21 млн рублей 3,11 млн рублей Uni-K 2024 «Техно» 2.0 турбо, 226 л.с., 8АКПП Aisin, полный 4,8 млн рублей 3,7 млн рублей Uni-V 2024 «Люкс» 1.5, 181 л.с., 7-ступенчатый робот, передний 3,26 млн рублей 2,53 млн рублей Uni-V 2024 «Комфорт» 1.5, 181 л.с., 7-ступенчатый робот, передний 3,28 млн рублей 2,55 млн рублей Uni-V 2024 «Техно» 1.5, 181 л.с., 7-ступенчатый робот, передний 3,33 млн рублей 2,6 млн рублей CS75 Plus 2024 «Люкс» 2.0 турбо, 226 л.с., 8АКПП 3,87 млн рублей 2,74 млн рублей CS75 Plus 2024 «Техно» 2.0 турбо, 226 л.с., 8АКПП 4,03 млн рублей 2,9 млн рублей

Обратите внимание на странную деталь в линейке Uni-V: «Люкс» после снижения стоит меньше, чем «Комфорт». Так получилось, потому что скидка у всех версий одинаковая, а исходные цены были разными. Перед поездкой в салон стоит уточнить у дилера, какое оснащение у конкретной машины, а не ориентироваться только на название комплектации.

Откуда такие скидки и в чем подвох

Главное, что бросается в глаза в таблице, — год выпуска. Почти все машины под скидкой собраны в 2024 году, и только базовый Uni-K относится к 2025-му. Это автомобили, которые успели постоять на складах, пока на рынок выходили обновленные версии. Тот же CS75 Plus в рестайлинговом виде уже продается у нас дороже 4 млн рублей, и дилерам нужно как-то освобождать место под новые машины.

По словам самого Changan, скидки дают без дополнительных условий. То есть не нужно оформлять кредит у банка-партнера, сдавать старую машину в трейд-ин или покупать дорогую страховку. Раньше миллионные скидки на китайские машины почти всегда упирались именно в такие условия, а финальная цена в салоне могла заметно отличаться от рекламной.

Подвох тут скорее в другом. Машина 2024 года выпуска формально новая, но в ПТС у нее будет стоять старый год, а значит, при перепродаже через пару лет вы потеряете чуть больше, чем на свежем автомобиле. Если планируете ездить долго, это почти не важно. Если меняете машину часто, стоит прикинуть. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: там мы следим не только за ценами на айфоны, но и за техникой, с которой они работают каждый день.

Есть ли в Changan CarPlay с завода

Для владельца iPhone это, пожалуй, главный вопрос после цены. Я проверил оснащение по спецификациям дилеров, и Apple CarPlay есть как минимум у двух моделей из трех. У CS75 Plus в комплектации «Люкс» в описании прямо указана система синхронизации со смартфоном Apple CarPlay и Android Auto, центральный экран на 14,6 дюйма, цифровая приборка на 10,25 дюйма и беспроводная зарядка для телефона.

У Uni-V поддержка CarPlay заявлена в «Комфорте», а также в «Люксе» и «Техно». Так что выбирать лифтбек можно спокойно: в какой бы версии вы его ни взяли, айфон подключится к штатной мультимедиа без всяких адаптеров с AliExpress.

С Uni-K картина чуть менее однозначная. Экран там на 12,3 дюйма, и система синхронизации со смартфоном упоминается в описаниях модели, а обзоры на разных рынках называют среди ее функций и CarPlay. Но в доступных мне российских спецификациях базового «Комфорта» прямой строчки про Apple CarPlay я не нашел. Поэтому тут совет простой: возьмите айфон с собой в салон и подключите его до подписания договора.

Проводной CarPlay: что это значит для айфона

По спецификации CS75 Plus CarPlay здесь работает по кабелю, про беспроводное подключение в описании ничего нет. Мы уже подробно сравнивали, проводной и беспроводной CarPlay для iPhone, и у кабеля, честно говоря, хватает плюсов. Картинка не подтормаживает, звук не рвется, а смартфон всю поездку заряжается, а не садится.

Минус тоже понятный: каждый раз нужно втыкать кабель, а в короткой поездке до магазина это раздражает. Отчасти выручает беспроводная зарядка в CS75 Plus «Люкс», но она только питает телефон, к CarPlay по воздуху вы так не подключитесь. Если хочется именно беспроводного режима, есть недорогие адаптеры, которые превращают проводной CarPlay в беспроводной. Такие штуки, кстати, иногда попадаются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, вместе с держателями и короткими кабелями USB-C под автомобиль.

Отдельно стоит подумать об аккумуляторе. Навигация, музыка и постоянная зарядка в жару — не лучшее сочетание для батареи. Мы разбирались, что происходит с батареей iPhone при частом CarPlay, и там есть пара настроек, которые помогут не посадить аккумулятор раньше времени.

Что проверить в салоне перед покупкой

Раз уж машина стояла на складе с 2024 года, ее мультимедиа могла давно не обновляться. Попросите менеджера подключить ваш айфон по кабелю и посмотрите, как быстро поднимается CarPlay, работают ли Яндекс Карты или 2ГИС и выводится ли звук через штатные динамики. Заодно проверьте, запускает ли кнопка голосового управления на руле Siri, а не встроенного ассистента. А если в салоне придется подождать оформления, можно заодно проверить, как смотреть YouTube в CarPlay на большом экране, это хороший тест для мультимедиа.

Еще один момент — разъемы. В машинах 2024 года могут стоять как USB-A, так и USB-C, и от этого зависит, какой кабель держать в бардачке. Если айфон не подключается или CarPlay ведет себя странно, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться с подключением.

Так стоит ли брать Changan со скидкой? Если вам нужен полноприводный кроссовер с мотором на 226 сил, Uni-K за 3,11 млн выглядит заметно привлекательнее, чем до снижения. CS75 Plus за 2,74 млн с большим экраном и CarPlay — вариант для тех, кому важнее оснащение, чем свежий год в ПТС. А Uni-V за 2,53 млн подойдет тем, кто хочет недорогую и не скучную машину для города, где айфон будет главным пультом от всей мультимедиа.