Новый повербанк Baseus для iPhone заряжает по воздуху почти как по проводу

Магнитный аккумулятор, который липнет к iPhone мёртвой хваткой и заряжает по воздуху почти так же быстро, как по проводу — звучит как маркетинговая сказка. Но именно это обещает Baseus PicoGo AM52, и уже скоро его можно будет купить в России. Особенно актуальной новинка будет для тех, кто уже установил первую бета-версию iOS 27 и столкнулся с повышенным расходом батареи. Лишние 10 000 мАч в кармане в такой ситуации точно не помешают.



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Baseus — один из самых известных производителей зарядок, кабелей и аксессуаров, чья продукция давно прописалась на полках наших маркетплейсов. Теперь компания везёт к нам свежий магнитный повербанк, который метит прямо в аудиторию iPhone. Старт продаж намечен на 19 июня на Ozon.

Магнитный повербанк Baseus для iPhone: размеры, вес и крепление

Главная фишка PicoGo AM52 — он не выглядит как кирпич. Толщина корпуса всего 16 мм, размеры 6,6 x 10,31 x 1,6 см, а вес 204 грамма. Для повербанка на 10 000 мАч это по-настоящему компактно. Такой спокойно влезает в карман джинсов вместе с телефоном и не оттягивает их к земле.

Корпус сделан из силикона и алюминиевого сплава, цвет — чёрный. Внутри спрятано 16 магнитов с силой сцепления до 13 Н. На практике это значит, что аккумулятор не отваливается от iPhone, даже когда вы достаёте смартфон из кармана или печатаете на ходу. Можно прилепить его на заднюю крышку и забыть — телефон заряжается, а руки свободны.

Отдельно Baseus хвалит тройную систему охлаждения и контроль температуры: производитель заявляет нагрев ниже 38 °C. Звучит как мелочь, но именно перегрев обычно убивает скорость беспроводной зарядки и нервы владельца. В комплекте идёт короткий кабель USB-C длиной 30 см. Хотите первыми узнавать о таких новинках? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Быстрая беспроводная зарядка iPhone 25 Вт: как работает Qi2.2

Самое интересное — стандарт. PicoGo AM52 сертифицирован по стандарту Qi2.2, новейшему протоколу беспроводной зарядки. Он отдаёт до 25 Вт по воздуху, и это заметный скачок по сравнению со старыми магнитными повербанками, которые еле выдавали 7,5-15 Вт.

Немного истории. Беспроводная зарядка на iPhone годами буксовала на скромных мощностях, и магнитные аккумуляторы воспринимались скорее как удобство, чем как реальная альтернатива розетке. Qi2.2 меняет расклад: производитель приводит данные собственной лаборатории, по которым iPhone 17 Pro Max заряжается до 50% за 34 минуты без провода. С кабелем тот же смартфон добирается до 65% за полчаса.

Если же нужна максимальная скорость, у аккумулятора есть порт USB-C с максимальной мощностью до 45 Вт. Это уже уровень полноценной быстрой зарядки — хватит даже на подзарядку лёгкого ноутбука или планшета. Вход тоже шустрый: сам повербанк заряжается на 30 Вт. И да, AM52 умеет питать два устройства одновременно — одно по магниту, второе по кабелю.

Кстати, если первая бета iOS 27 разряжает ваш iPhone быстрее обычного, а таскать повербанк постоянно не хочется, всегда можно откатиться обратно на iOS 26 и дождаться стабильного релиза.

Какие iPhone поддерживают зарядку Qi2.2 на 25 Вт

Тут есть важный нюанс, о котором стоит знать заранее. Полные 25 Вт по Qi2.2 получают только iPhone 16 и 17, и то при условии, что на смартфоне стоит iOS 26. Модели от iPhone 12 до 15 заряжаются через MagSafe на 15 Вт — тоже неплохо, но без рекордов.

По проводу диапазон шире. iPhone 17 берёт до 40 Вт, линейки iPhone Air, SE, 16, 15 и 14 — до 27 Вт. Не забыты и планшеты: iPad mini, Air и Pro заряжаются по кабелю на тех же 27 Вт. Так что один аксессуар закрывает почти весь ваш парк техники Apple.

Android-смартфоны от него тоже можно заряжать. Беспроводную зарядку поддерживают Google Pixel 10 Pro XL (до 25 Вт), Pixel 8 и 9 (до 12 Вт). А по кабелю смартфоны Samsung Galaxy S22-S25 заряжаются на солидных 45 Вт. AirPods, кстати, тоже можно положить на магнит — для них предусмотрено 5 Вт. Не уверены, потянет ли ваш смартфон полную скорость? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС — подскажем по конкретной модели.

Сколько стоит Baseus PicoGo AM52 и где его купить

Официальный старт продаж в России — 19 июня на Ozon. На момент публикации ценник для нашего рынка ещё не объявлен, так что точную сумму в рублях увидим прямо к запуску. Для ориентира: за рубежом PicoGo AM52 стоит около 60-80 долларов, так что у нас можно рассчитывать примерно на 5 тысяч рублей. Из приятного — Baseus даёт 2 года гарантии с заменой устройства и набор сертификатов Qi2.2, FCC, CE, UL, ROHS и UN38.3. Последний особенно важен: он подтверждает, что аккумулятор можно безопасно брать с собой в самолёт.

Практический вывод простой. Если у вас iPhone 16 или 17 и вы устали от проводов, PicoGo AM52 — один из самых интересных вариантов на старте лета: тонкий, быстрый по Qi2.2 и с честной поддержкой MagSafe-аксессуаров. Если же у вас iPhone постарше, ждать чуда с 25 Вт не стоит — но 15 Вт по воздуху и 45 Вт по кабелю всё равно делают его универсальным дорожным аккумулятором. Главное — дождаться ценника 19 июня и решить, готовы ли вы переплатить за тонкий корпус и свежий стандарт.

Купить Baseus PicoGo AM52 на Ozon