Почему POCO F9 Ultra будет лучшим Android-смартфоном для игр

Кирилл Пироженко

POCO официально подтвердила дату — линейка POCO F9 выходит 1 сентября. Старшая модель серии, POCO F9 Ultra, продолжает движение в сторону более премиального флагманского опыта, но главный акцент компания делает на играх. Производительность и геймплей стали двумя определяющими приоритетами этого поколения, и именно вокруг них строится вся история новинки. Если вы уже присматриваетесь к бренду и думаете, какой POCO купить на распродаже, свежий флагман вполне может изменить ваши планы. Ниже разберем, что уже известно о железе, почему в центре внимания оказались 185 кадров в секунду и на какие вопросы компания пока не дала ответа.

Новый смартфон представят уже 1 сентября. Фото.

Новый смартфон представят уже 1 сентября

Флагманская производительность и игры на скорости до 185 FPS

В основе POCO F9 Ultra лежит мобильная платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с VisionBoost D8. Вместе они образуют флагманский фундамент производительности этого поколения. Именно этот тандем отвечает за мощность и стабильную работу под нагрузкой, а не за короткие всплески в бенчмарках, которые быстро сходят на нет.

Флагманская производительность и игры на скорости до 185 FPS. Смартфон получит самый топовый Snapdragon на сегодняшний день. Фото.

Смартфон получит самый топовый Snapdragon на сегодняшний день

Поверх этой основы работает WildBoost Optimization. Технология подбирает стратегию распределения ресурсов под целевую частоту кадров и конкретные игровые сценарии, активно борется с просадками FPS, динамически управляет нагревом и балансирует энергопотребление. Логика тут довольно прозрачная: флагманская платформа дает вычислительную мощность, а система охлаждения и планировщик помогают удерживать эту мощность в тяжелых сценариях, когда телефон долго работает на пределе.

Показатель до 185 FPS — это максимальный уровень частоты кадров в поддерживаемых играх. По сути, именно так флагманская производительность получает прямое выражение в реальном геймплее, а не только в цифрах на бумаге. Разница между красивыми числами в характеристиках и тем, что вы реально видите на экране, как раз и решается на уровне таких оптимизаций. По официальным данным о совместимости, линейка F9 поддерживает нативные 185 кадров в секунду в 24 играх, а часть популярных тайтлов запускается на 165 кадрах в секунду. Важно, что речь именно про нативную поддержку, а не про формальную цифру в настройках, до которой железо в реальной игре не дотягивает. Для 24 тайтлов это потолок, а для остального популярного списка планка в 165 кадров тоже остается высокой по меркам мобильного гейминга.

Флагманская производительность и игры на скорости до 185 FPS. POCO F9 Ultra будет поддерживать игры в 185 FPS. Фото.

POCO F9 Ultra будет поддерживать игры в 185 FPS

Если собрать вместе флагманскую платформу, VisionBoost D8, WildBoost и оптимизацию под высокую частоту кадров, получается цельный игровой пакет, который охватывает и рендеринг, и распределение ресурсов. То есть за плавную картинку отвечает не одна отдельная фишка, а вся связка целиком, от чипа до планировщика. Кстати, если вы следите за ценами бренда, недавно мы разбирали большую распродажу POCO на AliExpress и Ozon — там есть на что посмотреть еще до выхода новинки.

Такие релизы мы разбираем регулярно, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить подробности с презентации.

Игры — главный козырь, а остальной премиум еще раскроют

Если собрать воедино все, что известно на данный момент, картина складывается такая. Snapdragon 8 Elite Gen 5, VisionBoost D8 и WildBoost формируют основу производительности, а игры на скорости до 185 FPS дают этой производительности прямое выражение в поддерживаемых тайтлах. При этом POCO отдельно подчеркивает: премиальный опыт F9 Ultra не сводится к одной игровой характеристике, и часть информации о продукте компания раскроет позже, по ходу превью-кампании.

Игры — главный козырь, а остальной премиум еще раскроют. Геймеры точно оценят новые возможности POCO F9 Ultra. Фото.

Геймеры точно оценят новые возможности POCO F9 Ultra

То есть перед нами не просто производительный флагман, собранный вокруг игровых спецификаций. Гейминг стоит в центре, но параллельно устройство должно предложить и ту сбалансированную производительность, которую ждешь от топового флагмана. На сегодняшнем этапе игры — это самое очевидное преимущество POCO F9 Ultra, а остальные грани премиального опыта компании еще только предстоит показать. Поэтому финальные выводы делать рано: многое прояснится ближе к дате анонса, когда POCO раскроет оставшиеся детали спецификаций.

В сухом остатке остаются два вопроса — конфигурация и цена. Глобальная презентация POCO пройдет 1 сентября в 15:00 МСК. И здесь важно не только то, сколько будет стоить POCO F9 Ultra, но и то, как компания применит свою фирменную ценовую стратегию к заметно более комплексному пакету Ultra. Если финальная цена продолжит привычный для POCO подход с упором на выгоду, новинка заинтересует не только традиционных покупателей производительных смартфонов, но и тех, кто хочет одновременно и топовый гейминг, и полноценный премиальный опыт в одном устройстве. Именно на этом стыке бренд и играл все прошлые поколения: давал флагманское железо по цене ниже, чем у прямых конкурентов. Вопрос в том, сохранится ли эта формула теперь, когда пакет Ultra стал заметно более комплексным. От ответа во многом и зависит, станет ли F9 Ultra тем самым большим шагом вперед, о котором заявляет сама POCO.

Пока ждем конкретных цифр с презентации, есть смысл посмотреть, что уже происходит на рынке прямо сейчас. Недавно мы писали, как цены на POCO обрушились на AliExpress и Ozon, и какой смартфон брать в 2026 году. А если ищете выгодные предложения не только на смартфоны, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС — там регулярно всплывают интересные находки с AliExpress. Кстати, POCO F9 Ultra тоже можно будет купить на Али.

Купить POCO F9 Ultra на AliExpress

Возникли вопросы по новинкам или хотите обсудить, стоит ли ждать F9 Ultra и по какой цене? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут. Здорово и то, что POCO F9 Ultra можно будет купить еще и на Ozon. Идеальный вариант для тех, кто по какой-то причине не доверяет AliExpress или просто не умеет там заказывать.

Купить POCO F9 Ultra на Ozon

Android или iPhoneЛучшее на АлиэкспрессСкидки на АлиЭкспрессСравнение iPhone и Android
Новости по теме: Скидки на АлиЭкспресс
Какой POCO купить на распродаже: лучшие смартфоны со скидками на Ozon и AliExpress. Фото.
Какой POCO купить на распродаже: лучшие смартфоны со скидками на Ozon и AliExpress
Какой аэрогриль выбрать для дома в 2026 году. Рейтинг лучших моделей. Фото.
Какой аэрогриль выбрать для дома в 2026 году. Рейтинг лучших моделей
Бренд BEELINK получил официальную регистрацию в России. Фото.
Бренд BEELINK получил официальную регистрацию в России