Xiaomi показала складной смартфон мечты раньше Apple. Почему я лучше куплю его, чем iPhone Ultra

Пока Apple готовит сцену для своего первого складного iPhone, Xiaomi решила не тянуть и выкатить раскладушку раньше. Свой Xiaomi 18 Fold китайцы официально покажут 7 сентября, а презентация Apple со складным iPhone Ultra намечена только на 9 сентября. При этом внешний вид и отдельные характеристики Xiaomi уже утекли в сеть. И на бумаге китайский аппарат выглядит так, что преданным фанатам «яблока» впору напрячься: топовое железо, тройная камера Leica с сенсором на 200 Мп и цена почти вдвое ниже. Тем более что складной iPhone на старте и так будет в жутком дефиците, о чем мы уже писали: купить iPhone Ultra будет непросто.



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Xiaomi показала свою раскладушку раньше Apple

Xiaomi 18 Fold сделан в широком «книжном» формате, который сама компания называет mid-fold. Внешний экран получил диагональ 5,38 дюйма, внутренний складной дисплей на 7,58 дюйма, и оба идут в соотношении 2:1. Это заметно удобнее в быту: фильм на большом экране идет почти без черных полос, а текст читается как страница книги. Внутри работает фирменный процессор Xring O3. Это собственный 3-нанометровый чип Xiaomi на 10 ядер с частотой до 4,35 ГГц. Пока Apple еще держит характеристики в секрете, у нас уже есть свежие подробности про iPhone Ultra, и по ним видно, что бой будет любопытным.

По части камер китаец тоже не поскромничал. На задней панели горизонтальный блок из трех модулей, разработкой которых вместе с Xiaomi занималась Leica, а основной сенсор тут на 200 Мп. Добавьте сюда аккумулятор примерно на 6000 мАч, быструю проводную зарядку на 67 Вт и беспроводную на 50 Вт. Для складного смартфона это очень солидный набор, особенно на фоне того, что у Apple ожидается более скромная связка из двух камер и двойной батареи ради компактности.

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На бумаге китаец обходит складной iPhone

Если сравнивать спецификации в лоб, Xiaomi 18 Fold выглядит мощнее почти по всем пунктам. Xring O3 в GeekBench 6 набрал больше 15 тысяч баллов в многоядерном тесте, а сама Xiaomi заявляет прирост производительности на 85 процентов при снижении энергопотребления на 64 процента. Плюс это первое в мире устройство с памятью LPDDR6 объемом до 16 ГБ. У складного iPhone заявлен чип A20 и внутренний экран на 7,8 дюйма, но полноценных цифр Apple пока не давала, и раскрывать козыри будет уже на сцене. Кстати, слухи вокруг «раскладушки» из Купертино доходят до курьезов: iPhone тестировали с редким аксессуаром, которого у смартфонов Apple раньше не было.

Отдельно стоит сказать про свободу с приложениями. Xiaomi работает на Android, а это значит, что любые приложения ставятся без ограничений. Никаких закрытых магазинов и запретов на сторонние источники: нужен apk, скачал и поставил, хочешь другой лаунчер или банковское приложение под санкциями, ставь на здоровье. На iPhone Ultra будет та же iOS со всеми ее рамками, и в российских реалиях это отдельная головная боль, когда половина нужного софта то пропадает из App Store, то маскируется под чужими названиями.

При этом не буду делать вид, что у Apple совсем нет аргументов. Экосистема, годами вылизанная механика шарнира, единый iCloud и продуманная работа с аксессуарами дорогого стоят. Но именно по «железу» и открытости китаец тут смотрится сильнее, и это трудно оспорить.

Цена почти вдвое ниже, чем у Apple

Вот где Xiaomi реально бьет по больному. По данным китайских источников, все версии 18 Fold будут стоить дороже 10 тысяч юаней, то есть примерно от 1500 долларов. Дорого? Безусловно. Но складной iPhone Ultra оценивают минимум в 1999–2099 долларов за базовую версию на 256 ГБ, а топовые модификации легко уходят к 2500 долларам. Разница между аппаратами получается почти в тысячу долларов, и это только на старте. Причем чинить складной iPhone тоже будет накладно: ремонт iPhone Ultra обойдется дорого, местами сопоставимо со стоимостью нового смартфона попроще.

К этому добавляется извечная проблема Apple с поставками. Первый складной iPhone делают на мощностях Foxconn, и там уже отчитались о сложностях с прочностью экрана и работой шарнира. По прогнозам аналитиков, дефицит устройства растянется как минимум до конца года. То есть даже если очень захотеть, достать iPhone Ultra на старте получится далеко не у каждого. Xiaomi же традиционно заваливает рынок своими аппаратами быстро и в достатке, так что по доступности китаец снова впереди.

Получается простая арифметика. За условные полторы тысячи долларов вы берете свежую раскладушку с топовым чипом, камерой Leica и внушительной батареей прямо сейчас. За две с лишним тысячи вы получаете складной iPhone, который еще надо суметь купить, и ремонт которого потом влетит в отдельную сумму.

Один нюанс: сервисы Google

Теперь про ложку дегтя, без которой было бы нечестно. Xiaomi 18 Fold скорее всего выйдет только для Китая, и глобальной версии с большой долей вероятности у него не будет. А китайская прошивка идет без предустановленных сервисов Google: ни Google Play, ни Gmail, ни YouTube из коробки там не будет. Интерфейс по умолчанию только на китайском и английском, а вместо привычных гугловских приложений стоят местные аналоги, часто с рекламой и без возможности удаления.

Хорошая новость в том, что это лечится. Сервисы Google на такой смартфон ставятся вручную, русский язык добавляется, и через какое-то время аппарат превращается почти в привычный глобальный вариант. Плохая новость: придется повозиться с настройкой. Это те самые танцы с бубном. Для человека, который любит копаться в телефоне, это даже развлечение. Для того, кто хочет достать смартфон из коробки и сразу пользоваться, это минус.

Так что окончательный расклад зависит от вас. Если готовы потратить вечер на настройку и не боитесь китайской версии, Xiaomi 18 Fold дает больше железа и свободы за меньшие деньги. Если же нужен аппарат, который работает без плясок, а экосистема Apple для вас важнее цифр в характеристиках, тогда есть смысл дождаться складной iPhone. Но отрицать очевидное сложно: в этот раз китайцы подготовились к сентябрю заметно лучше.

Не смогли разобраться с установкой сервисов Google или уперлись в другую проблему? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут не наступить на лишние грабли.