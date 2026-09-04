Что будет, если просто выдернуть флешку или внешний диск из iPhone или iPad, а не безопасно извлечь

Миша Королев

После перехода iPhone на USB-C флешки и внешние SSD стали обычным делом. Скинул фото, посмотрел кино прямо с накопителя, перекинул рабочие документы — и вот уже привычка. Вместе с удобством всплыл простой бытовой вопрос, на который мало кто отвечает прямо: можно ли выдернуть флешку из айфона, как из старого телевизора, или ее надо как-то безопасно извлекать. На Mac для этого есть кнопка «Извлечь», а на iPhone ничего похожего нет. Если вы еще не разобрались, как подключить флешку к айфону, начните с переходников, а к правильному отключению вернетесь потом. А мы разберем, что реально творится с накопителем в тот момент, когда вы дергаете его из порта.

Флешка выдергивается из разъема USB-C iPhone. Фото.

Флешка выдергивается из разъема USB-C iPhone

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Почему на iPhone нет кнопки «Извлечь»

На компьютере все привычно: нажал «Извлечь», подождал, вытащил. В iOS и iPadOS такой кнопки нет в принципе, и это не недоработка, а осознанный выбор Apple. Компания годами повторяет одно и то же: внешний накопитель извлекать программно не нужно, просто достаньте его из порта. Сам разъем в айфоне умеет заметно больше, чем принято думать, и он нужен не только для зарядки. То есть формально Apple разрешает дергать флешку без всяких церемоний.

Почему на iPhone нет кнопки «Извлечь». Отсутствие кнопки извлечения в приложении «Файлы». Фото.

Отсутствие кнопки извлечения в приложении «Файлы»

Почему на iPhone нет кнопки «Извлечь». Отсутствие кнопки безопасного извлечения в дополнительном меню. Фото.

Отсутствие кнопки безопасного извлечения в дополнительном меню

Есть только один нюанс, про который Apple говорит вполголоса. Свобода вытаскивать накопитель в любой момент работает при единственном условии: в эту секунду он не должен быть ничем занят. Пока идет копирование, любое выдергивание превращается в лотерею. Вот тут и начинается самое интересное.

Что будет, если выдернуть флешку во время записи

Короткий ответ — все зависит от того, чем накопитель занят в этот момент. Если вы просто листали фото или уже закрыли все приложения, ничего страшного не произойдет. Флешка отключится, файлы останутся целыми. Начинка у накопителей бывает очень разной, взять хоть флешку AI Key для iPhone, которая вообще управляет смартфоном. Но с обычным хранением все проще, чем кажется.

Что будет, если выдернуть флешку во время записи. Подключенный внешний накопитель при переносе файлов. Фото.

Подключенный внешний накопитель при переносе файлов

Проблемы приходят тогда, когда вы вырываете накопитель прямо во время записи. iPhone еще копирует файл, часть данных висит в буфере, а вы в этот момент обрываете связь. Результат непредсказуемый: недописанный файл, битая папка или, в худшем варианте, накопитель, который айфон вообще перестает видеть. И тут вылезает неприятная деталь: iOS не умеет чинить поврежденную файловую систему. В отличие от Windows и macOS, никакой встроенной утилиты восстановления здесь нет. Придется тащить флешку на компьютер и прогонять проверку диска уже там.

Такие мелочи почему-то редко попадают в инструкции, а зря. Хотите разбираться в подобных тонкостях и не терять данные на ровном месте? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы регулярно раскладываем такие вещи по полочкам.

Почему внешний SSD опаснее обычной флешки

Не все накопители одинаково спокойно переносят грубое отключение. Обычная USB-флешка без сложной электроники прощает почти любую небрежность: нет активной записи — тяни смело. А вот внешние SSD куда капризнее, и у многих из них есть внутренний кэш записи. Если приглядываете себе компактный вариант, у нас была история про самый маленький SSD для айфона, который заменяет облако. Именно с такими дисками стоит быть внимательнее.

Почему внешний SSD опаснее обычной флешки. Подключенный внешний SSD в момент переноса файлов. Фото.

Подключенный внешний SSD в момент переноса файлов

Штука в том, что быстрый SSD не всегда пишет данные в память мгновенно. Сначала они оседают в буфере, а уже оттуда переносятся в постоянную память. Компьютер перед извлечением командует диску сбросить этот буфер до конца. iPhone так не делает — он попросту не предупреждает накопитель о том, что его сейчас отключат. Поэтому если выдернуть SSD в неудачную секунду, часть данных из кэша так и не доедет до памяти, а сама файловая система пометится как поврежденная. Отсюда и вечные жалобы, что диск после айфона не открывается, пока его не «полечишь» на компьютере.

Как отключать накопитель без риска

Хорошая новость: чтобы обойти все эти неприятности, ничего сложного не требуется. Достаточно держать в голове несколько простых правил, и тогда накопитель проживет долго, а файлы останутся на месте. Работает это одинаково и на iPhone, и на iPad.

  1. Дождитесь окончания копирования. Пока на экране крутится индикатор передачи файлов, накопитель не трогайте.
  2. Закройте приложение «Файлы» перед тем, как тянуть флешку. Так система гарантированно перестанет обращаться к диску.
    3. Как отключать накопитель без риска. Постоянно горящий индикатор подключенной флешки. Фото.

    Постоянно горящий индикатор подключенной флешки

  3. Взгляните на индикатор на самой флешке или SSD. Мигает — значит, идет обмен данными, дайте ему пару секунд.
  4. Для полного спокойствия можно заблокировать экран, а лучше вовсе выключить устройство перед извлечением.

Если действовать так, разница между «просто выдернуть» и «безопасно извлечь» на практике исчезает сама собой. А если не повезло и накопитель перестал открываться, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе придумаем, как вытащить данные. В остальном же бояться USB-C не стоит: при аккуратном обращении внешняя память работает на айфоне без нареканий.

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