10 крутых обоев с Человеком-пауком для твоего iPhone

Иван Кузнецов

По всему миру гремит премьера нового «Человека-паука», а в российский прокат фильм пока даже не заглянул, так что у нас с вами по-прежнему Колобок. Ждать сеанса в кинотеатре можно долго, а поднять себе настроение получится уже сейчас: накатить на iPhone свежие обои с любимым супергероем, ну а одиссею нолана уже можно посмотреть в сети, если хочется большого кино прямо сегодня. Разберем целую подборку из десяти обоев с Человеком-пауком: от ярких комиксных иллюстраций до мрачного минимализма, который особенно круто выглядит на экране блокировки.

Хотите такую же крутую заставку? Тогда качайте скорее. Фото.

Хотите такую же крутую заставку? Тогда качайте скорее

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Прыжок в закат, полет над облаками и рывок к камере

Первая пара обоев — это классика в движении.

Прыжок в закат, полет над облаками и рывок к камере. Куда же без полетов от Человека-паука. Фото.

Куда же без полетов от Человека-паука

Слева Человек-паук ныряет вниз между небоскребами, за ним тянутся паутинки, а весь город залит оранжевым закатным светом. Картинка нарисована в комиксной манере, с легким смазом по краям, будто герой реально рассекает воздух на полной скорости. Справа настроение спокойнее: паук парит над плотным ковром облаков, снизу пробивается солнце, и вся сцена похожа на кадр из большого приключенческого фильма. Обе картинки отлично держат теплую палитру и не перегружают верх экрана, где живут часы и уведомления.

Следующая пара заставок играет на контрасте.

Прыжок в закат, полет над облаками и рывок к камере. Герой крупным планом на обеих картинках. Фото.

Герой крупным планом на обеих картинках

На левой обоине паук тянет руку прямо к зрителю, а город под ним обесцвечен до черно-белого — за счет этого красный костюм буквально выпрыгивает с экрана. Вертикальная перспектива с уходящими вниз зданиями добавляет высоты и легкого головокружения. Справа герой присел на карнизе крыши в узнаваемой позе, за спиной небоскребы и мягкое вечернее небо с розовыми облаками. Такой вариант зайдет тем, кто любит реалистичный рендер вместо рисованного стиля.

Эти картинки подойдут для ценителей атмосферы.

Прыжок в закат, полет над облаками и рывок к камере. Мультяшные кадры тоже хорошо впишутся в экран iPhone. Фото.

Мультяшные кадры тоже хорошо впишутся в экран iPhone

Слева паук бежит по вертикальной стене высотки, а под ним раскинулся целый мегаполис в дымке рассвета. Теплые золотистые тона и мелкие детали крыш создают ощущение по-настоящему живого города. Справа же герой устроил себе перерыв: развалился в гамаке из паутины между домами, впереди силуэт Эмпайр-стейт-билдинг и розово-фиолетовый закат. Это, пожалуй, самая уютная обоина в наборе. Кстати, если нравится именно рисованная манера, у нас была отдельная подборка про обои в стиле масляной живописи — там та же неспешная эстетика.

Скачать обои с Человеком-пауком

Ночная акробатика, селфи, жесткий кадр из фильма и чёрно-белый минимализм

Ночная акробатика, селфи, жесткий кадр из фильма и чёрно-белый минимализм. Чуть более мрачные заставки. Фото.

Чуть более мрачные заставки

Слева паук висит вниз головой на паутинке, показывает знак мира, а вокруг ночной город с редкими огнями окон. Верх картинки почти черный, так что часы и виджеты на экране блокировки читаются идеально, ничего не перекрывается. Справа — эффектное селфи от первого лица: герой смотрит вверх на старое здание, над ним чистое голубое небо. Крупный план маски с бликами на линзах выглядит дорого и современно, будто снято на топовую камеру.

Ночная акробатика, селфи, жесткий кадр из фильма и чёрно-белый минимализм. Ну а это максимально киношные обои. Фото.

Ну а это максимально киношные обои

Слева кадр с Томом Холландом: маска наполовину снята, лицо в крови и ссадинах, а руки сложены в фирменном жесте перед выстрелом паутиной. Драматичный момент для тех, кто любит живые эмоции, а не глянец. Справа полная противоположность — мрачный черно-белый минимализм: из темноты выхватываются только блик на линзе да фактурная перчатка. На черном фоне OLED-экрана такая картинка сливается с рамкой и смотрится максимально стильно. Раз уж зашла речь о нестандартных фонах, посмотрите, как сделать хайповые обои из фотографии глаз — результат реально удивляет.

Скачать обои с Человеком-пауком

Ставим новую картинку на экран за минуту

Установить понравившийся фон — дело пары касаний. Сначала сохраните нужное изображение из подборки в приложение «Фото», а дальше действуйте по шагам:

Ставим новую картинку на экран за минуту. Если вдруг забыли как ставятся обои на iPhone. Фото.

Если вдруг забыли как ставятся обои на iPhone

  1. Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Обои».
  2. Нажмите «Добавить новые обои», а затем выберите пункт «Фото» в верхней части экрана.
  3. Найдите сохраненную картинку с Человеком-пауком и откройте ее.
  4. Двумя пальцами подгоните масштаб и положение так, чтобы герой не перекрывался часами.
  5. Для моей любимой обоины с пауком на стене небоскреба включите эффект глубины — тогда фигура слегка выйдет поверх цифр и добавит объема.
  6. Нажмите «Добавить», после чего выберите «Готово».

Если хочется чего-то посвежее прямо из системы, загляните в материал о том, где скачать обои из iOS 27 и macOS 27 Golden Gate — фирменные варианты тоже никто не отменял. Хотите узнать про фишки iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно выходят подборки и разборы.

Делаем так, чтобы обои менялись сами

Одна и та же картинка быстро приедается, поэтому удобно настроить автоматическую смену. iOS умеет тасовать фото из выбранного альбома прямо на экране блокировки, и настраивается это за минуту:

  1. Сложите все понравившиеся обои с Человеком-пауком в отдельный альбом в приложении «Фото».
  2. Откройте «Настройки», выберите «Обои» и нажмите «Добавить новые обои».
    3. Делаем так, чтобы обои менялись сами. Создаете перемешивание обоев в настройках. Фото.

    Создаете перемешивание обоев в настройках

  3. В верхнем ряду вариантов выберите «Фотографии в случайном порядке».
  4. Нажмите на иконку альбома и укажите ту папку, куда сложили паука.
    5. Делаем так, чтобы обои менялись сами. Выбираете сами заставки и частоту их смены. Фото.

    Выбираете сами заставки и частоту их смены

  5. Задайте частоту смены: при блокировке, при касании, ежечасно или ежедневно.
  6. Подтвердите выбор кнопкой «Добавить», и система сама будет менять фон по расписанию.

Теперь каждый раз, включая экран, вы будете видеть нового паука — от закатного полета до ночной акробатики в темном переулке. Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

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