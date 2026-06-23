5 функций iOS 27, которые легко не заметить, но вы будете использовать их каждый день

iOS 27 уже доступна в бете для разработчиков. Публичную версию обещают в июле, а полноценный релиз ждём в сентябре вместе с новыми iPhone. Но дожидаться осени вовсе не обязательно: Apple выпустила уже вторую бета-версию, и её можно поставить на айфон прямо сейчас. О крупных переменах рассказали на презентации, но половина самого полезного спряталась в мелочах, которые легко пролистать. Я собрал пять таких функций. Пользоваться ими вы будете чаще, чем громкими нововведениями, ведь они меняют не картинку на презентации, а ваши обычные действия в течение дня.



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Горизонтальный режим на iPhone: что изменилось в iOS 27

iOS 27 включает альбомную ориентацию в куда большем числе встроенных приложений. В список попали Apple Music, Подкасты, Фитнес, Здоровье, Напоминания, Дом, Команды, приложение Apple Watch, Локатор, Погода, Диктофон и пульт Apple TV. В Apple Music и Подкастах горизонтальный режим пока ограничен только плеером, остальные экраны открываются по-старому.

В большинстве приложений при повороте появляется боковая панель слева. В Сообщениях, которые умели разворачиваться и раньше, теперь можно свернуть эту панель до имён и аватарок, чтобы переписка занимала больше места.

Горизонтальный режим был и в iOS 26: в Картах, Календаре, Файлах, Заметках и Почте. Но именно в iOS 27 список вырос в разы. Похоже, Apple готовит почву под складной iPhone Ultra, ведь приложениям с поддержкой альбомной ориентации широкий экран пригодится как нельзя кстати. Заодно горизонтальный режим получили Live Activities в «Динамическом острове».

Чтобы попробовать, просто поверните iPhone набок. Главное условие: в Пункте управления должна быть выключена блокировка ориентации. Кстати, на свежей версии интерфейс работает шустрее, и мы уже разбирали, как изменилась скорость работы iPhone после обновления.

Любопытная деталь для тех, кто помнит старые модели. Когда-то рабочий стол тоже поворачивался горизонтально, такое умели iPhone 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus и 8 Plus. С выходом iPhone X возможность убрали, и вот спустя годы Apple снова разворачивает интерфейс. Приятно, когда старая идея возвращается в обновлённом виде.

Как работает двойная камера в FaceTime на iPhone

В iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air есть функция Dual Capture. Она пишет видео с фронтальной и основной камеры одновременно, то есть в кадре оказываетесь и вы, и то, что перед вами.

В iOS 27 эта механика приехала в FaceTime. Во время видеозвонка на перечисленных моделях вы показываете собеседнику картинку сразу с двух камер. Удобно, когда хочется и лицо не прятать, и заодно показать, что происходит вокруг: вид из окна, нового щенка или сборку шкафа в прямом эфире. Раньше для такого приходилось переключаться между камерами вручную, теперь изображение с обеих камер будет на экране одновременно.

Жаль только, что список устройств узкий. Если у вас iPhone 16 или модель постарше, двойная съёмка в FaceTime пройдёт мимо. Apple привязывает её к более новому железу, так что апгрейд тут не на словах, а в характеристиках камеры. К слову, в этой же версии прокачали и голосового помощника, и я отдельно проверял, что умеет новая Siri в iOS 27.

Новый редактор рисунков в Сообщениях iOS 27

Откройте меню вложений в Сообщениях (плюс в левом нижнем углу) и увидите новый пункт «Рисование». Внутри вас ждёт полный набор инструментов «Разметки», тех самых, которыми вы правите скриншоты и PDF.

Рисовать в Сообщениях можно было и десять лет назад, но та функция пряталась на клавиатуре в альбомном режиме и умела совсем немного. Теперь это полноценный холст с кистями, цветами и фигурами. Быстрый скетч, стрелка на схеме проезда или смешная каракуля долетят до собеседника за пару секунд, без сторонних приложений и скриншотов.

Есть и приятный бонус для тех, кто пишет стилусом или пальцем поверх фото. Разметка тянет за собой линейку, лупу и заливку, так что прямо в переписке можно обвести деталь на снимке. По сути Apple перенесла в Сообщения тот же редактор, что и в Фото. Не смогли найти нужный инструмент или с ним возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как вставлять скопированный текст одним нажатием

Клавиатура в iOS 27 научилась показывать то, что вы только что скопировали. В строке над буквами всплывает последний фрагмент: текст, ссылка, иногда даже скриншот. Копируете адрес в браузере, открываете Заметки или мессенджер, и нужный кусок уже висит наготове. Тапаете один раз, и он на месте.

До этого похожим образом подставлялись разве что коды из СМС да короткие ссылки. Теперь Apple раздала эту логику почти везде, и привычная связка скопировать-вставить отнимает на пару движений меньше. Мелочь, а руки сами тянутся к ней уже через день.

Отдельно радует, что подсказка живёт недолго и не висит мёртвым грузом. Скопировали следующее, и строка обновилась под новый фрагмент. Никакого лишнего мусора, всё работает ровно так, как ждёшь от системной фишки. Таких незаметных, но удобных мелочей в обновлении хватает, например разная громкость для будильника и звонка.

Как настроить срок доступа к геопозиции на iPhone

В «Локаторе» появилось два приятных уточнения. Во-первых, делиться местоположением теперь можно на произвольный срок. Не только «бессрочно» или «на час», а ровно столько, сколько нужно, например четыре дня и шесть часов. Или задайте конкретную дату и время, когда доступ закроется сам.

Во-вторых, шеринг с отдельными людьми можно поставить на паузу до конца дня. Человек из списка при этом ничего не заметит, для него всё выглядит так, будто вы просто никуда не двигаетесь. Раньше выбор был скудный: бессрочно, до конца дня и один час. Теперь гибкости заметно больше.

Особенно это пригодится в поездках и на встречах. Скинули близким своё местоположение на конкретный вечер, а дальше доступ закрывается без вашего участия. Не нужно потом вспоминать и вручную отключать шеринг, как это было раньше. Хотите узнать про новые функции iOS ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.