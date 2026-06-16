Что умеет новая Siri AI в iOS 27 на самом деле: проверил на себе

Apple обещала новую Сири ещё на презентации в 2024 году. Потом перенесла, потом ещё раз перенесла, и многие уже махнули рукой. Но в iOS 27 ассистент наконец переписали с нуля. Я получил доступ к бете для разработчиков, потратил вечер на тесты и теперь могу сказать честно: это уже не тот болванчик, который ставил таймеры и путал треки на колонке HomePod. Рассказываю, что новая Сири реально умеет, а где пока спотыкается.



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Чем новая Siri в iOS 27 отличается от старой

Давайте вспомним, на что была способна прежняя Сири. Поставить будильник. Завести напоминание. Включить песню, если правильно произнести название. На этом, по сути, всё. Любой чуть более сложный запрос упирался в стену, и ассистент либо открывал поиск в браузере, либо отправлял вопрос в ChatGPT.

Новая версия устроена иначе. Внутри теперь полноценная языковая модель, которая понимает естественную речь и умеет рассуждать. Можно говорить как с живым собеседником, без заученных команд. Сири читает ваши письма, заметки, события календаря и сообщения, чтобы давать ответы с учётом контекста. По данным разработчиков, движок построен на технологиях Google Gemini, хотя Apple про это особо не распространяется.

Перед первым запуском новую Сири нужно активировать в настройках, иначе никакого ИИ вы не увидите. Звучит красиво в пресс-релизе, но мне было интересно, как это работает руками. Поэтому я не стал спрашивать про погоду, а сразу полез в Apple Music.

Как новая Siri подбирает музыку по голосовому запросу

Я не большой фанат Тейлор Свифт. Именно поэтому взял её для теста: у певицы запутанная дискография, куча переизданий и альбомов с одинаковыми названиями. Идеальный способ загнать ассистента в тупик.

Первый запрос звучал так: собрать песни с альбома Lover, которые звучали в основном сетлисте тура The Eras Tour. Задача хитрее, чем кажется. Тур длился долго, программа менялась, один из треков убрали из списка прямо посреди гастролей, плюс у самого альбома есть несколько вариаций. Старая Сири на таком просто легла бы.

Новая справилась за пару секунд. Она нашла все пять нужных композиций, не приплела акустические импровизации и не накидала лишнего. Дальше я попросил сохранить эти треки в отдельный плейлист, и она сделала плейлист прямо в Apple Music.

Да, в Apple Music уже была функция Playlist Playground для сборки подборок через ИИ. Но одно дело тыкать в меню, и совсем другое наговорить условия голосом и получить готовый результат. Это меняет сам подход к прослушиванию музыки.

Отдельно отмечу, что ассистент перестал ошибаться с воспроизведением. Прежняя Сири на колонке регулярно включала не ту песню или вообще не того исполнителя. За время теста новая версия ни разу не промахнулась. Хотя есть неприятный нюанс: даже iPhone 17 не получит пару функций Siri AI из-за нехватки оперативной памяти, так что многое зависит от вашего устройства.

Как Siri AI ищет свежую информацию в интернете

Музыкой я не ограничился. Захотелось понять, насколько ассистент в курсе свежих событий, ведь языковые модели обычно отстают от реальности на месяцы.

Я спросил, чем Тейлор Свифт занималась на этой неделе. Сири выдала точный ответ: певица была на финале НБА в Нью-Йорке буквально накануне вечером, а неделей раньше выпустила песню для саундтрека мультфильма Toy Story 5. Более того, ассистент описал даже её наряд на игре, вплоть до цвета футболки, джинсов и ленты в волосах. То есть база знаний обновляется почти в реальном времени, и это серьёзный сдвиг по сравнению с тем, что было.

Финальная проверка была на дотошность. Я задал узкий вопрос про сюрприз-треки, которые исполнялись на конкретном концерте тура. Сири не только назвала их верно, но и нашла обе песни в Apple Music и включила. Для первой беты результат впечатляющий.

Но чтобы всё это заработало у вас, важно, какие iPhone, iPad и Mac получат новую Сири ай. Список устройств оказался не таким широким, как хотелось бы. Хотите следить за всеми фишками iOS 27 и не пропускать разборы? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Будет ли Siri AI работать на русском языке

Теперь к практике. Сири ай заработает на всех устройствах с поддержкой Apple Intelligence. Это iPhone 15 Pro и Pro Max, вся линейка iPhone 16 и новее, а также iPad и Mac на чипе M1 и выше. Если у вас iPhone 14 или младше, новый ассистент не появится, даже когда сама iOS 27 встанет на устройство. Сроки такие. Бета для разработчиков уже доступна. Публичная бета стартует в июле. Стабильная версия выйдет осенью вместе с релизом iOS 27.

А вот дальше начинается важная для нас часть. Apple прямо предупредила, что в Евросоюзе новая Сири на iPhone, iPad и Apple Watch сразу после релиза не появится из-за регуляторных ограничений. В Китае её тоже придержат. Россия в эти списки не входит, но есть нюанс куда серьёзнее: ассистент сначала запускается только на английском языке, а другие языки подключают волнами. Когда до полноценной поддержки доберётся русский, Apple пока молчит. При этом писать Siri AI можно по-русски. Она не понимает только русскую речь, а вот текст распознает как надо.

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Мой вывод простой. Технология действительно мощная, и впервые за долгое время Сири хочется пользоваться, а не отключать. Но если вы ждёте именно русскоязычную версию на своём iPhone, готовьтесь к терпению. Само железо у вас, скорее всего, уже готово, а вот язык и регион остаются главным узким местом. Я бы пока не спешил менять смартфон ради одной функции и подождал, пока Apple внятно объявит про русскую локализацию.