Вышла iOS 27 beta 2. Что изменилось и стоит ли ее качать на Айфон

Сегодня, 22 июня, Apple выпустила iOS 27 beta 2 — вторую тестовую сборку для разработчиков, спустя две недели после первой беты с WWDC 2026. И если обновления линейки iOS 26 были про тихую полировку, то iOS 27 — совсем другая история: это система с переосмысленной Siri и десятком новых ИИ-функций. Разбираем, что изменилось во второй бете iOS 27, когда ждать релиз и какую сборку вообще стоит ставить.



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Что нового в iOS 27 beta 2

Вторая бета iOS 27 — это та же масштабная сборка с WWDC, но с исправлениями и доводкой. Глобально набор функций не поменялся, зато появилось время разобраться, что нас ждёт осенью. Новые функции уже известны — мы о них писали в отдельном материале. Теперь поговорим, что изменилось в iOS 27 beta 2.

Улучшенная диктовка — новая модель распознавания голоса работает прямо на устройстве и точнее переводит речь в текст. Включается в Настройки — Клавиатура — Диктовка — «Advanced Dictation Preview».

— новая модель распознавания голоса работает прямо на устройстве и точнее переводит речь в текст. Включается в Настройки — Клавиатура — Диктовка — «Advanced Dictation Preview». Обновление прошивки AirPods Max 2 — наушники наконец можно обновить до бета-прошивки, которая не ставилась в первой бете.

— наушники наконец можно обновить до бета-прошивки, которая не ставилась в первой бете. Исправлена серьёзная проблема с зарядкой — раньше глубоко разряженный iPhone мог намертво зависнуть на экране с красной батарейкой и не включаться. Теперь это починили.

— раньше глубоко разряженный iPhone мог намертво зависнуть на экране с красной батарейкой и не включаться. Теперь это починили. Поддержка контроллера PlayStation Access — специальный геймпад Sony для людей с ограниченными возможностями теперь работает на iPhone и iPad, можно настраивать свои профили управления.

— специальный геймпад Sony для людей с ограниченными возможностями теперь работает на iPhone и iPad, можно настраивать свои профили управления. Здоровье: отслеживание менопаузы — в приложении «Здоровье» появились новые параметры для женского репродуктивного здоровья.

— в приложении «Здоровье» появились новые параметры для женского репродуктивного здоровья. Умный Дом с ИИ — если включить Apple Intelligence в приложении «Дом», записи с камер видеонаблюдения обрабатываются прямо на устройстве: система описывает, что происходит на видео, и позволяет искать по событиям.

— если включить Apple Intelligence в приложении «Дом», записи с камер видеонаблюдения обрабатываются прямо на устройстве: система описывает, что происходит на видео, и позволяет искать по событиям. Исправлены стикеры в Сообщениях — раньше стикеры от незнакомых отправителей не отображались, теперь видны.

— раньше стикеры от незнакомых отправителей не отображались, теперь видны. Выделение текста стало удобнее — текст в приложениях можно выделять привычным жестом, как при обычном редактировании, а не через всплывающее меню.

Подробный разбор всех фишек собрали в обзоре первой беты iOS 27. Важная оговорка для России: Siri AI и Apple Intelligence у нас официально недоступны — нет поддержки русского языка и работают региональные ограничения. Часть функций можно активировать сменой региона и языка, но стабильность не гарантирована. Следим за развитием событий в нашем Telegram-канале.

iOS 26.6 или iOS 27 — что качать

Сейчас параллельно тестируются две системы, и выбор зависит от того, чего вы хотите. iOS 26.6 — завершающее обновление текущей линейки: стабильное, почти готовое к релизу, но без громких функций. Релиз — в конце июля. iOS 27 beta 2, наоборот, набита новинками, но это сырая бета мажорной версии со всеми вытекающими: вылеты, повышенный расход батареи, капризы банковских приложений.

Если нужна стабильность и вы случайно оказались на бете — лучше дождитесь финальной iOS 26.6 в июле. Если хочется первым пощупать Siri AI и новый Liquid Glass — ставьте бету iOS 27, но только на запасной iPhone. На основное устройство, от которого зависят звонки, оплата и работа, любую бету лить рискованно. Обсуждаем, кто на чём сидит, в нашем канале в МАКСе.

Когда выйдет iOS 27

Финальная iOS 27 выйдет осенью 2026 года — традиционно в сентябре, вместе с линейкой iPhone 18. До этого Apple раздаст ещё несколько девелоперских бет, а летом подключит публичное бета-тестирование для всех желающих. Так что обновление iOS 27 на стабильной ветке ждать ещё три-четыре месяца. А пока актуальная система — майская iOS 26.5, поверх которой летом выйдет финальная iOS 26.6.

Как установить iOS 27 beta 2 на iPhone

Скачать iOS 27 beta 2 могут участники программы для разработчиков. Порядок такой: для начала зарегистрируйтесь на сайте developer.apple.com, если ещё не в программе.

Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. В разделе «Бета-обновления» выберите iOS 27 Developer Beta. Дождитесь появления сборки и нажмите «Загрузить и установить».

Перед установкой обязательно сделайте резервную копию через iCloud или Finder — откатиться с беты на стабильную версию без полного сброса не получится. И помните: до публичной беты осталось недолго, а до финального релиза — всего пара месяцев. Иногда подождать выгоднее, чем чинить основной iPhone.