iOS 27 и macOS 27 beta 6: все новые функции свежих бета-версий Apple

Apple выпустила шестые беты iOS 27 и macOS 27 для разработчиков, и это первое обновление за весь цикл, которое приехало всего через неделю после предыдущего. Крупных визуальных сюрпризов внутри немного, зато набралось несколько приятных мелочей, которые точно заметят те, кто сидит на тесте. Если вы до сих пор думаете, что установить на iPhone, мы уже сравнивали iOS 27 и iOS 26.6.1 и разложили выбор по полочкам. А теперь смотрим, что именно поменялось в новых сборках для iPhone и Mac.



Мелочи, которые заметят тестировщики

По данным 9to5Mac, в новых сборках набралось сразу несколько изменений и для смартфонов, и для компьютеров. Список короткий, но по нему хорошо видно, куда движется система перед финальным релизом.

В iOS 27 починили баг с интерфейсом закрепленных сообщений, который вылезал в пятой бете. Теперь все отображается как надо.

Анимация уведомлений на iPhone стала другой. Apple снова поколдовала над тем, как всплывают баннеры на экране.

В macOS 27 Golden Gate переработали кнопки светофора, те самые цветные кружки для управления окном в левом верхнем углу.

Иконка приложения Просмотр на Mac подтянулась под новый стиль и теперь совпадает с версией из iOS, которую показали неделей ранее.

К динамическим обоям Golden Gate добавили дневной и вечерний варианты. Раньше в наборе были только закат и ночь.

Отдельно отмечу обои. Динамические варианты меняют картинку в зависимости от времени суток, и теперь их стало четыре вместо двух. Мелочь, а рабочий стол на Mac выглядит живее, особенно если вы любите, когда система подстраивается под момент. Про анимацию уведомлений тоже интересно. На бумаге звучит незначительно, но именно такие детали формируют ощущение от системы каждый день. Баннеры мы видим десятки раз в сутки, и любая правка в том, как они появляются, сразу бросается в глаза. Тут Apple явно продолжает вылизывать Liquid Glass, чтобы все элементы двигались плавно и одинаково.

Иконка Просмотра на Mac — еще один шаг к единому стилю между iPhone и компьютером. Apple давно приводит оформление к общему знаменателю, и теперь одно и то же приложение выглядит похоже на всех устройствах. Для кого-то это ерунда, а кому-то важно, чтобы экосистема смотрелась цельно. Кстати, в пятой бете внимательные пользователи уже находили упоминания новых iPhone прямо в коде системы, так что финальная версия наверняка приедет не одна, а вместе со свежими смартфонами.

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Установка проходит прямо в настройках

Установка проходит стандартно, вручную качать профили не нужно. Все делается прямо в настройках смартфона за пару минут.

Откройте приложение Настройки. Перейдите в раздел Основные. Выберите пункт Обновление ПО. В блоке Бета-обновления укажите «Бета-версия iOS 27 для разработчиков» или «Общедоступная бета-версия iOS 27» и запустите загрузку.

Ставить сырую бету на основной смартфон я обычно не советую. Тестовые сборки живут своей жизнью: то приложение вылетит, то батарея начнет таять быстрее обычного. Если iPhone у вас один и он рабочий, лучше подождать хотя бы релиз-кандидат. А тем, кто все же решился, стоит заранее сделать резервную копию, чтобы в случае чего откатиться без потерь. Если сомневаетесь со сроками, я подробно делился опытом, когда лучше обновлять айфон и качать новую систему.

Кому достанется обновление, а кому только часть функций

Не каждая функция iOS 27 доедет до всех моделей. Само обновление встает на iPhone 11 и новее, а также на iPhone SE второго поколения и свежее. То есть даже владельцы не самых новых смартфонов без апдейта не останутся.

А вот с умными фишками все сложнее. Apple Intelligence и Siri с искусственным интеллектом требуют железа посвежее, поэтому на старых аппаратах часть возможностей просто не появится. Основная нагрузка тут ложится на нейромодуль, и у старших чипов его банально не хватает для новых сценариев. Так что перед обновлением имеет смысл свериться, что именно из новинок достанется конкретно вашему устройству, чтобы потом не расстраиваться из-за отсутствия громкой функции. Если iOS 27 у вас уже стоит, загляните в новые настройки экрана блокировки, их точно стоит включить сразу после установки.

До финального релиза остались считанные недели

Тестировать iOS 27 Apple будет весь август, беты продолжат выходить одна за другой. А полноценный релиз для всех ждем в сентябре, вместе с новой линейкой iPhone. Такой график у компании уже стал традицией: сначала долгая полировка на разработчиках, потом публичная версия аккурат к презентации смартфонов.

Тот факт, что шестая бета вышла всего через неделю после пятой, тоже кое о чем говорит. Обычно это значит, что визуальных правок впереди будет меньше, а вот подкапотных улучшений больше. Проще говоря, дизайн почти финализирован, и дальше Apple займется стабильностью и мелкими багами. Для тех, кто ждет чистого и быстрого релиза, это хорошая новость. Обычно ближе к сентябрю сборки становятся заметно надежнее, и уже можно спокойно ставить их даже на основной смартфон без риска остаться с кирпичом на пару дней.

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