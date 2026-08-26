13 особенностей новых Mac mini и Mac Studio, которые стоит знать до покупки

Кирилл Пироженко

Накануне Apple обновила настольную линейку сразу двумя релизами: свежие Mac mini на M6 и M5 Pro плюс Mac Studio на M5 Max и M5 Ultra. Крупные цифры про цены и чипы разошлись по новостям за пару часов, а мелочи остались в тени. Я собрал 13 таких деталей, от genlock по USB-C до курьезной стоимости накопителей. Компания обновила Mac mini и Mac Studio без громкой презентации, просто пресс-релизом во вторник при действующем руководстве Тима Кука.

Apple порадовала поклонников сразу двумя новинками. Фото.

Apple порадовала поклонников сразу двумя новинками

Apple обновила настольные Mac почти без шума

Первое, что цепляет в этом релизе, — его форма: никакой презентации, просто размещение на сайте посреди рабочей недели, что непривычно тихо для обновления сразу двух линеек. Второе — цены заметно выросли, и это общий тренд у компании: незадолго до этого выяснилась и реальная цена iPhone 18 Pro перед презентацией, тоже выше ожиданий.

Apple обновила настольные Mac почти без шума. Начинаем привыкать к новым ценам на технику Apple. Фото.

Начинаем привыкать к новым ценам на технику Apple

Складывается ощущение, что новые машины Apple адресует не массовому покупателю, а профи и тем, кто работает с ИИ локально. Отсюда и спокойная подача без фанфар, и ценники, которые отпугнут случайного зрителя. Что именно поменялось внутри и сколько за это просят — дальше по порядку.

Детали, которые легко пропустить

По связи новые Mac наконец догнали смартфоны: тут появились Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, как в последних айфонах. Раз уж зашла речь про iPhone, у нас есть отдельный разбор привычных функций, которых лишится iPhone Ultra. А вот сам список по Mac.

Детали, которые легко пропустить. Обратите внимание, что внешне новые компьютеры Apple нисколько не изменились. Фото.

Обратите внимание, что внешне новые компьютеры Apple нисколько не изменились

  • Цены выросли — Mac mini стартует с $899 (75 246 руб), на $300 (25 110 руб) больше стартовой цены M4 Mac mini в октябре 2024. Mac Studio начинается с $2499 (209 166 руб), на $500 (41 850 руб) дороже первого M4 Max из марта 2025.
  • Связь как у iPhone — добавили Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Wi-Fi 7 дает выше скорость в диапазоне 6 ГГц, ниже задержки и умеет держать 2,4, 5 и 6 ГГц одновременно ради стабильности соединения.
  • Genlock без отдельного бокса — Mac mini и Mac Studio поддерживают genlock по USB-C. Он нужен на многокамерных съемках и в виртуальном производстве, чтобы синхронизировать таймкод по общему сигналу и убрать мерцание и разрывы между частотой экрана и затвором камеры. iPhone 17 Pro это уже умеет, так что айфон и новый Mac могут работать в паре.
  • Ethernet стал быстрее — у Mac mini базовый порт теперь 2,5 Гбит вместо 1 Гбит, с опцией апгрейда до 10 Гбит. Mac Studio по-прежнему стартует сразу с 10 Гбит.
  • Двойной Neural Engine — в M6 не один, а два 16-ядерных нейродвижка. Apple обещает вдвое больше пиковой мощности, так что задачи с ИИ идут быстрее.
  • GPU с нейроускорителями — 12-ядерный GPU в M6 Mac mini получил Neural Accelerators в каждом ядре: до 4 раз быстрее в ИИ и вдвое быстрее в графике против M4. M5 Ultra в Mac Studio стал первым Ultra-чипом с нейроускорителями, его пиковая ИИ-производительность в 4,3 раза выше, чем у M3 Ultra.
  • Накопитель вдвое шустрее — у Mac Studio новая архитектура SSD на PCIe Gen 6, скорость чтения и записи выросла в два раза.
  • SSD дороже компьютера — расширить Mac mini до 2 ТБ стоит $1000 (83 700 руб), это больше базовой машины за $899. Апгрейд до 4 ТБ на M5 Pro обойдется в $1800 (150 660 руб), на $100 (8370 руб) выше цены базовой модели.
  • Thunderbolt не для всех — базовый M6 Mac mini остался на Thunderbolt 4, а не 5. Пятый Thunderbolt достался только версии на M5 Pro.
  • Потолок ценника — Mac mini на M5 Pro с 18-ядерным CPU, 64 ГБ памяти, 8 ТБ SSD и 10GbE стоит $6799 (569 076 руб). Mac Studio на M5 Ultra с 36-ядерным CPU, 256 ГБ памяти и 16 ТБ SSD оценили в $18 299 (1 531 626 руб).
  • 512 ГБ памяти позже — пока M5 Ultra берется только с 96 или 256 ГБ, вариант на 512 ГБ приедет в конце октября. Переход с 96 на 256 ГБ стоит $4000 (334 800 руб), так что 512 ГБ, скорее всего, потянет минимум на $6000 (502 200 руб).
  • Первый августовский Mac — Apple не показывала новые Mac в августе с тех пор, как в 2020 году вышел 27-дюймовый iMac.
  • macOS Golden Gate на старте — когда машины выйдут 22 сентября, на них, вероятно, будет стоять macOS Golden Gate. Обновление ждем примерно на неделе 14 сентября.

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Главное про чипы M6 и M5 Ultra

Самое интересное тут не корпуса, а кремний. Если хочется деталей, у нас есть разбор, чем M6 лучше M5 и насколько мощным получился M5 Ultra.

Главное про чипы M6 и M5 Ultra. Новые чипы как будто специально созданы для локального ИИ. Фото.

Новые чипы как будто специально созданы для локального ИИ

Логика простая: Apple делает ставку на локальный ИИ. Отсюда два Neural Engine в M6, нейроускорители в каждом ядре GPU и 4,3-кратный отрыв M5 Ultra от M3 Ultra в ИИ-задачах. На бумаге это уже не про графику ради игр, а про модели, которые крутятся прямо на устройстве без облака.

При этом апгрейды выборочные. Двойной нейродвижок и нейроускорители в каждом ядре есть, а вот Thunderbolt 5 в базовый Mac mini не завезли. Так Apple аккуратно разводит младшую и старшую версии по цене и возможностям.

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Ценники кусаются, а в России еще сложнее

Даже базовые версии стали дороже, а максимальные конфигурации выглядят почти абсурдно. И дорожает вся линейка Apple: даже слухи про то, как будет выглядеть iPhone 20, намекают на смену поколения и новые ценники.

Ценники кусаются, а в России еще сложнее. Посмотрите, сколько придется доплатить за увеличенную память. Фото.

Посмотрите, сколько придется доплатить за увеличенную память

Больше всего удивляют апгрейды памяти и накопителя. 2 ТБ для Mac mini стоят дороже самой машины, а переход на 256 ГБ памяти в Mac Studio тянет на $4000 (334 800 руб). Топовый Mac Studio доходит до $18 299 (1 531 626 руб), и это без учета российской наценки.

Для нашего рынка это отдельная боль. К официальному прайсу добавляется логистика и параллельный импорт, поэтому рублевый ценник ощутимо выше прямого пересчета по курсу. Если техника по официальным ценникам не по карману, ищите варианты подешевле. Загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно всплывают удачные предложения.

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