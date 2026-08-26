13 особенностей новых Mac mini и Mac Studio, которые стоит знать до покупки

Накануне Apple обновила настольную линейку сразу двумя релизами: свежие Mac mini на M6 и M5 Pro плюс Mac Studio на M5 Max и M5 Ultra. Крупные цифры про цены и чипы разошлись по новостям за пару часов, а мелочи остались в тени. Я собрал 13 таких деталей, от genlock по USB-C до курьезной стоимости накопителей. Компания обновила Mac mini и Mac Studio без громкой презентации, просто пресс-релизом во вторник при действующем руководстве Тима Кука.



Apple обновила настольные Mac почти без шума

Первое, что цепляет в этом релизе, — его форма: никакой презентации, просто размещение на сайте посреди рабочей недели, что непривычно тихо для обновления сразу двух линеек. Второе — цены заметно выросли, и это общий тренд у компании: незадолго до этого выяснилась и реальная цена iPhone 18 Pro перед презентацией, тоже выше ожиданий.

Складывается ощущение, что новые машины Apple адресует не массовому покупателю, а профи и тем, кто работает с ИИ локально. Отсюда и спокойная подача без фанфар, и ценники, которые отпугнут случайного зрителя. Что именно поменялось внутри и сколько за это просят — дальше по порядку.

Детали, которые легко пропустить

По связи новые Mac наконец догнали смартфоны: тут появились Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, как в последних айфонах. Раз уж зашла речь про iPhone, у нас есть отдельный разбор привычных функций, которых лишится iPhone Ultra. А вот сам список по Mac.

Цены выросли — Mac mini стартует с $899 (75 246 руб), на $300 (25 110 руб) больше стартовой цены M4 Mac mini в октябре 2024. Mac Studio начинается с $2499 (209 166 руб), на $500 (41 850 руб) дороже первого M4 Max из марта 2025.

Связь как у iPhone — добавили Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Wi-Fi 7 дает выше скорость в диапазоне 6 ГГц, ниже задержки и умеет держать 2,4, 5 и 6 ГГц одновременно ради стабильности соединения.

Genlock без отдельного бокса — Mac mini и Mac Studio поддерживают genlock по USB-C. Он нужен на многокамерных съемках и в виртуальном производстве, чтобы синхронизировать таймкод по общему сигналу и убрать мерцание и разрывы между частотой экрана и затвором камеры. iPhone 17 Pro это уже умеет, так что айфон и новый Mac могут работать в паре.

Ethernet стал быстрее — у Mac mini базовый порт теперь 2,5 Гбит вместо 1 Гбит, с опцией апгрейда до 10 Гбит. Mac Studio по-прежнему стартует сразу с 10 Гбит.

Двойной Neural Engine — в M6 не один, а два 16-ядерных нейродвижка. Apple обещает вдвое больше пиковой мощности, так что задачи с ИИ идут быстрее.

GPU с нейроускорителями — 12-ядерный GPU в M6 Mac mini получил Neural Accelerators в каждом ядре: до 4 раз быстрее в ИИ и вдвое быстрее в графике против M4. M5 Ultra в Mac Studio стал первым Ultra-чипом с нейроускорителями, его пиковая ИИ-производительность в 4,3 раза выше, чем у M3 Ultra.

Накопитель вдвое шустрее — у Mac Studio новая архитектура SSD на PCIe Gen 6, скорость чтения и записи выросла в два раза.

SSD дороже компьютера — расширить Mac mini до 2 ТБ стоит $1000 (83 700 руб), это больше базовой машины за $899. Апгрейд до 4 ТБ на M5 Pro обойдется в $1800 (150 660 руб), на $100 (8370 руб) выше цены базовой модели.

Thunderbolt не для всех — базовый M6 Mac mini остался на Thunderbolt 4, а не 5. Пятый Thunderbolt достался только версии на M5 Pro.

Потолок ценника — Mac mini на M5 Pro с 18-ядерным CPU, 64 ГБ памяти, 8 ТБ SSD и 10GbE стоит $6799 (569 076 руб). Mac Studio на M5 Ultra с 36-ядерным CPU, 256 ГБ памяти и 16 ТБ SSD оценили в $18 299 (1 531 626 руб).

512 ГБ памяти позже — пока M5 Ultra берется только с 96 или 256 ГБ, вариант на 512 ГБ приедет в конце октября. Переход с 96 на 256 ГБ стоит $4000 (334 800 руб), так что 512 ГБ, скорее всего, потянет минимум на $6000 (502 200 руб).

Первый августовский Mac — Apple не показывала новые Mac в августе с тех пор, как в 2020 году вышел 27-дюймовый iMac.

macOS Golden Gate на старте — когда машины выйдут 22 сентября, на них, вероятно, будет стоять macOS Golden Gate. Обновление ждем примерно на неделе 14 сентября.

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Главное про чипы M6 и M5 Ultra

Самое интересное тут не корпуса, а кремний. Если хочется деталей, у нас есть разбор, чем M6 лучше M5 и насколько мощным получился M5 Ultra.

Логика простая: Apple делает ставку на локальный ИИ. Отсюда два Neural Engine в M6, нейроускорители в каждом ядре GPU и 4,3-кратный отрыв M5 Ultra от M3 Ultra в ИИ-задачах. На бумаге это уже не про графику ради игр, а про модели, которые крутятся прямо на устройстве без облака.

При этом апгрейды выборочные. Двойной нейродвижок и нейроускорители в каждом ядре есть, а вот Thunderbolt 5 в базовый Mac mini не завезли. Так Apple аккуратно разводит младшую и старшую версии по цене и возможностям.

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Ценники кусаются, а в России еще сложнее

Даже базовые версии стали дороже, а максимальные конфигурации выглядят почти абсурдно. И дорожает вся линейка Apple: даже слухи про то, как будет выглядеть iPhone 20, намекают на смену поколения и новые ценники.

Больше всего удивляют апгрейды памяти и накопителя. 2 ТБ для Mac mini стоят дороже самой машины, а переход на 256 ГБ памяти в Mac Studio тянет на $4000 (334 800 руб). Топовый Mac Studio доходит до $18 299 (1 531 626 руб), и это без учета российской наценки.

Для нашего рынка это отдельная боль. К официальному прайсу добавляется логистика и параллельный импорт, поэтому рублевый ценник ощутимо выше прямого пересчета по курсу. Если техника по официальным ценникам не по карману, ищите варианты подешевле. Загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно всплывают удачные предложения.