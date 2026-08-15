Что будет, если пользоваться айфоном во время обновления iOS

Каждый раз, когда выходит новая прошивка, в комментариях всплывает один и тот же вопрос. Нажал «Установить», а дальше что: можно листать ленту, ответить на звонок, или лучше положить айфон экраном вниз и не трогать до победного? Я обновляюсь на каждой бете, так что этапы установки видел десятки раз и знаю, где именно начинается тот момент, после которого телефон уже не в ваших руках. Разберем по порядку, что происходит после нажатия кнопки, где точка невозврата и что будет, если пропадет Wi-Fi или сядет батарея. А о том, когда лучше всего обновлять iPhone на iOS 27, мы недавно делились личным опытом отдельно.



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Что на самом деле происходит после кнопки «Установить»

Многие думают, что установка это единый процесс: нажал и жди. На деле айфон проходит несколько стадий и ведет себя на каждой по-разному.

Сначала на экране появляется надпись «Подготовка обновления». В этот момент система распаковывает скачанный файл, проверяет его целостность и готовит к записи. Экран включен, телефон отзывается на касания, ничего тревожного не происходит. Обычно стадия занимает от пяти до двадцати минут, на крупных релизах вроде iOS 27 может и дольше.

Дальше идет «Проверка обновления». Тут айфон связывается с серверами Apple и подтверждает, что версия подписана и разрешена к установке именно на вашем устройстве. Стадия короткая, но зависит от интернета сильнее всех остальных.

И только потом телефон уходит в перезагрузку. Экран гаснет, появляется логотип Apple и полоса прогресса под ним. Вот это и есть настоящая установка: система переписывает прошивку, переносит файлы, пересобирает разделы. Здесь iPhone полностью заблокирован, на касания не реагирует, и сделать с ним ничего нельзя. Полоса при этом может ползти неравномерно и иногда подвисать на одном месте на пару минут, это нормально.

Кстати, перед крупным обновлением Apple нередко выкатывает промежуточную сборку. Мы объясняли, зачем нужна промежуточная iOS и стоит ли ее ставить перед переходом на новую версию.

Можно ли пользоваться телефоном и принимать звонки

Короткий ответ: смотря на каком этапе. Пока идут первые две стадии, телефон живой. Можно листать ленту, отвечать в мессенджерах, слушать музыку и спокойно принимать входящие, звонки проходят как обычно. Система работает в фоне и вам не мешает.

А вот когда айфон ушел в перезагрузку и на экране логотип с полосой, все меняется. Устройство блокирует любые действия, звонки не проходят, сообщения не приходят, разбудить экран не получится. Так что если ждете важный разговор, лучше дотерпеть с установкой до момента, когда телефон точно будет свободен минут сорок.

Отдельно скажу про нагрузку. Даже пока экран еще активен на стадии подготовки, я стараюсь телефон не мучить: тяжелые игры и съемка видео нагружают процессор, который в этот момент и так занят распаковкой. Ничего не сломается, но подготовка растянется по времени. Проще отложить айфон в сторону и заняться своими делами.

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Как отменить установку и есть ли точка невозврата

Здесь важно понимать, что слово «отменить» на разных стадиях означает совсем разное.

Пока обновление только качается, отменить его проще простого. Заходите в Настройки — Основные — Хранилище iPhone, находите загруженный файл прошивки и удаляете его. Скачивание прекратится, устанавливать будет нечего.

После нажатия «Установить» отмотать назад уже труднее. На стадии «Подготовка» иногда еще получается перезагрузить телефон и стереть загруженный пакет, но это лотерея. А когда пошла перезагрузка с логотипом и полосой прогресса, наступает точка невозврата. Прерывать установку тут нельзя: если сделать принудительный перезапуск в момент записи прошивки, легко получить кирпич, который потом придется восстанавливать через компьютер с полным стиранием данных. Официальной кнопки «Отмена» на этом этапе нет, и сделано это специально.

Поэтому совет у меня простой: решайте, ставить обновление или нет, до нажатия кнопки, а не после. А если уже установили и что-то пошло не так, у нас есть подробная инструкция, как откатиться без потери данных.

Что будет при потере Wi-Fi или заряда

Два самых частых страха при обновлении — что оборвется интернет или сядет батарея прямо посреди процесса. Разберем оба.

С Wi-Fi все зависит от стадии. Если связь пропадет на этапе «Проверка обновления», телефон просто зависнет на этой надписи: ему нужно достучаться до серверов Apple, а без сети сделать это невозможно. Дождитесь возвращения интернета или переключитесь на другую сеть, и процесс пойдет дальше. А вот когда уже началась запись прошивки под логотипом, сеть не нужна вовсе: все необходимое лежит в памяти, и установка спокойно завершится даже в самолетном режиме.

С зарядом хитрее. iPhone не начнет установку, если батарея слишком сильно разряжена, это встроенная защита от прерывания на середине. Но если заряд сядет уже в процессе записи прошивки, последствия бывают неприятными: от повторной попытки установки до того же кирпича. Поэтому правило железное: ставьте на зарядку. Перед крупным обновлением я всегда подключаю кабель, даже когда аккумулятор полный, так спокойнее.

Именно из-за этих рисков я в свое время отключил автообновление на iPhone и советую задуматься об этом всем, кто не любит ночные сюрпризы с прошивкой.

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