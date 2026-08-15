Что будет, если пользоваться айфоном во время обновления iOS

Кирилл Пироженко

Каждый раз, когда выходит новая прошивка, в комментариях всплывает один и тот же вопрос. Нажал «Установить», а дальше что: можно листать ленту, ответить на звонок, или лучше положить айфон экраном вниз и не трогать до победного? Я обновляюсь на каждой бете, так что этапы установки видел десятки раз и знаю, где именно начинается тот момент, после которого телефон уже не в ваших руках. Разберем по порядку, что происходит после нажатия кнопки, где точка невозврата и что будет, если пропадет Wi-Fi или сядет батарея. А о том, когда лучше всего обновлять iPhone на iOS 27, мы недавно делились личным опытом отдельно.

Что можно, а что нельзя делать с айфоном во время обновления. Фото.

Что можно, а что нельзя делать с айфоном во время обновления

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Что на самом деле происходит после кнопки «Установить»

Многие думают, что установка это единый процесс: нажал и жди. На деле айфон проходит несколько стадий и ведет себя на каждой по-разному.

Сначала на экране появляется надпись «Подготовка обновления». В этот момент система распаковывает скачанный файл, проверяет его целостность и готовит к записи. Экран включен, телефон отзывается на касания, ничего тревожного не происходит. Обычно стадия занимает от пяти до двадцати минут, на крупных релизах вроде iOS 27 может и дольше.

Что на самом деле происходит после кнопки «Установить». Во время загрузки обновления можно спокойно использовать смартфон. Фото.

Во время загрузки обновления можно спокойно использовать смартфон

Дальше идет «Проверка обновления». Тут айфон связывается с серверами Apple и подтверждает, что версия подписана и разрешена к установке именно на вашем устройстве. Стадия короткая, но зависит от интернета сильнее всех остальных.

И только потом телефон уходит в перезагрузку. Экран гаснет, появляется логотип Apple и полоса прогресса под ним. Вот это и есть настоящая установка: система переписывает прошивку, переносит файлы, пересобирает разделы. Здесь iPhone полностью заблокирован, на касания не реагирует, и сделать с ним ничего нельзя. Полоса при этом может ползти неравномерно и иногда подвисать на одном месте на пару минут, это нормально.

Кстати, перед крупным обновлением Apple нередко выкатывает промежуточную сборку. Мы объясняли, зачем нужна промежуточная iOS и стоит ли ее ставить перед переходом на новую версию.

Можно ли пользоваться телефоном и принимать звонки

Короткий ответ: смотря на каком этапе. Пока идут первые две стадии, телефон живой. Можно листать ленту, отвечать в мессенджерах, слушать музыку и спокойно принимать входящие, звонки проходят как обычно. Система работает в фоне и вам не мешает.

Можно ли пользоваться телефоном и принимать звонки. И даже на этом этапе смартфоном еще можно пользоваться. Фото.

И даже на этом этапе смартфоном еще можно пользоваться

А вот когда айфон ушел в перезагрузку и на экране логотип с полосой, все меняется. Устройство блокирует любые действия, звонки не проходят, сообщения не приходят, разбудить экран не получится. Так что если ждете важный разговор, лучше дотерпеть с установкой до момента, когда телефон точно будет свободен минут сорок.

Отдельно скажу про нагрузку. Даже пока экран еще активен на стадии подготовки, я стараюсь телефон не мучить: тяжелые игры и съемка видео нагружают процессор, который в этот момент и так занят распаковкой. Ничего не сломается, но подготовка растянется по времени. Проще отложить айфон в сторону и заняться своими делами.

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Как отменить установку и есть ли точка невозврата

Здесь важно понимать, что слово «отменить» на разных стадиях означает совсем разное.

Пока обновление только качается, отменить его проще простого. Заходите в Настройки — Основные — Хранилище iPhone, находите загруженный файл прошивки и удаляете его. Скачивание прекратится, устанавливать будет нечего.

Как отменить установку и есть ли точка невозврата. В этом разделе найдите файл прошивки и удалите его. Фото.

В этом разделе найдите файл прошивки и удалите его

После нажатия «Установить» отмотать назад уже труднее. На стадии «Подготовка» иногда еще получается перезагрузить телефон и стереть загруженный пакет, но это лотерея. А когда пошла перезагрузка с логотипом и полосой прогресса, наступает точка невозврата. Прерывать установку тут нельзя: если сделать принудительный перезапуск в момент записи прошивки, легко получить кирпич, который потом придется восстанавливать через компьютер с полным стиранием данных. Официальной кнопки «Отмена» на этом этапе нет, и сделано это специально.

Поэтому совет у меня простой: решайте, ставить обновление или нет, до нажатия кнопки, а не после. А если уже установили и что-то пошло не так, у нас есть подробная инструкция, как откатиться без потери данных.

Что будет при потере Wi-Fi или заряда

Два самых частых страха при обновлении — что оборвется интернет или сядет батарея прямо посреди процесса. Разберем оба.

С Wi-Fi все зависит от стадии. Если связь пропадет на этапе «Проверка обновления», телефон просто зависнет на этой надписи: ему нужно достучаться до серверов Apple, а без сети сделать это невозможно. Дождитесь возвращения интернета или переключитесь на другую сеть, и процесс пойдет дальше. А вот когда уже началась запись прошивки под логотипом, сеть не нужна вовсе: все необходимое лежит в памяти, и установка спокойно завершится даже в самолетном режиме.

Что будет при потере Wi-Fi или заряда. Перед установкой проверьте Wi-Fi, чтобы не возникло проблем. Фото.

Перед установкой проверьте Wi-Fi, чтобы не возникло проблем

С зарядом хитрее. iPhone не начнет установку, если батарея слишком сильно разряжена, это встроенная защита от прерывания на середине. Но если заряд сядет уже в процессе записи прошивки, последствия бывают неприятными: от повторной попытки установки до того же кирпича. Поэтому правило железное: ставьте на зарядку. Перед крупным обновлением я всегда подключаю кабель, даже когда аккумулятор полный, так спокойнее.

Что будет при потере Wi-Fi или заряда. Ну и лучше всего обновляться, когда айфон стоит на зарядке. Фото.

Ну и лучше всего обновляться, когда айфон стоит на зарядке

Именно из-за этих рисков я в свое время отключил автообновление на iPhone и советую задуматься об этом всем, кто не любит ночные сюрпризы с прошивкой.

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