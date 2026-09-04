Какие MacBook и iPad Apple выпустит до 2029 года. Список уже известен

Аналитики Omdia опубликовали свежий прогноз Apple по новым MacBook и iPad вплоть до 2029 года. В документе расписано, когда компания переведет ноутбуки и планшеты на OLED, какие диагонали нас ждут и что из громких прототипов уже не выйдет. Сам факт таких сливов давно никого не удивляет: бета-версия macOS раскрыла невыпущенные устройства задолго до анонса, так что цепочка поставок и производители панелей стали главным источником утечек про будущую технику Apple.



Какие MacBook и iPad Apple выпустит до 2029 года

Omdia строит прогноз на основе исследования дисплеев, а не на инсайдерских разговорах, поэтому список привязан к панелям, которые уже готовят фабрики. Планшетов в нем много, и это логично: iPad давно стал полигоном для новых экранов. После того как я обновил iPad 10 на iPadOS 27, разница в плавности и цветопередаче бросается в глаза даже без перехода на OLED, а с новыми матрицами прыжок будет еще заметнее.

Вот как выглядит план по дисплеям в изложении Omdia:

Конец 2026: MacBook Pro/Ultra с OLED 14,3 и 16,3 дюйма, iPad mini с OLED 8,4 дюйма и частотой 60 Гц.

Начало 2027: MacBook Air с LCD 13,6 и 15,4 дюйма, iPad Air с OLED 11 и 13 дюймов, 60 Гц.

Середина 2027: iPad Pro с OLED 11 и 13 дюймов и технологией COE.

Конец 2027: MacBook Pro/Ultra с OLED 14,3 и 16,3 дюйма, добавляется LTPO.

Начало 2028: iPad Air с OLED 11 и 13 дюймов, 60 Гц.

2029: MacBook с OLED 13,6 дюйма (LTPO и COE) и iPad mini с OLED 8,4 дюйма.

Бросается в глаза, что iPad Air упомянут дважды: сначала в начале 2027 года, потом в начале 2028-го. Похоже, Apple собирается обновлять эту линейку почти ежегодно, но без перехода на 120 Гц. Частота 60 Гц держится по всему планшетному списку, так что ProMotion в среднем классе iPad пока не светит. Мы будем разбирать каждое такое обновление по мере новых утечек. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

MacBook переходит на OLED, но mini-LED еще поживет

О переходе MacBook на OLED говорили не первый год, и намеки были даже в софте: бета macOS 27 раскрыла OLED-MacBook в служебных файлах системы. Omdia добавляет к этому конкретику по датам и одну неожиданную деталь.

Даже после выхода OLED-версии MacBook Pro/Ultra этой осенью в продаже останутся mini-LED модели как минимум до 2028 года. Это косвенно объясняет, зачем Apple вообще понадобилась приставка Ultra: OLED-ноутбук становится отдельным премиальным этажом, а привычный Pro на mini-LED остается для тех, кому новая матрица не так важна.

Есть и странность с моделью 2029 года. В таблице Omdia MacBook с 13,6-дюймовым OLED идет как самостоятельное устройство. Но по прежним слухам это, скорее всего, тот самый OLED-вариант MacBook Air, о котором раньше писали Bloomberg и Мин-Чи Куо. То есть новой линейки может и не быть, просто аналитики разнесли Air и обычный MacBook по разным строчкам.

Отдельно Omdia допускает, что у OLED MacBook Pro/Ultra появится версия с чипом M5 Ultra. Вот тут я бы сбавил обороты: это больше похоже на догадку, чем на данные из цепочки поставок. Дисплейный аналитик может точно знать про панели, но про начинку у него ровно те же источники, что и у всех остальных. Не сходятся цифры или хочется поспорить о брендинге Ultra? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда есть кому ответить.

Кто остался за бортом этого плана

В списке заметно отсутствие сразу нескольких моделей, и первым в глаза бьет MacBook Neo. Бюджетный ноутбук не спешат переводить на новые экраны, что вполне ожидаемо. Вопросов к нему хватает и без дисплея, взять хотя бы историю про то, как теоретически можно убить SSD в MacBook Neo за пару месяцев активной работы.

По той же причине в списке нет и базовых iPad. Самые доступные модели держат на старых матрицах ради цены, и апгрейд дисплея им не грозит еще долго. Логика простая: OLED дорогой, а бюджетная линейка живет за счет низкого ценника, ломать который Apple не станет.

Тут же всплывает и общий фон, который может спутать все карты, — дефицит и подорожание памяти. Чипы дорожают, себестоимость устройств растет, и это уже давит на конечные цены. В такой ситуации переход на дорогие OLED-панели по всей линейке выглядит еще амбициознее, чем кажется на бумаге. Раз цены на технику снова ползут вверх, выгодные гаджеты приходится выискивать вручную. Этим мы и занимаемся в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где собираем годные находки с AliExpress.

Складной MacBook, который был приоритетом Тернуса, отменили

В том же отчете Omdia спрятана куда более громкая новость. Несколько лет ходили слухи про большое складное устройство Apple на 18-20 дюймов — гибрид iPad и Mac, который сначала ждали чуть ли не в 2026 году, а потом сдвигали на 2028-й. Так вот, судя по всему, этот проект закрыли совсем.

Аналитики прямо пишут, что планы по складным MacBook с диагональю от 16,1 до 18 дюймов отменены. По описанию это ровно тот самый гибрид, о котором раньше рассказывали Марк Гурман и другие инсайдеры. Гурман называл устройство приоритетом Джона Тернуса, но еще весной оговаривался, что вещь может так и остаться странным экспериментом и не дойти до полок. Похоже, его сомнения подтвердились.

Причин у отмены может быть несколько. Не исключено, что Apple заняла позицию наблюдателя и смотрит, как публика примет складной iPhone Ultra. Выстрелит форм-фактор — можно вернуться к идее гибрида и ускорить разработку. Но пока память дорожает, а цены на топовые устройства и без того растут, ультрапремиальная складная штуковина за космические деньги рискует повторить судьбу Vision Pro и разойтись мизерным тиражом.

Мне такой ход кажется здравым. Вместо экзотики за сотни тысяч рублей компании выгоднее вкладываться в понятные машины, которые люди реально покупают. Тот же iMac M6 для дома закроет потребности куда большего числа пользователей, чем гнущийся 20-дюймовый прототип. Складные ноутбуки подождут, а вот OLED в MacBook и iPad, если верить Omdia, уже на подходе.