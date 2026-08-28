Какие iPad и Mac получат новый процессор M6: график выхода компьютеров и планшетов Apple

Apple уже представила чип M6, и первым устройством на нем стал новый Mac mini. Но это только старт большой волны обновлений: в ближайшие месяцы на M6 переедет целый ряд компьютеров и планшетов — от MacBook Pro до iPad Pro. Мы недавно подробно сравнили M6 с M5 и нашли между чипами достаточно много отличий, так что переход на новый процессор обещает быть ощутимым. Ниже собрал весь предполагаемый график: какие Mac и iPad выйдут на M6 и в какие сроки их стоит ждать.



M6 уже работает в новом Mac mini

Первым компьютером на новом чипе стал Mac mini, который поступил в продажу на этой неделе. Если вы присматриваетесь к компактному настольному Mac, стоит заранее разобраться, чем новый Mac mini отличается от предыдущего поколения. Разница тут не только в цифре после буквы M, и по спецификациям она видна не сразу.

Сам по себе M6 построен на 2-нанометровом техпроцессе. Apple говорит о серьезном приросте производительности и энергоэффективности, и именно 2-нанометровый техпроцесс лежит в основе всех улучшений, о которых пойдет речь дальше. Для настольного Mac mini это прежде всего запас мощности на годы вперед, а для мобильных устройств из графика — еще и прибавка по автономности.

То, что M6 дебютировал именно в Mac mini, а не в топовом ноутбуке, вполне логично. Это самый доступный настольный компьютер Apple, и он часто становится первой точкой входа в экосистему. Обновить в нем чип проще всего, а спрос на такую модель стабильно высокий круглый год.

Если вы выбираете между младшим настольником и более серьезной машиной, будет полезно заранее изучить особенности новых Mac mini и Studio, которые проще учесть до покупки, чем разбираться с ними уже после. Разница между этими линейками не всегда очевидна, и переплатить за лишние возможности легко.

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Осень 2026: MacBook Pro и iMac

Ближайшее пополнение семейства M6 ожидается уже этой осенью, скорее всего в октябре. По слухам, Apple готовит сразу два новых компьютера: MacBook Pro и iMac. Про домашний моноблок я писал отдельно и объяснял, почему я жду новый iMac едва ли не больше остальных новинок этого года.

С MacBook Pro есть важный нюанс. На M6 переедет только базовый 14-дюймовый MacBook Pro. По данным Марка Гурмана, Apple вообще пропускает версии M6 Pro и M6 Max. Это значит, что старшие Pro-модели останутся на прежних чипах, а следующими производительными процессорами станут M7 Pro и M7 Max уже в 2027 году. Так что если вам нужен именно мощный MacBook Pro с большим числом ядер, спешить с покупкой осенью особого смысла нет.

С iMac ситуация проще и приятнее. Серьезных изменений, кроме нового чипа, не ожидается — разве что обновленная палитра цветов. Но сам скачок с M4 на M6 делает моноблок достойным апгрейдом, особенно если вы сидите на старой модели. Для домашнего компьютера, который стоит на столе годами и обновляется редко, прирост мощности и энергоэффективности значит больше, чем кажется на первый взгляд.

Отдельно приятно, что iMac продолжают развивать. Моноблок нередко списывают со счетов, но для дома, учебы и несложной работы это одна из самых удобных машин Apple. Новый чип только укрепляет ее позиции. Не нашли ответ на свой вопрос или хотите обсудить будущие новинки? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС. Там всегда подскажут и помогут разобраться.

Весна 2027: iPad Pro и MacBook Air

В 2027 году, по слухам, на M6 перейдут iPad Pro и MacBook Air. iPad Pro последний раз обновляли осенью 2025 года, когда он получил M5. Если апдейт действительно выйдет весной, планшет впишется в привычный цикл обновлений примерно раз в 18 месяцев.

Помимо нового чипа, iPad Pro должен получить испарительную камеру охлаждения. Это важнее, чем звучит на словах. В ультратонком корпусе именно охлаждение обычно мешает держать высокую производительность долго: чип упирается в температуру и сбрасывает частоты. Камера должна помочь планшету работать стабильнее в тяжелых задачах вроде монтажа видео или игр.

MacBook Air ожидается примерно в те же сроки. Возможен любой вариант в окне с февраля по апрель, но, судя по прошлым релизам, ставку стоит делать на март. Крупных изменений по дизайну не обещают, корпус скорее всего останется таким же, как у модели на M5. OLED-экран в этом ноутбуке прогнозируют не раньше 2028 года, так что дисплей тоже вряд ли поменяется.

Зато и iPad Pro, и MacBook Air могут заметно выиграть в автономности. Тот самый 2-нанометровый техпроцесс дает не только скорость, но и экономичность, а для мобильных устройств лишние часы работы от батареи порой важнее пары процентов в бенчмарках. Для тонкого ноутбука без вентилятора и для планшета это едва ли не главный аргумент к обновлению.

Кого нет в списке на M6?

Отдельно стоит сказать про MacBook Ultra, которого в этом графике нет. Новинку тоже ждут осенью, но работать она будет на чипах M5, а не на M6 — речь про M5 Pro и M5 Max. Логика та же, что и с MacBook Pro: раз старших версий M6 не будет, самым мощным ноутбукам достаются топовые процессоры прошлого поколения.

Получается любопытная картина. M6 в этом цикле — это чип для массовых и компактных устройств: Mac mini, базовый MacBook Pro, iMac, iPad Pro и MacBook Air. А по-настоящему тяжелые машины Apple пока держит на связке из старших M5. Разделение выглядит непривычно, но в нем есть своя логика. Массовые модели получают самый свежий и экономичный чип, а профессиональные — максимум ядер здесь и сейчас, пусть и на прошлом поколении.

Для покупателя это значит одно: универсального совета «бери на M6» больше нет. Тем, кому нужна мощность, скорее подойдут старшие модели на M5, а тем, кто ценит автономность и свежесть платформы, — как раз новинки на M6. Выбор стал интереснее, но и сложнее.

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А вы планируете переходить на что-то из линейки M6? И если да, то на какое устройство и почему? Делитесь в комментариях, интересно, чего ждете именно вы.