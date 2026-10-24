Если вы пользуетесь ChatGPT хотя бы пару месяцев, попробуйте вспомнить, что успели ему рассказать. Скорее всего, в голове всплывут пара рабочих писем и какой-нибудь рецепт. Только нейросеть помнит гораздо больше и из этих обрывков потихоньку собирает ваш портрет, местами точнее, чем хотелось бы. Увидеть его можно, если правильно спросить. Я прогнал через свой ChatGPT восемь запросов, и после пары ответов стало неуютно. Ниже покажу, что именно писать, как читать ответы и где на iPhone стереть то, что нейросети знать не стоит.



Все, что ChatGPT о вас помнит

Память у ChatGPT устроена в два слоя. Первый — сохраненные воспоминания: короткие заметки вроде «живет в Казани» или «пишет на Swift», которые нейросеть делает сама или по вашей просьбе. Второй тише: если включена ссылка на историю чатов, ChatGPT подтягивает детали из старых разговоров, даже ничего не сохраняя специально. В ту же копилку уходят документы и снимки, которые вы загружаете в чат, и мы отдельно разбирали, какие фото лучше не загружать в ChatGPT. Плюс подключенные сервисы: почта, календарь, облачные диски.

Начать проверку стоит с самого прямого вопроса. Категории в нем нужны, чтобы нейросеть не отделалась парой общих абзацев:

Собери в один список все, что тебе обо мне известно: из памяти, прошлых чатов и подключенных сервисов. Сгруппируй по темам - работа, семья, здоровье, деньги, хобби, где я живу, что покупаю. Если по какой-то теме данных нет, так и отметь, а не додумывай.

По ответу сразу видно, где у нейросети густо, а где пусто. Учтите, что объем памяти зависит от тарифа и настроек, так что у двух людей с одинаковым числом чатов картина может сильно отличаться.

Психологический портрет с процентами уверенности

Второй запрос уходит от фактов к характеру. Похожий прием мы уже показывали, когда объясняли, как запросить у ChatGPT итоги года в духе разговора с психологом. Здесь задача жестче: нейросеть должна не только описать вас, но и признаться, насколько она в этом уверена.

Опиши мой характер таким, каким ты его видишь по нашей переписке. К каждому выводу добавь, насколько ты в нем уверен в процентах и на какие мои сообщения опираешься.

Проценты уверенности тут главное. Без них ChatGPT пишет одинаково убедительно и про то, что вы ему прямо говорили, и про то, что он додумал по паре фраз. С ними хотя бы понятно, какой вывод стоит на фактах, а какой на догадке.

Выводы, которые вы ему не диктовали

Самый любопытный запрос из всех. Нейросеть достраивает человека по косвенным признакам: по времени сообщений, по тону, по вопросам, которые вы задаете повторно. Этот запрос вытаскивает такие догадки наружу.

Какие 10 выводов обо мне ты сделал, хотя прямо в чатах об этом не было ни слова? По каждому покажи, какие детали к нему привели.

Читайте не столько выводы, сколько объяснения к ним. Именно там видно, какие мелочи из случайных переписок сложились в целую историю о вас.

Слабые стороны без комплиментов

ChatGPT по умолчанию старается быть вежливым и обычно сглаживает все неприятное. Поэтому в запросе отдельно просим не льстить, иначе в списке слабостей окажется что-нибудь вроде «слишком ответственно подходите к работе».

Перечисли 7 моих слабых мест, которые видно по нашим разговорам. Не хвали и не смягчай, на каждый пункт одно-два предложения.

Воспринимать этот список как диагноз не нужно. Нейросеть видит только то, о чем вы ее спрашивали, а спрашивают ее обычно о проблемах. Так что картина заранее перекошена в сторону минусов.

Сколько вы зарабатываете, по мнению нейросети

Этот запрос стоит сделать всем, кто хоть раз спрашивал ChatGPT про кредиты, налоги, зарплату или выбор между двумя покупками. Точных цифр мы не просим, зато просим объяснить логику.

Оцени мое финансовое положение, опираясь только на наши чаты: примерный уровень дохода, на что уходят деньги и как я к ним отношусь. Без конкретных сумм, но с объяснением, откуда такие выводы.

Даже без цифр ChatGPT обычно неплохо угадывает уровень дохода. Для этого хватает вопроса про выбор ноутбука и пары расчетов в Excel. Хороший повод вспомнить, какие выписки и чеки вы ему пересылали.

Прогноз на полгода вперед

Шестой запрос проверяет, насколько вы предсказуемы. Если нейросеть знает ваши планы, покупки и привычки, ей несложно продолжить линию.

Что я, скорее всего, буду покупать, чем займусь на работе, куда поеду и какие привычки у меня появятся за ближайшие полгода? Отвечай только по нашим разговорам и отдельно отметь самые шаткие прогнозы.

Сохраните ответ в заметках и откройте его через полгода, это самая честная проверка. А если у ChatGPT есть доступ к вашей почте, не удивляйтесь точности: из писем с бронями и заказами прогноз собирается почти сам. Хотите разбираться в таких фишках нейросетей и дальше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, свежие трюки с ChatGPT и Gemini появляются там почти каждую неделю.

Аудит приватности и чистка памяти

Седьмой запрос самый практичный: на выходе получается готовый список того, что пора стереть. О том, чем опасна рабочая информация в нейросети, у нас есть отдельный текст, и после этого запроса он читается по-новому.

Проверь, какие мои личные данные у тебя есть, и распредели их по трем спискам: что опасно хранить, что лучше стереть и что можно оставить. Рядом с каждым пунктом напиши, из какого разговора или источника это взялось.

Дальше идем в настройки. Тут легко ошибиться: удаление чата не стирает воспоминания, которые из него появились. По данным OpenAI, чтобы убрать факт полностью, нужно удалить и запись в памяти, и сам разговор. Порядок действий такой:

Откройте ChatGPT, нажмите на свой профиль и перейдите в Персонализация — Память ChatGPT. Выберите «Управление» в строке Сводка памяти и щелкните на три точки в правом верхнем углу окна. Выберите «Удалить и отключить память». Найдите в истории чаты с личными подробностями и удалите их вручную. Загляните в раздел с подключенными приложениями и отключите почту, календарь и диски, которыми не пользуетесь.

Если просто выключить сохраненную память, старые записи никуда не денутся, их нужно стирать отдельно. А для разговоров, которые вообще не должны попадать в память, есть временный чат: его можно включить, когда начинаете новый диалог. Не нашли нужный пункт в своей версии приложения? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем, где он спрятался.

Полное досье, включая пробелы

Финальный запрос собирает все вместе. Его лучше делать последним, когда вы уже видели отдельные куски и понимаете, чего ждать.

Собери на меня подробное досье из всего, что тебе доступно, с разбивкой на разделы. Последним разделом перечисли, чего ты обо мне не знаешь.

Последний раздел полезнее, чем кажется. По нему видно, где нейросеть честно признает пробелы, а где уже начинает фантазировать. А фантазий хватает: модель путает, преувеличивает и связывает факты, которые между собой никак не связаны. Так что относитесь к досье как к черновику, а не к приговору. Кстати, те же запросы подойдут для Gemini и других нейросетей с памятью.

Про физическую сторону приватности тоже не забывайте. Если вы часто открываете ChatGPT в метро или в офисе, где за спиной кто-то стоит, переписку проще всего прикрыть защитным стеклом с эффектом антишпион. Такие стекла под разные айфоны иногда появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Если на все восемь запросов нет времени, начните с первого и с аудита приватности. Это минут десять, а после них обычно хочется отключить хотя бы одну интеграцию, которую вы когда-то включили и забыли.