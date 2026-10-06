Минцифры меняет белые списки: что будет с банками и сервисами при отключении интернета

Вы стоите у кассы, айфон показывает полную шкалу сети, а приложение банка крутит загрузку и сдается. При этом у знакомого с другим оператором тот же сервис открывается без проблем. Объяснения этому никто толком не давал, и похоже, что это раздражало не только пользователей, но и сами компании, которые не понимали, почему одних пускают, а других нет. Теперь государство решило навести здесь порядок, и одна деталь в новых требованиях напрямую объясняет, почему некоторым популярным приложениям туда путь пока закрыт. Ниже разберем, что собираются поменять, чего ждать владельцам айфонов и как подстраховаться до следующего отключения.



Почему у соседа работает, а у вас нет

Как устроен сам механизм, мы подробно объясняли в материале про белый список сайтов при отключении. Если совсем коротко, при ограничениях мобильный интернет не пропадает полностью. Оператор оставляет доступ к заранее одобренным ресурсам, а все остальное отрезает.

Проблема в том, что единого перечня на практике не существовало. У каждого оператора список свой, и расхождения между операторами бывают заметными. Компании добавляли в него собственных партнеров и сервисы своих экосистем. Поэтому ситуация, когда в одном городе с одной и той же проблемой люди получают разный интернет, была вполне обычной.

К весне 2026 года в перечне насчитывалось больше 500 сервисов. Звучит солидно, но по какой логике туда попадали одни и не попадали другие, со стороны понять было невозможно. Бизнес на это жаловался в Минцифры напрямую.

Что собирается поменять Минцифры

По данным РБК, министерство готовит единые правила, по которым сайты и приложения будут попадать в белый список. В Минцифры подтвердили, что механизм формирования перечня дорабатывается, а работа идет в рамках поручения президента от 30 мая 2026 года.

У ведомства две проблемы, которые нужно закрыть одновременно. Первая — непрозрачный отбор, на который жалуются компании. Вторая пришла от ФСБ: на инфраструктуре некоторых ресурсов из списка обнаружились VPN-сервисы и запрещенный контент. То есть через формально разрешенный адрес можно было получить доступ к тому, что ограничивать как раз и собирались.

Рынок ждет от новых правил вполне приземленных вещей. Какие требования должен выполнить сервис, какие документы подать и за какой срок заявку рассмотрят. Сейчас ответа ни на один из этих вопросов нет. Сроков Минцифры тоже не называет. Документ с требованиями пока в работе, и когда он вступит в силу, неизвестно. Чтобы не пропустить момент, когда правила опубликуют, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие изменения по горячим следам.

Какие требования уже действуют

Кое-что о логике отбора известно уже сейчас. Чтобы сервис попал в перечень, нужно предложение от профильного федерального ведомства. Ресурс должен соответствовать требованиям органов безопасности, а вычислительные мощности компании обязаны находиться в России.

Последний пункт многое объясняет для владельцев айфонов. Сервисы Apple, iCloud, App Store и большинство зарубежных приложений при таком подходе в белый список вряд ли попадут. Если вы привыкли, что фото выгружаются в облако, а приложения обновляются в фоне, во время отключения ничего из этого не будет. Скачать приложение банка заново тоже не получится, поэтому удалять нужные программы перед поездкой точно не стоит.

На мой взгляд, единые правила скорее сделают список строже, чем шире. Когда к открытости добавляются претензии ФСБ, проще ужесточить проверку, чем пустить больше компаний. Но это лишь мое предположение, и окончательный ответ даст сам документ.

Где в этой истории ваш банк

С банками ситуация самая болезненная. Сейчас в перечне есть ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС Банк и ПСБ. Сбера и Т-Банка, которыми пользуется огромная часть страны, там нет.

Причина не техническая. По данным РБК, ФСБ не разрешает включать в список банки, которые не установили системы хранения переписки пользователей, то есть СОРМ. Еще в октябре 2025 года спецслужба потребовала от крупных банков поставить такое оборудование до 2027 года и хранить переписку и данные клиентов три года. Часть банков с этим не спешит: по сообщениям СМИ, они опасаются, что клиенты уйдут к конкурентам.

Центробанк с таким подходом не согласен. В марте 2026 года Эльвира Набиуллина назвала ситуацию серьезной проблемой и нарушением конкуренции. Позиция регулятора простая: в списке должны быть все банки с лицензией. Пока к этому не пришли.

Честно, вот тут единые правила могут помочь меньше всего. Если требование про СОРМ войдет в них официально, у банков просто появится понятный чек-лист, но выполнять его все равно придется. Пользовались Сбером или Т-Банком во время отключения и нашли рабочий выход? Расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС, такие истории полезны всем.

Как подготовить айфон к следующему отключению

Как показали ограничения связи на выборах в сентябре, отключения не всегда объявляют заранее. Поэтому готовиться к ним лучше один раз, а не каждый раз в панике у кассы. Список дел короткий:

Держите немного наличных. Это банально, но при сбое ничего надежнее пока не придумали.

Скачайте офлайн-карты своего города в Яндекс Картах или 2ГИС. Без сети карта должна открываться и без загрузки.

Проверьте, что знаете пароль от домашнего и рабочего Wi-Fi. Через проводной интернет все сервисы работают как обычно.

Выключите автообновление приложений на время ограничений, чтобы айфон не тратил заряд на бесконечные попытки достучаться до App Store.

Отдельно про такси и доставку. Яндекс Go, Ozon и Wildberries в перечне есть, но мы уже рассказывали, как вызвать такси без интернета, если не работает вообще ничего. Этот способ стоит запомнить заранее.

И последнее. Когда сеть пропадает, айфон активнее ищет связь и садится быстрее обычного. Недорогой повербанк и запасной кабель в рюкзаке точно не помешают, а проверенные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так станет ли удобнее, когда правила примут? Компаниям точно станет понятнее, куда идти и что показывать. Пользователям, скорее всего, тоже: списки у операторов должны сойтись, и сюрпризов вроде «у соседа работает» станет меньше. А вот ваш банк от этого сам по себе в перечне не появится. Мы будем следить за документом Минцифры и расскажем, как только в нем появится конкретика.