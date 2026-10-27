Мобильный интернет в Москве отключат на три дня. Что заранее подготовить на iPhone

Если вы работаете или живете в центре Москвы, ближайшие три дня айфон может вести себя странно. Полоски связи на месте, значок LTE горит, а привычное приложение все крутит и крутит колесико загрузки. Нечто похожее москвичи уже видели весной, когда мобильную связь в столице ограничивали перед 9 мая. На этот раз Минцифры заранее назвало и границы, и часы, и причину, а вот одну деталь, от которой зависит ваш вечер, ведомство так и не уточнило. Ниже разберемся, что продолжит открываться на iPhone, каким сервисам Apple не повезло и что успеть сделать, пока сеть работает.



Сеть пропадет не везде и не на весь день

Минцифры опубликовало сообщение у себя в канале. Ограничения мобильного интернета могут ввести только внутри ТТК, то есть в пределах Третьего транспортного кольца. 27 и 28 октября они возможны с 11:30 и в течение дня, 29 октября начнутся раньше, с 9:30. В ведомстве объясняют это безопасностью во время восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и третьего саммита Россия-Африка.

Обратите внимание на формулировку. Минцифры пишет «могут быть введены», а не «будут». Если надобности не возникнет, интернет будет работать как обычно. Зато во сколько он вернется вечером, не сказано ни слова. Так что рассчитывайте на худшее: если вы живете за ТТК, а работаете в центре, готовить айфон лучше утром дома, а не в обед у офиса.

Ситуация может поменяться прямо по ходу дня: зону расширят, время сдвинут или ограничения отменят. Свежие вводные мы оперативно публикуем в наших каналах в Telegram и МАКС, туда удобно заглядывать с домашнего Wi-Fi.

Звонки останутся, а iMessage замолчит

Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. По мобильной сети откроются только сервисы из белого списка. Мы подробно писали, как Минцифры меняет правила белых списков, но единых требований пока так и не приняли. Каждый оператор ведет свой перечень, поэтому одно и то же приложение у вас может открываться, а у коллеги с другой SIM-картой нет. Еще одна оговорка из Android Insider: список работает только при сигнале 3G или 4G.

В последний опубликованный перечень входят:

Госуслуги и сайты ведомств;

МАКС, ВКонтакте, Одноклассники и почта Mail.ru;

Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и Мегамаркет;

Яндекс Go, такси «Максим», РЖД, «Аэрофлот» и S7;

Самокат, Купер, СДЭК, ВкусВилл и «Пятерочка»;

крупные новостные сайты.

Теперь посмотрите на этот список глазами владельца айфона. В нем нет ни одного сервиса Apple. По сотовой сети, скорее всего, не откроются App Store и iCloud, не дойдут сообщения в iMessage и не наберется вызов FaceTime. Музыка из Apple Music будет играть только та, что уже скачана. Telegram, YouTube, игры и прочие зарубежные сервисы тоже за бортом.

С iMessage есть простая страховка. Если на айфоне включен пункт «Отправить как SMS», сообщение, которое не ушло через интернет, уйдет обычной эсэмэской: SMS ограничения не касаются. Проверить его можно по пути Настройки — Приложения — Сообщения. Только помните, что SMS тарифицируются по вашему тарифу, а фото в них не отправишь.

С оплатой лучше подстраховаться

Apple Pay в России не работает уже давно, так что большинство владельцев айфонов платят картой, по QR-коду через СБП или стикером. СБП как раз и упирается в приложение банка. В перечне Минцифры значатся ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ, Газпромбанк и МТС Банк. Сбера и Т-Банка в официальном списке нет, хотя часть операторов добавила их в свои перечни сама.

Что это значит на практике. Если ваш основной банк Сбер, на кассе в центре QR-код может просто не загрузиться. Поэтому возьмите с собой запасную карту другого банка или наличные. Приложение банка стоит открыть утром дома, пока есть нормальный интернет: так оно подтянет свежие данные по картам и не будет просить обновиться в самый неподходящий момент.

Физическую карту проще всего носить прямо на айфоне: в кармашке чехла или в магнитном кардхолдере MagSafe. Недорогие варианты для этого регулярно попадают в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, а там же можно присмотреть и повербанк на случай, если айфон начнет садиться к обеду.

Десять минут на Wi-Fi, которые выручат днем

Яндекс Go в белом списке есть, но гарантий, что он откроется именно у вашего оператора, никто не дает. На этот случай у нас есть инструкция, как вызвать Яндекс Такси без интернета. Остальное лучше сделать заранее, пока айфон подключен к домашней сети. Все вместе займет минут десять.

Порядок действий такой:

Обновите приложения. Открываем App Store, жмем на фото профиля, переходим в «Обновление приложений» и выбираем «Обновить все». По сотовой сети магазин Apple днем может не открыться вообще. Скачайте карту Москвы. В Яндекс Картах жмем на фото профиля, выбираем «Офлайн-карты», находим Москву и нажимаем «Скачать». Сама Москва весит 846 МБ, вместе с областью почти 2 ГБ, так что за ТТК хватит и первой. Без сети работает и Organic Maps. Загрузите музыку и подкасты. В Apple Music или Яндекс Музыке зажмите плейлист и выберите загрузку. Сохраните билеты. Посадочный добавьте в Wallet, если перевозчик это позволяет, а PDF сохраните через Поделиться — Сохранить в Файлы. Сделайте скриншоты адресов, номеров заказов, QR-кодов и документов из облака.

После этого включите на айфоне режим полета и пройдитесь по всему списку. Карта должна открываться и строить маршрут, песни играть, а билеты листаться без задержек. Если что-то из этого не грузится, лучше узнать об этом дома, чем на Тверской.

Не нашли офлайн-карты в своем навигаторе или Wallet не принимает билет? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем, где что лежит.

Пара настроек, чтобы айфон дожил до вечера

Когда интернет ограничен, айфон не сдается. Приложения раз за разом пытаются достучаться до своих серверов, почта проверяет ящик, фото рвутся в iCloud. Все это греет смартфон и съедает заряд, хотя толку ноль. А есть еще функция Помощь с подключением: при слабом Wi-Fi она молча добавляет сотовую сеть, где почти ничего не открывается.

Вот что я бы поменял на эти три дня:

Отключите помощь с подключением: Настройки — Wi-Fi, переключатель «Помощь с подключением» под списком сетей. Включите режим энергосбережения: Настройки — Аккумулятор — Режим питания — Режим энергосбережения. Он заодно приглушит фоновую активность и синхронизацию iCloud.

Вернуть все обратно можно в тот же вечер, когда интернет снова заработает. И еще одно. Если в обед где-нибудь у Китай-города вы увидите, что ничего не грузится, не торопитесь перезагружать айфон или сбрасывать настройки сети. Дело почти наверняка не в смартфоне, и сброс только сотрет сохраненные пароли от Wi-Fi, которые как раз сейчас пригодятся.