Как отделить свои фото от чужих и скачанных картинок на iPhone с iOS 27

Буквально на днях я разбирал 6 классных функций iOS 27, о которых Apple скромно промолчала на презентации, а спустя пару часов наткнулся еще на одну. И вот она закрывает по-настоящему старую боль. В приложении Фото наконец появилась настоящая пленка камеры. Новый раздел называется Снято мной и показывает ровно то, что вы сняли на iPhone своими руками. Ничего лишнего.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Что изменилось в приложении Фото в iOS 27

За годы приложение Фото у Apple превратилось в свалку всего подряд. Помимо ваших снимков там живут присланные друзьями картинки, скриншоты, сохраненные из браузера мемы, коллажи, подборки Воспоминаний и еще десяток типов контента. С одной стороны, удобно, когда все лежит в одном месте. С другой — найти именно свои кадры порой почти невозможно.

Когда-то в Фото существовал раздел Фотопленка. Работал он примерно как нынешние Недавние: туда сваливалось и то, что вы сняли сами, и то, что просто сохранили себе. То есть отдельного чистого списка в духе «вот мои фотографии прямо с камеры» не было никогда. А запрос на такую штуку у пользователей висел буквально годами.

В iOS 27 Apple наконец решает эту задачу. В коллекцию Снято мной попадает только то, что снято через приложение Камера. Скриншоты, гифки из чатов, сохраненные из интернета картинки — ничего из этого сюда не просочится. Только ваши фото и видео, снятые на iPhone.

Причем работает это в двух форматах сразу. Есть отдельная коллекция Снято мной, куда собираются все ваши кадры, а есть одноименный фильтр, который можно применить прямо в основной библиотеке. То есть под задачу подойдет любой из подходов, и ниже я покажу оба.

И это далеко не единственная приятная мелочь в обновлении. Если хочется копнуть глубже, у нас есть подробный разбор функций iOS 27, которые Apple еще не показала. Там тоже есть чему удивиться, и часть новшеств явно достойна отдельного материала.

Как найти свои фото в приложении Фото на iPhone

Добраться до нового раздела проще простого. Никаких скрытых меню и танцев с бубном, все на поверхности. Порядок действий такой:

Откройте приложение Фото на iPhone с установленной iOS 27. Пролистайте главный экран вниз до блока с коллекциями. Найдите в списке коллекцию Снято мной. Тапните по ней, чтобы открыть только снятые вами кадры.

Внутри вас ждет чистая лента без скриншотов и присланного контента. Это и есть та самая пленка камеры, к которой многие давно привыкли на других платформах. Раскладку и внешний вид при желании можно поменять под себя. Кстати, Apple в iOS 27 вообще сильно переработала интерфейс системы, и если новый стиль вам не по душе, почитайте, как настроить Liquid Glass на iPhone. Займет пару минут.

Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Там регулярно выходят разборы скрытых фишек, о которых Apple предпочитает молчать.

Фильтр «Снято мной» в Фото на iPhone: как работает

Отдельная коллекция — это удобно, но иногда хочется остаться в основной библиотеке и просто отсеять все лишнее на месте. Для этого в iOS 27 предусмотрен отдельный фильтр. Включается он так:

Откройте вкладку с основной библиотекой в приложении Фото. Нажмите на кнопку фильтров в интерфейсе библиотеки. Выберите вариант Снято мной из списка доступных фильтров. Готово, на экране останутся только ваши снимки.

Разница между двумя способами простая. Коллекция — это по сути отдельная папка, которую вы открываете целиком. А фильтр работает прямо поверх всей вашей библиотеки, не уводя в отдельный раздел. Пользуйтесь тем вариантом, который удобнее в конкретный момент: для быстрого показа фоток другу подойдет коллекция, а для разбора архива — фильтр. Заодно iOS 27 приносит и другие сюрпризы. Например, в системе нашли секретные AirPods в iOS 27, каких раньше вообще никто не выпускал.

Не смогли найти нужную настройку или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Кому пригодится функция «Снято мной» на iPhone

Если честно, немного странно, что Снято мной не появилась раньше. Функция настолько очевидная, что ее многолетнее отсутствие выглядело недоразумением. Зато теперь показать другу отпускные снимки без вклинивающихся скриншотов переписки и присланных из чата картинок станет заметно приятнее.

Особенно оценят обновление те, кто много снимает: фотографы, блогеры, родители с сотнями детских видео на счету. Чистая лента только с вашими кадрами экономит время и бережет нервы, когда нужно быстро что-то найти или показать. Мелочь, а разница ощущается сразу.

Отдельно порадует новая функция тех, кто регулярно делится снимками. Раньше при быстрой прокрутке между отпускными фото постоянно всплывали случайные скриншоты, чужие мемы и картинки из мессенджеров. Теперь достаточно открыть коллекцию или включить фильтр, и весь этот информационный шум просто исчезает с экрана. Для повседневного использования это ощутимый плюс, даже если звучит как незначительная деталь интерфейса.

Само собой, iOS 27 — это не только про приложение Фото. В обновлении хватает и спорных решений, за которые Apple еще предстоит ответить перед пользователями. Например, Тим Кук уже намекнул, что за Siri с ИИ придется платить. Так что финальную версию системы стоит ждать со смешанными чувствами: часть новшеств радует, часть заставляет напрячься.