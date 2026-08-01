Как выключить или настроить Liquid Glass на iPhone в iOS 27

Я уже давно пользуюсь iOS 27 и даже научил Siri AI писать сообщения на русском языке, но за всеми нейросетевыми новинками чуть не забыл рассказать про еще одно важное изменение: Apple полностью переделала настройку Liquid Glass, заменила два пресета на полноценный ползунок прозрачности и вынесла все в отдельный раздел «Оформление». Разбираемся, что поменялось по сравнению с iOS 26 и как теперь подогнать эффект стекла под себя.



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Где находится настройка Liquid Glass в iOS 27

В iOS 26 отдельного управления прозрачностью почти не было. Пресеты появились только в iOS 26.1, и выбор сводился к двум вариантам — «Прозрачный» и «Однотонный». Спрятана эта настройка была в разделе «Экран и яркость», рядом с темой оформления и размером текста. Логика вроде понятная, но найти ее с первого раза получалось далеко не у всех.

В iOS 27 подход изменился полностью. Во-первых, вместо двух положений появился непрерывный ползунок прозрачности — теперь эффект можно выставить в любой точке между еле заметным стеклом и плотной матовой заливкой. Во-вторых, саму настройку достали из «Экрана и яркости» и переложили в новый раздел «Оформление». Туда же Apple собрала светлую и темную темы, размер текста и масштаб интерфейса — все то, что раньше было раскидано по разным углам настроек.

Заодно поменялся и вид по умолчанию. Apple говорит, что стекло теперь аккуратнее размывает сложный контент под собой и четче отделяет слои интерфейса друг от друга. На скриншотах это хорошо видно: панель с иконками и строка поиска на светлой iOS 26 и темной iOS 27 выглядят по-разному даже в среднем положении. Если любите копаться в мелочах, загляните заодно в 6 скрытых функций iOS 27 — там подобных изменений хватает.

Как изменить прозрачность Liquid Glass на iPhone

При первой установке iOS 27 система сама покажет вам этот ползунок, так что настроить стекло можно прямо на старте. Но если вы пролистнули экран приветствия или решили переиграть позже, добраться до нужного места несложно.

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «Оформление». Выберите пункт Liquid Glass. Тяните ползунок влево для более прозрачного эффекта или вправо, чтобы добавить плотности и тонировки.

Середина шкалы — это дефолтное значение от Apple. Предпросмотр перерисовывается в реальном времени, пока вы двигаете ползунок, так что выходить из настроек и проверять результат каждый раз не нужно. Учтите, что параметр работает на весь интерфейс сразу — он влияет и на Пункт управления, и на папки на домашнем экране, и на уведомления на локскрине, и на всплывающие панели внутри приложений. Если только начинаете знакомиться с системой, посмотреть самую полезную функцию iOS 27 тоже не помешает.

Как убрать прозрачность интерфейса в iOS 27

Даже в самом плотном положении интерфейс iOS 27 остается немного стеклянным — полностью убрать эффект ползунком не выйдет. Если вам нужно жестче, на помощь приходят два параметра из «Универсального доступа»:

Понижение прозрачности убирает почти всю полупрозрачность и оставляет плоские сплошные фоны.

убирает почти всю полупрозрачность и оставляет плоские сплошные фоны. Повышение контрастности делает границы между кнопками, текстом и фоном заметно четче.

Добраться до этих переключателей можно так:

Откройте «Настройки». Перейдите в «Универсальный доступ». Выберите «Дисплей и размер текста». Включите «Понижение прозрачности» или «Повышение контрастности».

Оба тумблера работают поверх ползунка Liquid Glass, так что комбинировать их никто не запрещает. Не смогли найти нужные настройки или с ними что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут. А пока настраиваете систему под себя, можно заодно решить, какую нейросеть выбрать на iPhone — Siri AI или ChatGPT.

На каких устройствах работает настройка Liquid Glass

Возможность крутить прозрачность Liquid Glass завезли не только на iPhone. В iPadOS 27 ползунок лежит ровно там же — в «Оформлении», а в macOS 27 Golden Gate его спрятали в «Системные настройки». Так что подогнать интерфейс под свой вкус получится сразу на всех устройствах Apple.

Все три обновления сейчас доступны в публичной бете, а стабильные версии Apple обещает выпустить в сентябре. Если хотите держать руку на пульсе по всем фишкам новых систем, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. А среди других свежих возможностей отдельно советую глянуть 5 новых функций Apple Music — тоже приятное дополнение.

На мой взгляд, ползунок вместо двух пресетов — именно то, чего Liquid Glass не хватало с самого релиза. Теперь каждый выставит свой баланс между красотой и читаемостью, и вечные споры о том, слишком прозрачный интерфейс или нет, наконец-то потеряют смысл. Совет простой: поставьте систему, подвигайте ползунок пару минут и остановитесь на том, что комфортно именно вашим глазам.