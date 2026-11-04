Как перенести номер к другому оператору через Госуслуги

Если связь у вашего оператора давно раздражает, но менять номер страшно, вы точно не одиноки. К нему привязаны банки, мессенджеры, доставка и половина рабочих контактов, а сам переход годами означал поход в салон, очередь и паспорт на стойке. Теперь первый шаг можно сделать с дивана, причем в том же разделе Госуслуг, где мы показывали, сколько SIM-карт оформлено на вас. Я нашел эту кнопку в своем профиле, и лежит она не там, где ее ищешь первым делом. Ниже расскажу, где она спрятана, из-за чего заявление могут вернуть и в какой момент салон связи все-таки может понадобиться.



Госуслуги взяли на себя первый шаг переноса

Услугу запустили 3 ноября. Как сообщило Минцифры, заявление на смену оператора с сохранением номера теперь можно отправить прямо с Госуслуг, и сделать это получится на сайте и в мобильном приложении. К сервису подключились все операторы большой четверки: Билайн, МегаФон, МТС и Т2, а также другие компании, которые работают с базой перенесенных номеров. Подробности приводят ТАСС и Интерфакс.

Сами Госуслуги номер никуда не переносят, они только принимают заявку. Само заявление уходит независимому оператору базы перенесенных номеров. Он проверяет, подходит ли ваш номер под условия переноса, и только потом передает заявку новому оператору. Раньше этот путь начинался в салоне или на сайте оператора, куда вы переходите. Эти способы никуда не делись, просто появился еще один, и, по-моему, самый удобный: паспортные данные на Госуслугах уже подтверждены, вводить их заново не нужно.

Сервис только заработал, и операторы наверняка будут допиливать свою часть процесса. Чтобы не пропустить, как изменятся сроки или плата за перенос, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Кнопка спрятана в профиле, а не в каталоге услуг

Первое, что хочется сделать, это вбить «смена оператора» в поиск по услугам. Так тоже можно, но короче зайти через свой профиль. Там есть раздел «Сим-карты», куда Госуслуги подтягивают от операторов все номера, оформленные на ваш паспорт. Кнопка смены оператора привязана к конкретному номеру, поэтому сначала нужно найти его в списке.

В приложении и на сайте путь одинаковый, отличается только внешний вид. Порядок действий такой:

Откройте Госуслуги на iPhone или сайт gosuslugi.ru и войдите в свой профиль. Выберите раздел «Сим-карты». Найдите в списке номер, который хотите перенести, и нажмите на него. На карточке номера нажмите «Действия» под самим номером.

На карточке заодно видно, у какого оператора сейчас номер и когда его активировали. У меня там же висит пометка, когда Госуслуги последний раз получали данные от оператора. Если нужного номера в списке нет, загляните в блок частых вопросов ниже на той же странице: обычно номер не появляется, если оператор пока не передал сведения о нем.

Само заявление занимает пару минут

После нажатия на «Действия» откроется короткое меню. Кроме смены оператора, там можно дать номеру название, заблокировать его или расторгнуть договор, так что не промахнитесь. Дальше Госуслуги показывают условия переноса и список того, что понадобится: паспорт, сам номер, название текущего оператора и того, к которому вы уходите.

Порядок действий такой:

В меню «Действия» выберите «Сменить оператора». Прочитайте условия переноса и нажмите «Начать». Проверьте список нужных данных и нажмите «Перейти к заявлению». Укажите оператора, к которому переходите, и сверьте свои данные. Подтвердите подписание заявления кодом из СМС и отправьте его.

Обратите внимание на срок оказания услуги. Госуслуги указывают 30 календарных дней. Это не значит, что вы месяц просидите без связи: старая SIM-карта работает в обычном режиме до самого переключения. Это максимальный срок, за который заявка должна пройти все этапы, включая договор с новым оператором. Застряли на каком-то шаге или Госуслуги выдают ошибку? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что пошло не так.

Заявку могут развернуть из-за мелочи

Перед кнопкой «Начать» Госуслуги честно перечисляют условия, и пролистывать их не стоит. Еще одно препятствие, о котором там не сказано, пишет портал Код Дурова: перенос может упереться в самозапрет на SIM-карты. Если вы, как и я, оформили самозапрет на SIM-карты, проверьте это заранее, ведь новый оператор по сути выдает вам новую карту. Вот что требуют сами Госуслуги:

положительный баланс на номере;

номер личный, а не корпоративный;

в заявлении указаны актуальные персональные данные;

паспортные данные совпадают с теми, что хранятся у текущего оператора;

номер не заблокирован из-за потери SIM-карты или неоплаты;

с последнего переноса прошло не меньше 30 дней;

на номере нет запрета на массовые рассылки.

Чаще всего спотыкаются на первых пунктах. Даже минус в рубль, неоплаченный «обещанный платеж» или задержавшееся списание за роуминг могут стать поводом для отказа, так что пополните баланс заранее. С паспортом похожая история: если вы меняли документ, а оператору об этом не сказали, данные не совпадут. Исправить их лучше до заявления, а не после отказа.

Последний пункт выглядит странно, но обычному абоненту он вряд ли помешает. Речь о номерах, которым ограничили массовые рассылки. Если вы с личного номера не отправляете сотни одинаковых СМС, этот пункт вас не касается.

Новый оператор позвонит сам

Если заявка прошла проверку, дальше инициатива переходит к новому оператору. Он свяжется с вами, поможет выбрать тариф и предложит способ подписать договор. Если вы еще не решили, куда уходить, посмотрите на свежего игрока: недавно МТС запустил оператора QIQ с нейросетью вместо привычного меню.

От этого шага зависит, понадобится ли вам салон. Договор можно подписать лично в офисе или дистанционно через электронную подпись. Операторы большой четверки и некоторые другие присылают документы в приложение «Госключ», где их подписывают за минуту. После этого вы получаете новую SIM-карту, на которую и переедет номер. Как именно она до вас доберется, зависит от оператора, это стоит уточнить во время звонка.

Про деньги Госуслуги ничего не пишут. По данным Кода Дурова, крупные операторы берут за перенос разовые 100 рублей, а банковские виртуальные операторы часто переносят номер бесплатно. Сумму лучше уточнить у нового оператора. Остаток на старом счете с номером не переедет, поэтому потратьте его до даты переключения.

Само переключение обычно проходит ночью. Утром старая SIM-карта перестанет ловить сеть, а новая зарегистрируется за несколько минут. Исходящие звонки заработают почти сразу, а входящие и СМС иногда догоняют в течение нескольких часов, так что важных звонков на это утро лучше не планировать. Если айфон долго не видит сеть, просто перезагрузите его.

Кстати, если новая SIM-карта приедет физической, а скрепку для лотка из коробки айфона вы давно потеряли, не мучайте лоток иголкой. Копеечные ключи для лотка и другую мелочь для смартфона можно найти в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.