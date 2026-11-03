МТС запустил оператора QIQ с нейросетью в приложении. Где работает и сколько стоит

Если вы давно не заходили в приложение своего оператора, вряд ли сильно по нему скучали. Меню на десяток экранов, списания, которые приходится расшифровывать, и подписки из выписки. В МТС, похоже, тоже устали от такой картины и без громких анонсов запустили отдельную мобильную связь, где все это заменил один чат. Заодно из тарифа выкинули одну привычную вещь, без которой большинство давно обходится. Ниже разберем, как устроен новый оператор, во что он обойдется и где его уже можно подключить. А если сама идея связи с нейросетью вам близка, у нас есть разбор Яндекс Сим с ИИ, который появился раньше.



Связью здесь управляют через переписку

QIQ — новый бренд мобильной связи, который принадлежит МТС. Первыми приложения в App Store и Google Play заметили журналисты Ленты.ру, а в пресс-службе МТС запуск подтвердили. Работает QIQ на сети МТС, поддерживает 2G, 3G, 4G и 5G, а в справке компания прямо называет его брендом связи для молодежи.

Главное отличие от обычного оператора — чат вместо меню. На главном экране приложения висит поле «Спроси что-нибудь», и почти все делается через него: проверить баланс и остатки, понять, за что списали деньги, подключить пакет или посмотреть варианты роуминга. Для поездки достаточно написать что-то вроде «Роуминг в Турции», и помощник покажет доступные пакеты минут и гигабайтов. Писать можно текстом, голосовыми и даже файлами.

Есть и функции, к связи отношения не имеющие. Помощник посоветует фильм или книгу и сгенерирует картинку по описанию. Зачем это оператору, вопрос открытый. Меня в первую очередь волновало, не начнет ли нейросеть сама что-то подключать. По словам компании, без вашего подтверждения ИИ ничего не включит. Если он не справится с вопросом, в разговор подключится живой оператор. А для тех, кто чатам не доверяет, осталось и обычное меню с кнопкой «Управлять».

Дальше МТС обещает пересказы телефонных разговоров, защиту от спама, функции для групп пользователей и даже генерацию видео и песен. Самое интересное в этом списке — персональные тарифы, которые ИИ будет собирать сам по вашему трафику. Пока это только планы, и сроков у них нет. Как только пересказы звонков появятся в приложении на айфоне, мы их проверим, а новости о запуске будут в наших каналах в Telegram и МАКС.

SMS из тарифа просто убрали

В тарифах QIQ нет SMS, и подвоха тут искать не стоит. В МТС объясняют это просто: общение давно переехало в мессенджеры, и платить за то, чем никто не пользуется, незачем. Попробуйте вспомнить, когда вы сами в последний раз отправляли SMS не в ответ на какую-нибудь рассылку.

Входящие сообщения при этом никуда не деваются. Сам оператор присылает SMS, когда меняется тариф и когда назначена дата переноса номера, а за день до списания напоминает о платеже сообщением или пушем. Так что коды от банков, Госуслуг и маркетплейсов должны приходить как обычно.

Если отправить SMS все-таки понадобится, достаточно написать об этом в ИИ-чат, и он подключит пакет за пару секунд. Цену такого пакета компания не публикует, но это скорее страховка на редкий случай, чем то, за что придется платить каждый месяц. Перешли в QIQ, а коды от какого-то сервиса не доходят? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

В Москве тариф собирают из двух ползунков

На фоне того, что Минцифры хочет ограничить дешевые тарифы, демпинга от QIQ ждать не стоит. Тариф здесь один, а наполнение вы выбираете сами: интернет 15, 30 или 50 ГБ либо безлимит и 300, 500, 700 или 1000 минут. Минуты действуют на все мобильные и городские номера России. Вот сколько стоят разные наборы в Москве и Московской области на момент публикации.

Набор Цена в месяц 15 ГБ и 300 минут 600 рублей 30 ГБ и 500 минут (стоит в конструкторе по умолчанию) 660 рублей Безлимитный интернет и 300 минут 830 рублей Безлимитный интернет и 1000 минут 900 рублей Подключение, разово 150 рублей

Самое любопытное — разрыв между минимумом и максимумом всего 300 рублей. За них вы получаете безлимит и втрое больше минут, поэтому брать самый дешевый вариант имеет смысл, только если вы почти всегда сидите на Wi-Fi. Еще приятнее, что раздача интернета бесплатна. Режим модема на айфоне включается как обычно, а за трафик вы платите так же, как при обычном использовании, без разовых списаний.

Если гигабайты закончились раньше срока, можно докупить пакет:

5 ГБ — 70 рублей;

10 ГБ — 100 рублей;

20 ГБ — 150 рублей;

50 ГБ — 250 рублей.

Такие пакеты действуют 30 дней с момента подключения, а остаток сгорает. Менять сам тариф можно в любой момент, но с одной особенностью. Если добавляете гигабайты или минуты, они приходят сразу, а доплата списывается тут же. А вот уменьшение работает с задержкой: урезанный пакет и новая цена начнут действовать только со следующей даты списания.

Раздача интернета на ноутбук съедает батарею айфона быстрее любой игры, так что в дорогу с MacBook пригодится повербанк. Недорогие аккумуляторы, которые тянут и смартфон, и ноутбук, регулярно попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Список регионов оказался длиннее, чем писали в первых новостях

Проще всего подключиться через eSIM, если ваш айфон ее поддерживает: номер оформляется прямо в приложении без доставки. Если сомневаетесь, что выбрать, мы подробно разбирали, eSIM или обычная SIM-карта лучше для iPhone. Оформить eSIM могут граждане России старше 14 лет, а документы подписываются через приложение Госключ, для которого нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Физическую симку можно заказать с доставкой.

Скачать QIQ

В первых публикациях о QIQ фигурировали только Москва и область. Но на сайте оператора в выборе региона уже 80 позиций, и он охватывает почти всю страну:

Центр: Москва и Московская область, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области;

Северо-Запад: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Карелия, Коми, Ненецкий АО;

Юг: Краснодар, Адыгея, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Калмыкия;

Северный Кавказ: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Ставропольский край;

Поволжье: Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области;

Урал: Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, ХМАО — Югра, ЯНАО;

Сибирь: Алтайский край, Республика Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Красноярск, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области;

Дальний Восток: Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская АО, Чукотка.

Обратите внимание, что Краснодарский и Красноярский края в списке обозначены как «Краснодар город» и «Красноярск город». Нет в нем Забайкальского края, Крыма и Севастополя. Базовый набор на 30 ГБ и 500 минут мы сверили в нескольких регионах (Москва, Петербург, Новосибирская и Свердловская области, Татарстан и Краснодар), и везде он стоит те же 660 рублей плюс 150 за подключение. В поездках по стране работают минуты и гигабайты из тарифа.

Перейти со своим номером тоже можно. Абонентам МТС проще всего, порядок действий такой:

Скачайте приложение QIQ из App Store, нажмите «Войти в QIQ» и введите номер. Выберите «Подключиться к QIQ» — «Перенести свой номер». Настройте пакеты и нажмите «Применить».

Когда тариф сменится, придет SMS. С номером другого оператора путь длиннее. Он должен быть оформлен на вас, без долгов и блокировки, старше 30 дней и в формате +7 9XX, а оператора вы не меняли последние 60 дней. Заявка подается в приложении, вы получаете временную SIM-карту, и после проверки приходит SMS с датой перехода.

Так кому сейчас нужен QIQ? Если вы хотите второй номер под интернет и раздачу на ноутбук, безлимит за 900 рублей с чатом вместо меню выглядит неплохо. А если думаете перенести основной номер, сначала проверьте свой регион в списке и условия переноса. Отсутствие SMS в тарифе вряд ли станет проблемой.