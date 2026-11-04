У iPhone Duo нашелся еще один странный косяк. Одну настройку нельзя поменять без полного сброса

Если вы уже пользуетесь iPhone Duo, то наверняка заметили, что складной айфон любит подкидывать сюрпризы. Не успели владельцы разобраться с розовыми квадратами на экране, как всплыла новая странность, и на этот раз железо ни при чем. Она прячется на одном из первых экранов при активации, который большинство пролистывает почти не глядя. Решение, принятое там за пару секунд, потом оказалось очень трудно отыграть назад, и даже поддержка Apple ничего толкового не предложила. Ниже разберем, что пропало из настроек, баг это или задумка и как обойтись без крайних мер.



Экран, который все пролистывают, оказался с подвохом

При первой настройке iPhone Duo, как и любой другой айфон, показывает экран «Внешний вид». На нем два варианта: крупный текст и по умолчанию. От этого выбора зависит, какого размера будут текст, иконки и кнопки во всей системе. Обычно он ни к чему не обязывает. На других моделях тот же масштаб потом можно спокойно поменять: он лежит в разделе Настройки — Оформление — Масштаб.

На iPhone Duo его нет. Первым это заметил пользователь Reddit еще на прошлой неделе, а другие владельцы подтвердили: на iOS 27.2 пункта по-прежнему нет. Какой масштаб выбрали в первые минуты знакомства со смартфоном, с таким и живете.

Один из владельцев дошел до старшего специалиста поддержки Apple. Ответ вышел короткий: после активации настройку не поменять. Единственный совет — стереть смартфон и настроить его заново.

Звучит странно. Обычно айфон предлагают стереть, когда с ним что-то серьезно не так, а не когда хочется буквы поменьше.

Забыли, недоглядели или решили за вас

Для Duo это уже не первая история за неполные две недели продаж, которые стартовали 23 октября. Сначала владельцы столкнулись с трещинами по сгибу: у одного покупателя из Австралии экран лопнул меньше чем через 20 раскрытий, а Apple, судя по сообщениям из-за рубежа, даже разослала о проблеме уведомление в свои магазины. Но там хотя бы понятно, что виновато железо. С масштабом все иначе.

Apple пока молчит и официально ситуацию никак не комментирует. Поэтому версии строят сами пользователи. В обсуждениях уже прозвучало словечко «Zoomgate», и часть комментаторов уверена, что это обычный баг, который закроют ближайшим апдейтом. Другие считают, что пункт убрали специально: чтобы масштаб не сбивали случайно и чтобы он не слетал у людей со слабым зрением, которые просили его зафиксировать. Автор этой версии даже уверяет, что такая блокировка позже доберется и до остальных айфонов.

Мне вторая версия кажется натянутой. Случайно сменить масштаб и так почти невозможно: пункт лежит в глубине настроек, а после выбора айфон еще и переспрашивает, прежде чем перерисовать интерфейс. Скорее пункт потерялся, когда систему подгоняли под складной экран с двумя совсем разными режимами. Но это моя догадка, не больше, официального объяснения пока нет.

Если Apple все-таки ответит или выпустит исправление, мы сразу напишем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС, так что подписывайтесь, если у вас Duo.

Крупнее или мельче можно сделать и без сброса

Полноценной замены масштабу в iOS нет, но часть задачи закрывают другие настройки. Недавно мы показывали настройки, которые делают Duo удобнее, а здесь соберу только то, что влияет на размер. Начнем со шрифта, потому что именно на него чаще всего жалуются. Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Универсальный доступ — Дисплей и размер текста. Нажмите «Увеличенный текст». Передвиньте ползунок внизу экрана влево или вправо, пока текст не станет удобным.

Шрифт поменяется в системе и в приложениях, которые поддерживают динамический размер текста. А вот иконки, кнопки и панели останутся прежними, так что это полумера. Зато ее можно настраивать отдельно для каждого приложения через переключатель «Размер текста» в Пункте управления: удобно, если мелко только в браузере или почте.

Иконки на рабочем столе тоже можно сделать крупнее. Удерживайте палец на пустом месте экрана, нажмите «Настроить» и в появившейся панели переключите размер значков на крупный. Подписи под значками при этом пропадут, и в обсуждениях справедливо заметили, что это не замена масштабу: он меняет вообще все, а здесь только сетку на рабочем столе.

Есть еще экранная лупа в разделе Универсальный доступ — Увеличение. Включаете ее, дважды касаетесь экрана тремя пальцами, и нужный кусок интерфейса становится крупнее. Прочитать мелкую строчку так удобно, а вот жить с лупой постоянно уже нет. Не нашли какой-то из пунктов на своем Duo? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где он спрятался в iOS 27.2.

Сброс работает, но готовьтесь потратить вечер

Если выбранный масштаб мешает каждый день, остается путь, который предлагает поддержка. Перед ним обязательно сделайте свежую резервную копию, иначе вместе с настройкой уйдут и все данные. Порядок действий такой:

Откройте Настройки — ваше имя — iCloud — Резервная копия в iCloud и нажмите «Создать резервную копию». Перейдите в Настройки — Основные — Перенос или сброс iPhone — Стереть контент и настройки. Во время новой настройки на экране «Внешний вид» выберите другой масштаб. Восстановите данные из только что созданной копии.

Сразу после восстановления проверьте, какой масштаб у вас получился. В отчетах владельцев нет данных о том, не перезапишет ли копия новый выбор старым, поэтому лучше убедиться сразу, пока не настроили заново все остальное. Для России есть и своя ложка дегтя: приложения, которых нет в российском App Store (в первую очередь банковские), из копии сами не вернутся, их придется ставить обходными путями.

Если iCloud забит, копию можно сделать на Mac через Finder по кабелю, и тут пригодится шнур USB-C подлиннее и потолще штатного. Такие кабели и быстрые зарядки часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли стирать Duo прямо сейчас? Если масштаб просто непривычен, я бы подождал. Вернуть пункт в настройки для Apple — дело одного апдейта, и iOS 27.3 уже на подходе. А вот если вы выбрали крупный вид и даже на развернутом экране видите пару строчек текста, сброс сэкономит вам нервы.