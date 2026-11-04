iPhone 18 получит две фишки iPhone 18 Pro, но есть плохая новость

Если вы присматривались к iPhone 17, но решили дождаться следующей базовой модели, ожидание затянется. Этой осенью Apple показала только прошки и складной iPhone Duo, а обычный айфон отложила на следующий год. Зато теперь понятно, ради чего терпеть: китайский инсайдер выяснил, что новинка заберет у старших моделей сразу две вещи, которыми раньше хвастались только прошки. Звучит заманчиво, но в той же утечке нашлась деталь, которая может испортить впечатление от апгрейда. Ниже разберем, что перейдет от Pro, что останется как у iPhone 17 и когда ждать релиз. А если смартфон нужен уже сейчас, мы подробно объясняли, покупать iPhone 17 или ждать следующее поколение.



Батарея подрастет, только цифру пока держат в секрете

Утечку опубликовал на Weibo инсайдер Digital Chat Station, а пересказали ее коллеги из MacRumors. По его словам, аккумулятор iPhone 18 станет больше, чем у iPhone 17. Сколько именно миллиампер-часов добавится, он не уточнил. Так что любые конкретные цифры, которые появятся в ближайшие дни, стоит делить на два.

Для ориентира: у iPhone 17 батарея на 3692 мА·ч. Прошки этой осенью уже прибавили. iPhone 18 Pro в версии с лотком для SIM-карты получил 4056 мА·ч, а Pro Max 5391 мА·ч, это плюс 1,7% и 11,8% к iPhone 17 Pro и 17 Pro Max соответственно. Разброс огромный.

Кстати, оговорка про лоток для SIM здесь не случайна, и для России она важна. Американские версии айфонов работают только с eSIM, и освободившееся место Apple отдает под батарею. У iPhone 18 Pro в такой версии, по данным утечек из сертификационных баз, 4288 мА·ч против 4056 мА·ч у модели с лотком. Если вы берете айфон с физической SIM-картой, ориентируйтесь на меньшие цифры. Будет ли такое же разделение у базового iPhone 18, инсайдер не сообщил.

Если базовая модель пойдет по пути iPhone 18 Pro, прибавка получится почти символической, и в жизни вы ее вряд ли заметите. Если по пути Pro Max, разговор уже другой. Но емкость в этот раз не единственное, что повлияет на время работы, и вторая заимствованная у прошек вещь как раз про это. А пока новинка не вышла, нынешнему айфону в долгой поездке поможет внешний аккумулятор. Компактные повербанки с MagSafe по нормальной цене мы находим и выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Внутри будет тот же 2-нанометровый техпроцесс, что у прошек

Вторая деталь касается процессора. По данным инсайдера, iPhone 18 получит чип A20, который TSMC выпускает по техпроцессу 2 нм, как и A20 Pro в iPhone 18 Pro. Как уточняет портал 9to5Mac, полной копией старшего чипа он не будет. Apple традиционно урезает базовую версию, чаще всего по графическим ядрам.

Важнее другое. Переход с 3 нм на 2 нм случается не каждый год, поэтому 9to5Mac ждет от A20 прироста производительности и энергоэффективности заметнее обычного. Для владельца это значит простую вещь. Даже если батарея вырастет на пару процентов, смартфон может прожить дольше просто потому, что тратит меньше энергии на те же задачи. Именно связка чипа и батареи, а не одна цифра в мА·ч, в итоге решит, сколько iPhone 18 продержится до розетки.

Честно говоря, второй пункт кажется мне даже интереснее первого. Объем аккумулятора упирается в размер корпуса, а вот эффективность чипа Apple умеет вытягивать год за годом. Посмотрим, что покажут первые тесты. Чтобы увидеть результаты базового A20 в Geekbench сразу, как они утекут в сеть, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Экран и камеры почти не изменятся

Неделей раньше тот же инсайдер рассказал про младшую модель, и там новости грустнее: у iPhone 18e экран снова на 60 Гц и одна камера на 48 Мп. Базовому iPhone 18 такая экономия не грозит. По данным Digital Chat Station, у него останется 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц, Dynamic Island и Face ID. Сзади, как и у iPhone 17, две камеры по 48 Мп.

Уменьшенного Dynamic Island, о котором говорили в слухах, базовая модель, по данным 9to5Mac, не получит. Внешне iPhone 18 будет трудно отличить от предшественника. Поэтому владельцам iPhone 17 менять смартфон ради новинки нет смысла: экран, камеры и внешний вид те же, а прибавку в автономности еще предстоит измерить. Другое дело, если у вас iPhone 13, 14 или 15. Для них разница в автономности и скорости уже будет ощутимой.

Ждать придется до весны, и дешевле не станет

Релиз iPhone 18 инсайдер ожидает в первой половине 2027 года. Вместе с ним выйдут iPhone 18e и новый тонкий iPhone Air 2. Из этой тройки лучше всего, по его прогнозу, будет продаваться именно базовая модель.

Теперь про ту самую деталь, которая портит картину. Digital Chat Station предполагает, что цена может вырасти. Сам он называет это догадкой, и непонятно, от какой цифры считать рост. В сентябре 2026 года Apple уже подняла стартовую цену iPhone 17 в США с 799 до 899 долларов.

И не думайте, что Россию это обойдет стороной. Айфоны к нам везут через параллельный или серый импорт, поставщики закупают их за рубежом, так что каждые лишние 100 долларов на американском ценнике быстро превращаются в рубли с наценкой сверху. Тем более ходят слухи, что Apple может поднять цену еще сильнее. Поэтому я бы морально настраивался на 999 долларов за базовую модель. И хорошо, если в итоге Apple этого делать не станет.

Так стоит ли ждать iPhone 18? Если ваш айфон еще бодро держит заряд, можно спокойно дотерпеть до весны: новинка получит более экономный чип и чуть больше батареи. Если же смартфон нужен прямо сейчас, iPhone 17 с тем же экраном и камерами никуда не делся. Не можете определиться? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там хватает людей, которые уже прошли через такой выбор.