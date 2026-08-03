Новое приложение Т-Банка для Айфона: скачать Air Pilot Log в App Store

Банковские приложения продолжают возвращаться в App Store под чужими вывесками, и теперь очередь дошла до Т-Банка. Его клиент снова в магазине, только прячется под названием Air Pilot Log в категории «Навигация». Я скачал, зашёл в свой счёт и убедился: это настоящее приложение Т-Банка, а не пустышка на пару экранов. Работает он и на Айфоне, и на iPad, включая будущий обновлённый iPad Air. Ниже рассказываю, как скачать Т-Банк на Айфон и сколько у вас есть времени.



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Как скачать новое приложение Т-Банка Air Pilot Log

Приложение называется Air Pilot Log, разработчик EXPLOYO TRAVEL SRL S, категория «Навигация». По описанию перед вами журнал пилота воздушного шара: планирование полётов, GPS-трек маршрута, точки взлёта и посадки, погода, заметки про пассажиров и экипаж, расход топлива и даже голосовые пометки прямо в поле. Легенду в банке продумали с душой, так что человек со стороны ничего не заподозрит. Весит приложение около 500 МБ и требует iOS 16 или новее, поэтому запустится почти на любом актуальном Айфоне.

Приём знакомый: ровно так же недавно в магазин вернулось Авито под именем Anero, а до него целая волна банков. Новое приложение Т-Банка для Айфона живёт по тем же правилам: настоящий бренд не светится на иконке, зато внутри всё родное. В строке о совместимости указан даже свежий iOS, а значит клиент спокойно запускается на бетах, где обычные банки часто отваливаются.

Скачать новый Т-Банк

Где взять Т-Банк и как установить на Айфон

Где взять Т-Банк, чтобы не нарваться на подделку. Единственный надёжный источник это карточка в App Store по кнопке выше, а не ссылки из случайных чатов и с левых сайтов. Мы запросили ссылку в поддержке — нам ее и прислали. Так что, Т-Банк для Айфона настоящий.

Проверьте, чтобы регион учётной записи был российским, иначе приложение может не показаться в выдаче. На время загрузки отключите VPN, так меньше шансов, что установка зависнет на середине. Если возникнут вопросы — задайте их в нашем канале в МАКС, с радостью ответим.

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Если старый клиент банка уже стоит на телефоне, удалять его не нужно, новая иконка встанет рядом. Тем же способом в App Store недавно вернулись Альфа-Инвестиции под названием Инвестпоток, и логика там ровно такая же.

Работают ли уведомления в новом приложении Т-Банка

После запуска приложение Т-Банк Air Pilot Log предложило войти без кода из СМС через старый клиент, а следом подключить Face ID вместо пароля. Дальше открылся знакомый главный экран: счёт, карта, баланс, кэшбэк, переводы по номеру и оплата Айфоном. Всё на месте и живое, ничего не урезано.

Отдельно радуют пуши. Уведомления о списаниях и поступлениях приходят как обычно, а для банковского клиента это едва ли не важнее самой иконки. Переводы, оплата по QR, история операций и чат с поддержкой тоже на месте. По ощущениям это тот обычный Т-Банк для iOS, которым я пользовался раньше, просто с другим именем на рабочем столе. Если еще не стали клиентом, то сейчас лучшее время завести карту Т-Банка с бонусом! Присоединяйтесь, вещь практичная и полезная.

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Почему Т-Банк лучше скачать прямо сейчас

Если вы клиент банка и сидите на Айфоне, ответ простой: успейте скачать новый Т-Банк, пока дают. Такие приложения живут от нескольких дней до пары недель, дальше Apple вычищает их из магазина. Кто успел, продолжает пользоваться даже после удаления: с телефона клиент никуда не денется, пропадёт лишь возможность скачать его заново и получать обновления через App Store.

Про безопасность один момент. Незнакомый разработчик в карточке немного пугает, и это правильный инстинкт. Но если ссылка ведёт на официальную карточку Т-Банк в App Store, риск нарваться на фальшивку минимальный. А вот присланное из левого чата под видом банка не ставьте ни в коем случае, доступ к вашим деньгам того не стоит. Обо всех новых приложениях можете узнать из нашего Телеграм-канала.

Скачать новый Т-Банк

История, конечно, абсурдная: крупный банк маскируется под журнал воздухоплавателя, лишь бы протащить клиент мимо модерации. Но пока схема работает, грех не воспользоваться. Кстати, если любите годные находки, у нас есть подборка вещей, которые я взял по советам друзей и ни разу о них не пожалел.