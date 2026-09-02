Как установить любое приложение на iPhone без App Store и компьютера

Кирилл Пироженко

Приложения российских банков и сервисов вылетают из App Store быстрее, чем успеваешь их скачать. Один рабочий способ вернуть их я уже показывал: iMazing снова заработал как раньше и позволяет устанавливать удаленные приложения через iMazing, если когда-то вы качали их из магазина. Но что делать, если нужной программы у вас в App Store никогда не было и восстанавливать попросту нечего? Тут выручает метод с сертификатом разработчика. Он заметно сложнее, зато ставит на айфон вообще любое приложение в формате IPA. Разберу весь путь по шагам, от покупки сертификата до готовой иконки на экране.

Любые приложения на iPhone можно устанавливать без App Store. Фото.

Любые приложения на iPhone можно устанавливать без App Store

Покупаем сертификат разработчика Apple

Сразу честно про минусы, чтобы потом не было сюрпризов:

  • Сертификат платный.
  • Сертификат действует год, после чего его нужно покупать заново.
  • Apple может отозвать его в любой момент без объяснения причин: сегодня приложения открываются, а завтра перестают запускаться.

Это плата за возможность ставить что угодно в обход магазина. Если вам нужна всего одна конкретная программа вроде мессенджера, иногда проще посмотреть, как установить ВК без App Store другими способами. Но когда приложений много и все разные, сертификат окупает себя с лихвой.

Покупаю сертификат я на площадке GGSEL у проверенного продавца. Порядок действий такой:

  1. Открываем страницу с сертификатом разработчика на GGSEL. Выбираем срок гарантии, который вам подходит, и оплачиваем удобным способом.
  2. Как только оплата пройдет, откроется чат с продавцом. Ни в коем случае не закрывайте его, вся дальнейшая переписка будет идти именно там.
    3. Покупаем сертификат разработчика Apple. UDID необходимо отправить продавцу, чтобы он выпустил для вас сертификат. Фото.

    UDID необходимо отправить продавцу, чтобы он выпустил для вас сертификат

  3. Теперь нужно узнать UDID вашего айфона. Переходим по ссылке для получения UDID и устанавливаем специальный профиль, соглашаясь со всеми пунктами на экране.
  4. Когда на экране появится модель вашего смартфона и его UDID, копируем UDID в буфер обмена.
  5. Возвращаемся в чат с продавцом на GGSEL и присылаем туда скопированные данные.
  6. Ждем. Как только сертификат будет готов, продавец напишет в чат и даст ссылку на телеграм-бота, где будет лежать ваш файл.

На этом самая сложная часть закончилась. Все остальное делается прямо на айфоне и займет минут пять. Чат с продавцом держите открытым до конца, пока не убедитесь, что сертификат живой и рабочий.

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Ставим программу для подписи и режим разработчика

Сам сертификат приложения на айфон не установит. Для этого нужна отдельная программа, которая подписывает IPA вашим сертификатом и ставит их в систему. Хорошая новость в том, что искать ее не придется. Продавец пришлет ее уже готовой к установке вместе с сертификатом, в тот же телеграм-бот. Если из приложений вам в первую очередь нужен мессенджер, у нас есть отдельный разбор, как скачать МАКС на айфон, там способ попроще.

Установка самой программы для подписи выглядит так:

Ставим программу для подписи и режим разработчика. Все эти приложения уже подписаны вашим сертификатом и спокойно устанавливаются на ваш iPhone. Фото.

Все эти приложения уже подписаны вашим сертификатом и спокойно устанавливаются на ваш iPhone

  1. Открываем бота в Telegram по ссылке от продавца и находим присланную программу для подписи.
  2. Нажимаем на ее название, затем на кнопку «Установить» и подтверждаем, нажав «Установить» еще раз.
  3. Дожидаемся, пока иконка появится на рабочем столе. Я советую ставить Feather, она стабильная и понятная в работе.
Ставим программу для подписи и режим разработчика. Обязательно включите режим разработчика перед запуском Feather. Фото.

Обязательно включите режим разработчика перед запуском Feather

Перед первым запуском нужно включить режим разработчика, иначе приложение просто не откроется. Идем по пути Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Режим разработчика и активируем тумблер. Если такой строки в настройках нет, ее несложно вернуть: у нас есть подробная инструкция, как вернуть режим разработчика. После включения айфон попросит перезагрузиться, соглашаемся.

Подписываем и устанавливаем нужные приложения

Осталось найти сами приложения. Мы собрали каталог проверенных неподписанных IPA, откуда можно брать файлы, не боясь нарваться на подделку. Это обычные IPA, которые остается подписать вашим сертификатом и поставить на айфон. Все делается через Feather, ваш сертификат в нем уже прописан заранее.

Дальше действуем по порядку:

  1. Открываем Feather и заходим во вкладку Settings.
    2. Подписываем и устанавливаем нужные приложения. Обязательно измените эту настройку, иначе установка приложений не заработает. Фото.

    Обязательно измените эту настройку, иначе установка приложений не заработает

  2. Находим параметр Server Type и меняем его на Semi Local.
  3. Скачиваем в «Файлы» нужный вам IPA из нашего каталога.
    4. Подписываем и устанавливаем нужные приложения. Добавить IPA можно файлом, а можно ссылкой. Фото.

    Добавить IPA можно файлом, а можно ссылкой

  4. Переходим на вкладку Library и нажимаем «+» в правом верхнем углу.
    5. Подписываем и устанавливаем нужные приложения. Подпишите IPA и начните установку на iPhone. Фото.

    Подпишите IPA и начните установку на iPhone

  5. Выбираем загруженный IPA, он появится в списке приложений.
  6. Рядом с добавленным приложением нажимаем Sign. Сверху появится раздел Signed с уже подписанной программой.
    7. Подписываем и устанавливаем нужные приложения. Перейдите по ссылкам и подтвердите установку. Фото.

    Перейдите по ссылкам и подтвердите установку

  7. Жмем на нее, подтверждаем установку и ждем. Готово, иконка уже на рабочем столе.

Точно так же на айфон ставится любой другой IPA. В первый раз процесс кажется мудреным, но со второго-третьего приложения вы будете делать это на автомате, не заглядывая в инструкцию.

Подписываем и устанавливаем нужные приложения. Вот приложение Yota, которого никогда не было ни на моем аккаунте App Store, ни на моем смартфоне. Фото.

Вот приложение Yota, которого никогда не было ни на моем аккаунте App Store, ни на моем смартфоне

Что-то не подписывается или Feather выдает ошибку? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе и подскажем, где что нажать.

Как не поставить вредоносный IPA

Через сертификат можно поставить вообще что угодно, и здесь же прячется главная опасность. Не качайте IPA из случайных мест и сомнительных каналов. Под видом нужной программы легко подсунуть зараженный файл, который украдет все, что вы введете внутрь: пароли, номера карт, доступ к банку. Свой каталог мы проверяем руками, за него можно не переживать, а вот к остальным источникам относитесь с холодной головой.

Теперь про то, почему я советую именно этого продавца на GGSEL. Дело не только в самом сертификате. Вместе с ним он сразу присылает готовый к установке Feather и другие программы для подписи, уже подписанные вашим сертификатом. Вам не надо ничего искать, скачивать со стороны и вручную возиться с подписью инструментов, все приходит собранным в один бот. Именно поэтому весь процесс проходит без головной боли, а не превращается в квест на несколько вечеров.

И небольшой бонус для тех, кто любит выгодные находки. Раз уж речь зашла о покупках, у нас есть канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, куда мы выкладываем самые интересные товары с AliExpress по вменяемым ценам. Заодно и настроение поднимет, пока сертификат готовится в чате с продавцом.

В итоге метод с сертификатом это не самый простой путь, но по-настоящему универсальный. App Store может удалять что угодно и когда угодно, а ваш айфон при этом остается полноценным рабочим инструментом, а не витриной с урезанным набором приложений.

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