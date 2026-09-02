POCO F9 Pro и F9 Ultra завезли на Ozon и AliExpress: где дешевле и какой из них лучше

1 сентября 2026 года POCO показала линейку F9, и оба смартфона в тот же день отправились в продажу. Ждали их долго, а получили сразу два заряженных аппарата: быстрых, красивых и с честным флагманским железом. Ещё до премьеры было понятно, что старшая версия целится в игры, о чём коллеги подробно рассказали в разборе перед презентацией 1 сентября. Теперь железо в руках, цены известны, и можно спокойно решать, какой из двух брать.



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Где заказать новинки POCO в России

Новинки появились на AliExpress и Ozon в день анонса. Приятный бонус на старте: POCO один раз бесплатно заменит разбитый экран в первые полгода, если купить аппарат с 1 по 23 сентября. Повод не тянуть с заказом.

POCO F9 Pro отдают от 53 тысяч рублей, это заметно дешевле европейского ценника. Доставка из Китая занимает 10-20 дней, зато экономия ощутимая. На Ozon ценник чуть выше, но работает защита покупателя и быстрая доставка с российских складов.

POCO F9 Pro на AliExpress

POCO F9 Ultra обойдётся ориентировочно от 60 тысяч рублей. За эти деньги набор такой, что у конкурентов в том же ценнике его почти не найти. Любите отечественный маркетплейс — берите на Ozon со всеми привычными плюшками: баллами, быстрой доставкой и спорами в пользу покупателя.

POCO F9 Ultra на AliExpress

Флагманский чип за адекватные деньги

Младшая модель POCO F9 Pro построена на Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран тут 6.59 дюйма QHD+ OLED с частотой 185 Гц. Добавьте батарею 6330 мАч с зарядкой 100 Вт, тройную камеру с приближением 2.5x, звук Sound by Bose и защиту по стандарту IP69.

Самое интересное, что процессор здесь ровно тот же, что и в Ultra, без урезанных версий. По скорости работы Pro не уступает старшему брату вообще ни в чём. Берите его, когда нужен топовый чип и нормальный зум, а переплачивать не хочется.

POCO F9 Pro на Ozon

Смартфон с упором на игры

Старшая версия POCO F9 Ultra — это уже другая лига. POCO сделала на неё ставку как на игровой аппарат и вполне заслуженно метит в новые флагманы для геймеров: под капотом мощная платформа, продвинутое охлаждение и разгон кадров до высоких значений.

И вот что радует: пока новинки 2026 года дорожают и местами теряют в характеристиках, POCO идёт против течения и отдаёт максимум за свои деньги. От Pro старшая модель отличается тремя вещами.

Аккумулятор подрос до 8050 мАч, а это честные два дня работы без розетки.

без розетки. Камера получила перископ 5x с оптической стабилизацией и ультраширик на 50 МП вместо восьми.

и ультраширик на 50 МП вместо восьми. Звук прокачали до системы Sound by Bose 2.1 с отдельным вуфером.

Экран тоже крупнее и ярче: 6.9 дюйма с яркостью 4500 нит, а вокруг блока камер светится аккуратное кольцо-индикатор. Мелочь, а все же выдает флагман.

POCO F9 Ultra на Ozon

POCO F9 Pro или F9 Ultra: сравниваем характеристики

Чтобы разница читалась нагляднее, собрал ключевые параметры обеих моделей в одну таблицу.

Характеристика POCO F9 Pro POCO F9 Ultra Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Экран 6.59 дюйма, OLED, 185 Гц 6.9 дюйма, 185 Гц, 4500 нит Аккумулятор 6330 мАч 8050 мАч Зум 2.5x перископ 5x с OIS Ультраширокая камера 8 МП 50 МП Звук Sound by Bose, стерео Sound by Bose 2.1 с сабвуфером Цена от 53 000 рублей от 60 000 рублей

Если коротко, то ставка на цену и скорость это POCO F9 Pro: чип флагманский, а платить нужно меньше. По сути, у него весьма солидные характеристики, которых будет достаточно большинству из нас. Смело заказывайте!

POCO F9 Pro на AliExpress

Хотите настоящий зум, двухдневную батарею и лучший звук из коробки — доплачивайте за POCO F9 Ultra, он того стоит. Уточнить актуальные цены и обсудить покупку можете в нашем чате в MAX.

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