POCO F9 Pro и F9 Ultra завезли на Ozon и AliExpress: где дешевле и какой из них лучше
1 сентября 2026 года POCO показала линейку F9, и оба смартфона в тот же день отправились в продажу. Ждали их долго, а получили сразу два заряженных аппарата: быстрых, красивых и с честным флагманским железом. Ещё до премьеры было понятно, что старшая версия целится в игры, о чём коллеги подробно рассказали в разборе перед презентацией 1 сентября. Теперь железо в руках, цены известны, и можно спокойно решать, какой из двух брать.
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Где заказать новинки POCO в России
Новинки появились на AliExpress и Ozon в день анонса. Приятный бонус на старте: POCO один раз бесплатно заменит разбитый экран в первые полгода, если купить аппарат с 1 по 23 сентября. Повод не тянуть с заказом.
POCO F9 Pro отдают от 53 тысяч рублей, это заметно дешевле европейского ценника. Доставка из Китая занимает 10-20 дней, зато экономия ощутимая. На Ozon ценник чуть выше, но работает защита покупателя и быстрая доставка с российских складов.
POCO F9 Ultra обойдётся ориентировочно от 60 тысяч рублей. За эти деньги набор такой, что у конкурентов в том же ценнике его почти не найти. Любите отечественный маркетплейс — берите на Ozon со всеми привычными плюшками: баллами, быстрой доставкой и спорами в пользу покупателя.
Флагманский чип за адекватные деньги
Младшая модель POCO F9 Pro построена на Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран тут 6.59 дюйма QHD+ OLED с частотой 185 Гц. Добавьте батарею 6330 мАч с зарядкой 100 Вт, тройную камеру с приближением 2.5x, звук Sound by Bose и защиту по стандарту IP69.
Самое интересное, что процессор здесь ровно тот же, что и в Ultra, без урезанных версий. По скорости работы Pro не уступает старшему брату вообще ни в чём. Берите его, когда нужен топовый чип и нормальный зум, а переплачивать не хочется.
Смартфон с упором на игры
Старшая версия POCO F9 Ultra — это уже другая лига. POCO сделала на неё ставку как на игровой аппарат и вполне заслуженно метит в новые флагманы для геймеров: под капотом мощная платформа, продвинутое охлаждение и разгон кадров до высоких значений.
И вот что радует: пока новинки 2026 года дорожают и местами теряют в характеристиках, POCO идёт против течения и отдаёт максимум за свои деньги. От Pro старшая модель отличается тремя вещами.
- Аккумулятор подрос до 8050 мАч, а это честные два дня работы без розетки.
- Камера получила перископ 5x с оптической стабилизацией и ультраширик на 50 МП вместо восьми.
- Звук прокачали до системы Sound by Bose 2.1 с отдельным вуфером.
Экран тоже крупнее и ярче: 6.9 дюйма с яркостью 4500 нит, а вокруг блока камер светится аккуратное кольцо-индикатор. Мелочь, а все же выдает флагман.
POCO F9 Pro или F9 Ultra: сравниваем характеристики
Чтобы разница читалась нагляднее, собрал ключевые параметры обеих моделей в одну таблицу.
|Характеристика
|POCO F9 Pro
|POCO F9 Ultra
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Экран
|6.59 дюйма, OLED, 185 Гц
|6.9 дюйма, 185 Гц, 4500 нит
|Аккумулятор
|6330 мАч
|8050 мАч
|Зум
|2.5x
|перископ 5x с OIS
|Ультраширокая камера
|8 МП
|50 МП
|Звук
|Sound by Bose, стерео
|Sound by Bose 2.1 с сабвуфером
|Цена
|от 53 000 рублей
|от 60 000 рублей
Если коротко, то ставка на цену и скорость это POCO F9 Pro: чип флагманский, а платить нужно меньше. По сути, у него весьма солидные характеристики, которых будет достаточно большинству из нас. Смело заказывайте!
Хотите настоящий зум, двухдневную батарею и лучший звук из коробки — доплачивайте за POCO F9 Ultra, он того стоит. Уточнить актуальные цены и обсудить покупку можете в нашем чате в MAX.