Как установить МАКС на iPhone с историями и другими фишками, как на Android
Владельцы iPhone в России давно приметили обидную штуку: приложение «МАКС» на айфоне ощутимо отстает от версии для Android. Из-за удаления приложения из App Store на iPhone нет историй, в веб-версии не поддерживается цифровой ID, кастомизации толком нет, а уведомления приходят через пень-колоду. Решение при этом есть, и оно не требует ни джейлбрейка, ни плясок с компьютером. Ниже разберемся, как поставить на iPhone альтернативный клиент, который возвращает истории и подкидывает пару вещей, которых нет даже в официальной сборке. Заодно покажу, откуда брать приложения в обход App Store, как оформить доступ к такому магазину и как заставить работать пуши там, где обычным способом они включаться не хотят.
Сначала включаем режим разработчика
Весь фокус построен на установке приложений мимо App Store, а для этого iPhone должен разрешать ставить сторонние сборки. Отвечает за это режим разработчика. Если в настройках такого пункта у вас просто нет, у нас есть отдельный разбор, что делать, если режима разработчика нет — там расписаны причины и способы его вернуть.
Включается он за несколько касаний:
- Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность».
- Пролистайте до блока «Безопасность» и выберите пункт «Режим разработчика».
- Переведите переключатель в активное положение.
- iPhone попросит перезагрузиться. Соглашайтесь, а после перезапуска подтвердите включение.
iOS честно предупредит, что при активном режиме защита устройства немного снижается. Для нашей задачи это норма, а выключить его обратно можно в любой момент тем же переключателем.
Ставим DIYORDE Store — магазин для приложений не из App Store
Приложения в обход App Store ставятся не абы как, а через специальный магазин. В нашем случае это DIYORDE Store. Так называется сам магазин, а его приложение DDE Store. Полную инструкцию по нему мы уже делали — как ставить приложения без App Store — поэтому здесь пройдемся по сути и по подписке, без которой магазин не заработает.
Внутри DIYORDE Store собран внушительный каталог программ, которых в App Store для России либо нет, либо они прячутся под чужими названиями: сам МАКС, Сбербанк, ВТБ, VK и десятки других. По сути это полноценный магазин приложений, живущий по своим правилам.
Чтобы получить доступ, нужно оформить подписку:
- Зайдите на сайт diyorde.com и нажмите кнопку «Начать».
- Выберите тариф: 1 месяц за $9.90, 3 месяца за $19.90 или 6 месяцев за $29.90.
- Укажите имя и электронную почту — на нее придет чек и данные заказа.
- Выберите способ оплаты. Российские карты на обычном варианте не проходят, поэтому берите пункт «Карты РФ (RUB)» или «СБП (RUB)». Если есть промокод, подойдет строка «У меня есть код».
- Нажмите «Оплатить» и завершите платеж.
После оплаты сайт предложит установить профиль устройства:
- На странице «Вход на этом iPhone» нажмите «Установить профиль».
- В окне «Доступен профиль конфигурации» выберите «Продолжить», а затем «Разрешить».
- Откройте «Настройки» — вверху появится строка «Профиль загружен». Нажмите на нее.
- На экране «Установка профиля» тапните «Установить» и подтвердите действие.
Остается поставить сам магазин. Вернитесь на сайт, на экране «Установите приложение DIYORDE» нажмите «Установить» и дождитесь, пока иконка DDE Store появится на рабочем столе.
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Устанавливаем Komet и входим в аккаунт
Официальный МАКС на iPhone не обновляется с июня, и именно поэтому на айфоне нет историй и части свежих функций. Komet — это альтернативный клиент того же МАКС, который эти пробелы закрывает. Ставится он уже из установленного магазина, так что все следующие шаги делаем внутри DIYORDE Store.
- Откройте приложение DDE Store с рабочего стола.
- Перейдите на вкладку «Поиск» и введите Komet.
- Выберите «Komet: Макс — MAX» и нажмите «Установить», затем подтвердите установку во всплывающем окне.
- Дождитесь появления иконки Komet на рабочем столе и запустите приложение.
- На экране входа выберите страну «Россия», введите номер телефона и подтвердите его кодом из СМС.
- Если на аккаунте включена двухфакторная защита, введите пароль — после этого вы окажетесь в знакомом интерфейсе МАКС.
Все чаты, контакты и переписка подтянутся сами — Komet работает с тем же аккаунтом, что и официальное приложение, просто показывает больше. Не получается авторизоваться или что-то идет не так на этапе установки? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС — подскажем по шагам.
Включаем пуш-уведомления через веб
С уведомлениями в Komet отдельная история. Обычным способом, как в приложении из App Store, они не включаются — пуши подключаются через веб-страницу, и порядок действий диктует сам Komet. Логика такая: iOS отдает уведомления только веб-приложениям, добавленным на домашний экран, поэтому страницу сначала надо туда вынести.
- Откройте в Safari страницу push.komet.pw.
- Нажмите кнопку «Поделиться» внизу экрана и выберите «Добавить на экран „Домой“».
- Запустите появившуюся иконку — именно из нее, а не из вкладки Safari, все и заработает.
- На шаге «Разрешите уведомления» нажмите «Разрешить». Система спросит об этом только один раз.
- На шаге «Создайте подписку» нажмите «Подписаться на уведомления».
Когда все пройдет, страница покажет статус «Уведомления подключены», а подписка зарегистрируется на сервере. После этого пуши от Komet начнут падать на экран блокировки — с именем чата и текстом, как от любого привычного мессенджера.
Один важный нюанс: иконку с домашнего экрана удалять нельзя — вместе с ней пропадут и уведомления. Если пуши вдруг перестанут приходить, откройте эту иконку и свяжите подписку заново: Apple иногда меняет адрес доставки. А еще я обратил внимание, что уведомления в Komet приходят гораздо быстрее, чем в веб-версию МАКС. Так что еще один повод задуматься над альтернативой.
Истории, цифровой ID и другие фишки Komet
Ради чего все затевалось — истории. В веб-версии МАКС их попросту нет, а Komet поднимает эту ленту прямо над списком чатов, ровно как на Android. Но одними историями фишки не заканчиваются.
В профиле есть «Цифровой ID» — встроенная карточка-идентификатор, которую можно показать вместо привычных данных. Отдельный большой раздел — «Кастомизация»: тем, оформлений и настроек интерфейса тут заметно больше, чем в стандартном клиенте, так что мессенджер реально подгоняется под себя. Рядом лежат и приятные мелочи вроде прокси и подмены данных.
Добавить свою историю проще всего так:
- На экране со списком чатов нажмите на свой аватар с плюсом в левом верхнем углу — под ним подпись «Ваша история».
- Выберите фото или скриншот, который хотите опубликовать.
- При желании добавьте подпись и примените инструменты редактирования.
- Нажмите кнопку отправки — история появится в ленте над чатами.
Кстати, в том же списке чатов удобно читать тематические каналы прямо из Komet. Например, наш канал «Сундук Али-Бабы» с подборками выгодных находок с AliExpress виден там же, среди остальных диалогов.
В итоге за десять минут и одну подписку iPhone получает полноценный МАКС: с историями, кастомизацией и рабочими пушами. Пока официальное приложение по объективным причинам не может догнать Android, Komet закрывает разрыв уже сейчас.