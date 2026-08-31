10 каналов в мессенджере МАКС, которые я читаю сам и подписал всех друзей

Телеграм работает через раз, и рано или поздно каждый из нас задумывается о запасном мессенджере. У меня в роли такого запасного давно прижился МАКС, и за последние месяцы я насобирал там столько каналов, что лента наконец стала живой, а не пустой. Раз уж мы недавно рассказывали, как создать свой публичный канал в МАКС, логично показать и обратную сторону — на кого в этом самом МАКСе стоит подписаться. Собрал десятку каналов, которые открываю сам: тут и новости про технику, и хоккей с футболом, и рецепты, и даже мемы на вечер.



Все про Apple и лайфхаки для айфона в одном месте

Начну, конечно, с родного канала. У AppleInsider.ru в МАКСе собрано все про iPhone, Mac, iPad и остальную технику Apple — свежие новости, понятные инструкции и лайфхаки на каждый день. Из недавнего ребята показывали, когда Apple покажет iPhone 18 Pro и что вообще ждать от осенней презентации.

Формат простой: если в мире Apple что-то случилось, вы узнаете об этом здесь одним из первых. А чтобы не терять связь, даже когда все остальное падает, мы подстраховались — наш чат работает и в МАКСе. Заходите, там всегда подскажут по любой проблеме с айфоном.

AppleInsider.ru

Живой хоккей от КХЛ до НХЛ без сухих протоколов

Если следите за хоккеем, этот канал стоит включить в ленту одним из первых. Хоккей на Кинопоиске — это живые новости, разборы и та самая атмосфера, ради которой мы и любим этот спорт. Тут и КХЛ, и НХЛ, и европейские лиги, и легенды вроде Яромира Ягра, который в свои 54 все еще выходит на лед.

Лента обновляется постоянно — гол, трансфер, слух, все прилетает почти в реальном времени. Удобно, когда не хочется мониторить десяток сайтов, а хочется просто открыть один канал и быть в курсе.

Хоккей на Кинопоиске

Все, что нужно знать про Android

Да, канал про Android, но и владельцу iPhone тут есть что почитать. AndroidInsider.ru пишет про новые смартфоны, прошивки и фишки, которых у Apple еще нет — иногда полезно посмотреть, как живет соседняя экосистема. На днях, например, разбирали презентацию POCO F9 Pro и F9 Ultra.

Мне нравится трезвый тон: без священных войн Android против iOS, просто нормальный разговор про технику. Если подумываете о втором аппарате на Андроиде или просто любопытно, что там у конкурентов — подписка себя оправдает.

AndroidInsider.ru

Рецепты, которые правда доходят до плиты

Резко меняем тему. Chef.Vibe — это кулинарный канал, где рецепты не пылятся в закладках, а реально готовятся. Арбузный мохито на большую компанию, торты, закуски, все с короткими видео и понятными пропорциями, без литературных вступлений на три экрана.

Подписан на него, потому что устал от рецептов, где к сути надо продираться через историю про бабушкину деревню. Тут все по делу: список ингредиентов, шаги, результат. Идеально, когда захотелось приготовить что-то новое, а сил на долгие поиски нет.

Chef.Vibe

Наука и космос простым человеческим языком

Hi-News.ru — канал для тех, кому интересно не только новое железо, но и наука вокруг него: космос, физика, странные изобретения, ретро-фантастика. Читается легко, даже когда тема сложная. Кстати, если сам МАКС начал подъедать память, у нас есть разбор, почему МАКС занимает много места и как это быстро починить.

От подборок советской фантастики до новостей про новые процессоры — темы тут широкие, но подача всегда человеческая. Хороший вариант, чтобы разбавить ленту из одних лишь новостей про смартфоны чем-то более любопытным.

Hi-News.ru

Весь российский футбол одним потоком

Для футбольных болельщиков — настоящая находка. Это официальный канал РПЛ, тут собрано все по нашему чемпионату: голы, обзоры туров, статистика и видео прямо со ссылками на трансляции.

Спартак, Краснодар, Зенит — все главные матчи и голы дня прилетают сюда одним потоком. Если не хочется пропустить ни один тур и при этом не сидеть на десяти ресурсах сразу, подписка закрывает вопрос целиком.

Официальный канал РПЛ

Крутые гаджеты, которые реально можно купить

А вот это мой личный фаворит для вечернего залипания. Кобура от Теслы — канал про крутые штуки со всего интернета, которые не просто прикольно выглядят, а которые реально можно заказать себе домой. Левитирующие светильники, роботы для рабочего стола, настольные часы с перелистывающимися цифрами как в аэропортах, всякие дизайнерские мелочи.

Формат короткий: видео вещи, пара строк описания и подсказка, где ее взять. Канал пока небольшой, но находки там попадаются такие, что руки сами тянутся к кнопке заказа. Отличное место, чтобы подсмотреть подарок или просто порадовать себя.

Кобура от Теслы

Юмор, который заходит после тяжелого дня

Название провокационное, но по сути это просто канал с мемами и шутками — один из самых больших в подборке. Открытки, короткие видео, ситуации из жизни, над которыми реально смеешься, а не выдавливаешь вежливый смешок.

Держу его в ленте как разгрузку: после десятка новостей про блокировки и санкции хочется чего-то простого и веселого. Тут как раз тот случай, когда пролистал пять постов — и настроение уже получше.

Записки алкоголика

Техноновости коротко и с иронией

Формат как у новостных каналов, но подача другая — коротко, с иронией и без попыток изображать серьезное издание. Технокот пишет про технику, блокировки, сбои у сервисов и просто занятные факты. Недавно там как раз рассуждали на близкую нам тему — что будет с МАКС без обновлений в App Store.

Канал совсем небольшой, но по духу очень свой. А если у вас что-то перестало открываться и обход никак не находится, спросите в нашем чате в Telegram — там точно подскажут рабочее решение.

Технокот

Находки с маркетплейсов без хлама

И напоследок один очень интересный канал. В Сундуке Али-Бабы собрано то, что люди реально покупают на AliExpress, Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете: зарядки, кабели, аксессуары к технике и бытовые мелочи, которые реально пригодились.

Правило простое: никакого хлама. Если вещь не прижилась дома, поста о ней не будет. Цены указывают честно, ссылки дают прямые, а всякую сомнительную дичь отсекают на входе. Если любите разумный шопинг с проверенными находками, вам сюда.

Сундук Али-Бабы