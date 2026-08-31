10 каналов в мессенджере МАКС, которые я читаю сам и подписал всех друзей

Кирилл Пироженко

Телеграм работает через раз, и рано или поздно каждый из нас задумывается о запасном мессенджере. У меня в роли такого запасного давно прижился МАКС, и за последние месяцы я насобирал там столько каналов, что лента наконец стала живой, а не пустой. Раз уж мы недавно рассказывали, как создать свой публичный канал в МАКС, логично показать и обратную сторону — на кого в этом самом МАКСе стоит подписаться. Собрал десятку каналов, которые открываю сам: тут и новости про технику, и хоккей с футболом, и рецепты, и даже мемы на вечер.

Делюсь своими подписками в мессенджере МАКС. Фото.

Делюсь своими подписками в мессенджере МАКС

Все про Apple и лайфхаки для айфона в одном месте

Начну, конечно, с родного канала. У AppleInsider.ru в МАКСе собрано все про iPhone, Mac, iPad и остальную технику Apple — свежие новости, понятные инструкции и лайфхаки на каждый день. Из недавнего ребята показывали, когда Apple покажет iPhone 18 Pro и что вообще ждать от осенней презентации.

Все про Apple и лайфхаки для айфона в одном месте. Самые свежие и самые актуальные новости из мира Apple здесь. Фото.

Самые свежие и самые актуальные новости из мира Apple здесь

Формат простой: если в мире Apple что-то случилось, вы узнаете об этом здесь одним из первых. А чтобы не терять связь, даже когда все остальное падает, мы подстраховались — наш чат работает и в МАКСе. Заходите, там всегда подскажут по любой проблеме с айфоном.

AppleInsider.ru

Живой хоккей от КХЛ до НХЛ без сухих протоколов

Живой хоккей от КХЛ до НХЛ без сухих протоколов. Если вы поклонник хоккея, то точно должны быть подписаны на этот канал. Фото.

Если вы поклонник хоккея, то точно должны быть подписаны на этот канал

Если следите за хоккеем, этот канал стоит включить в ленту одним из первых. Хоккей на Кинопоиске — это живые новости, разборы и та самая атмосфера, ради которой мы и любим этот спорт. Тут и КХЛ, и НХЛ, и европейские лиги, и легенды вроде Яромира Ягра, который в свои 54 все еще выходит на лед.

Лента обновляется постоянно — гол, трансфер, слух, все прилетает почти в реальном времени. Удобно, когда не хочется мониторить десяток сайтов, а хочется просто открыть один канал и быть в курсе.

Хоккей на Кинопоиске

Все, что нужно знать про Android

Да, канал про Android, но и владельцу iPhone тут есть что почитать. AndroidInsider.ru пишет про новые смартфоны, прошивки и фишки, которых у Apple еще нет — иногда полезно посмотреть, как живет соседняя экосистема. На днях, например, разбирали презентацию POCO F9 Pro и F9 Ultra.

Все, что нужно знать про Android. Не забывайте, что в мире есть смартфоны на Андроиде, и про них тоже надо всё знать. Фото.

Не забывайте, что в мире есть смартфоны на Андроиде, и про них тоже надо всё знать

Мне нравится трезвый тон: без священных войн Android против iOS, просто нормальный разговор про технику. Если подумываете о втором аппарате на Андроиде или просто любопытно, что там у конкурентов — подписка себя оправдает.

AndroidInsider.ru

Рецепты, которые правда доходят до плиты

Резко меняем тему. Chef.Vibe — это кулинарный канал, где рецепты не пылятся в закладках, а реально готовятся. Арбузный мохито на большую компанию, торты, закуски, все с короткими видео и понятными пропорциями, без литературных вступлений на три экрана.

Рецепты, которые правда доходят до плиты. В этом канале очень много интересных рецептов. Фото.

В этом канале очень много интересных рецептов

Подписан на него, потому что устал от рецептов, где к сути надо продираться через историю про бабушкину деревню. Тут все по делу: список ингредиентов, шаги, результат. Идеально, когда захотелось приготовить что-то новое, а сил на долгие поиски нет.

Chef.Vibe

Наука и космос простым человеческим языком

Наука и космос простым человеческим языком. В этом канале сложная наука простым языком. Фото.

В этом канале сложная наука простым языком

Hi-News.ru — канал для тех, кому интересно не только новое железо, но и наука вокруг него: космос, физика, странные изобретения, ретро-фантастика. Читается легко, даже когда тема сложная. Кстати, если сам МАКС начал подъедать память, у нас есть разбор, почему МАКС занимает много места и как это быстро починить.

От подборок советской фантастики до новостей про новые процессоры — темы тут широкие, но подача всегда человеческая. Хороший вариант, чтобы разбавить ленту из одних лишь новостей про смартфоны чем-то более любопытным.

Hi-News.ru

Весь российский футбол одним потоком

Для футбольных болельщиков — настоящая находка. Это официальный канал РПЛ, тут собрано все по нашему чемпионату: голы, обзоры туров, статистика и видео прямо со ссылками на трансляции.

Весь российский футбол одним потоком. Российскую футбольную премьер-лигу освещают в этом канале по полной программе. Фото.

Российскую футбольную премьер-лигу освещают в этом канале по полной программе

Спартак, Краснодар, Зенит — все главные матчи и голы дня прилетают сюда одним потоком. Если не хочется пропустить ни один тур и при этом не сидеть на десяти ресурсах сразу, подписка закрывает вопрос целиком.

Официальный канал РПЛ

Крутые гаджеты, которые реально можно купить

А вот это мой личный фаворит для вечернего залипания. Кобура от Теслы — канал про крутые штуки со всего интернета, которые не просто прикольно выглядят, а которые реально можно заказать себе домой. Левитирующие светильники, роботы для рабочего стола, настольные часы с перелистывающимися цифрами как в аэропортах, всякие дизайнерские мелочи.

Крутые гаджеты, которые реально можно купить. Такие девайсы вы сами точно не найдете. Фото.

Такие девайсы вы сами точно не найдете

Формат короткий: видео вещи, пара строк описания и подсказка, где ее взять. Канал пока небольшой, но находки там попадаются такие, что руки сами тянутся к кнопке заказа. Отличное место, чтобы подсмотреть подарок или просто порадовать себя.

Кобура от Теслы

Юмор, который заходит после тяжелого дня

Название провокационное, но по сути это просто канал с мемами и шутками — один из самых больших в подборке. Открытки, короткие видео, ситуации из жизни, над которыми реально смеешься, а не выдавливаешь вежливый смешок.

Юмор, который заходит после тяжелого дня. Немного юмора и шуток точно никому не повредит. Фото.

Немного юмора и шуток точно никому не повредит

Держу его в ленте как разгрузку: после десятка новостей про блокировки и санкции хочется чего-то простого и веселого. Тут как раз тот случай, когда пролистал пять постов — и настроение уже получше.

Записки алкоголика

Техноновости коротко и с иронией

Формат как у новостных каналов, но подача другая — коротко, с иронией и без попыток изображать серьезное издание. Технокот пишет про технику, блокировки, сбои у сервисов и просто занятные факты. Недавно там как раз рассуждали на близкую нам тему — что будет с МАКС без обновлений в App Store.

Техноновости коротко и с иронией. Технокот собирает все самые интересные и важные новости из мира технологий. Фото.

Технокот собирает все самые интересные и важные новости из мира технологий

Канал совсем небольшой, но по духу очень свой. А если у вас что-то перестало открываться и обход никак не находится, спросите в нашем чате в Telegram — там точно подскажут рабочее решение.

Технокот

Находки с маркетплейсов без хлама

И напоследок один очень интересный канал. В Сундуке Али-Бабы собрано то, что люди реально покупают на AliExpress, Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете: зарядки, кабели, аксессуары к технике и бытовые мелочи, которые реально пригодились.

Находки с маркетплейсов без хлама. Сам постоянно заказываю товары из этого канала. Фото.

Сам постоянно заказываю товары из этого канала

Правило простое: никакого хлама. Если вещь не прижилась дома, поста о ней не будет. Цены указывают честно, ссылки дают прямые, а всякую сомнительную дичь отсекают на входе. Если любите разумный шопинг с проверенными находками, вам сюда.

Сундук Али-Бабы

Мессенджер MAXСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Мессенджер MAX
Как скрыть номер телефона в МАКС и кто может его увидеть. Фото.
Как скрыть номер телефона в МАКС и кто может его увидеть
Как отключить звонки в МАКС от незнакомых людей. Фото.
Как отключить звонки в МАКС от незнакомых людей
Как посмотреть статистику каналов в МАКС на iPhone и Mac: подписчики, уведомления и просмотры. Фото.
Как посмотреть статистику каналов в МАКС на iPhone и Mac: подписчики, уведомления и просмотры