Сквозное шифрование в МАКС: есть оно или нет на самом деле

Мессенджер MAX уже прописался на десятках миллионов смартфонов, и добрая часть из них — это айфоны. Претензий к государственному приложению накопилось много, но одна всплывает в разговорах чаще других: в MAX нет сквозного шифрования. Сегодня спокойно, без паники разберем, что скрывается за этим термином, почему его отсутствие имеет значение и как это отражается на обычном владельце iPhone. Недавно я подробно показывал, как скачать MAX без App Store, а раз приложение у вас уже стоит, самое время поговорить про его безопасность.



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Что такое сквозное шифрование и как оно работает

Зайду через аналогию про шкатулку. Вы кладете внутрь записку и запираете крышку на два замка, а ключи есть лишь у вас и у вашего собеседника. Пока эта шкатулка едет через десяток чужих рук, ни один посредник ее не вскроет, ведь подходящего ключа у него нет. Вот так, если совсем на пальцах, устроено сквозное шифрование, которое в документации обозначают как E2EE.

Под капотом происходит следующее. Текст сообщения превращается в бессмысленную кашу из символов прямо на вашем iPhone, еще до того как уйти в сеть. По вышкам и проводам путешествует уже шифр, а не читаемая фраза. Расшифровать его сумеет только смартфон получателя, потому что ключ хранится именно на нем. Сервер мессенджера при этом работает как обычный курьер: несет запечатанную посылку и не догадывается о ее содержимом.

Главная ценность схемы в том, что взлом сервера злоумышленнику ничего не принесет. Даже если сам хозяин платформы захочет прочитать вашу переписку, у него не выйдет: ключа-то нет. По такому принципу работают секретные чаты в Telegram, и это далеко не маркетинговая обертка, а строгая математика. Если тема защиты данных вам близка, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно разбираем подобные вопросы.

Есть ли в MAX сквозное шифрование сообщений

Тут легко попасться в ловушку и перепутать два совершенно разных уровня безопасности. Производители этим охотно пользуются: когда в приложении красуется размытая фраза про защиту ваших данных, речь почти наверняка идет не про E2EE.

Первый уровень — это шифрование во время передачи, знакомые многим HTTPS и TLS. Сообщение прячется под шифр на участке от вашего телефона до сервера, а на сервере снова разворачивается в обычный текст. Такая защита выручает от любителя перехватить трафик через общий Wi-Fi в кофейне. Вот только сам сервис прекрасно видит содержимое ваших сообщений.

Второй уровень — то самое сквозное шифрование, о котором шла речь выше. И разница между ними колоссальная. В первом варианте вы вынуждены доверять компании, которая держит серверы. Во втором вы доверяете исключительно математике, и никаких честных слов от владельца тут не требуется.

Что же кладет на стол MAX? В официальных материалах перечислены защищенное соединение, пароль на вход, управление активными сессиями и настройки приватности. Инструменты живые и рабочие, часть угроз они реально прикрывают. Но ни в одном документе приложения вы не найдете описания протокола сквозного шифрования для обычных чатов. Нет спецификации, нет ни слова о том, где рождаются и лежат ключи. А если ключи хранятся на серверах оператора, значит, сервер при желании вскроет вашу переписку.

Причина такой картины лежит на виду. Настоящее E2EE попросту мешало бы мессенджеру исполнять требования российских законов. В политике конфиденциальности черным по белому написано, что данные пользователей могут уходить третьим лицам по запросу правоохранителей. Сквозное шифрование превратило бы такие запросы в невыполнимую задачу, вот его и нет. К слову, если приложение при этом еще и жрет интернет и батарею, это отдельная беда, которую я тоже разбирал.

Что безопасно отправлять в MAX, а что нет

Нагнетать не буду. Для большинства повседневных дел MAX сгодится без проблем: переписка с друзьями, рабочая текучка, новости из официальных пабликов, обмен мемами. Риски тут примерно те же, что и в любом мессенджере без сквозного шифрования.

А вот есть данные, которым в MAX точно не место. Не гоняйте через него пароли и одноразовые коды, пусть даже они живут всего минуту. Между прочим, коды подтверждения приходят в MAX теперь вместо привычных СМС, и про эту перемену я писал отдельно. Не отправляйте фотографии документов: паспорт, СНИЛС, водительские права. В тот же список попадают реквизиты банковских карт, коммерческие секреты, юридически значимая переписка, а еще медицинские данные и любые личные сведения деликатного свойства.

Логика предельно понятна. Отсутствие подтвержденного E2EE вовсе не означает, что кто-то прямо в эту секунду листает ваши сообщения. Оно означает другое: меняется сама модель доверия. Открывая MAX на айфоне, вы доверяете не только собеседнику, но и самой платформе, а вместе с ней всем, кто имеет право запросить у нее данные. Не получилось разобраться с настройками приватности? Заглядывайте в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем, что и куда нажимать.

Безопасно ли пользоваться MAX на iPhone

Отвечу без крайностей: пользоваться можно, но с холодной головой. Оставляйте в мессенджере только ту переписку, утечка которой вас не подставит. Все чувствительное отправляйте через приложения с честным сквозным шифрованием, благо такие пока доступны.

Если же MAX вам не по нраву в принципе, замену найти реально, и я подробно расписывал, чем заменить WhatsApp и Telegram в наших условиях. А тем, кто в приложении освоился и хочет вести там свою площадку, пригодится инструкция, как создать публичный канал в MAX прямо с айфона.

Вывод простой. MAX не абсолютное зло и не шпион в кармане, но и не крепость для секретов. Это мессенджер с защитой на уровне передачи данных и без публично подтвержденного сквозного шифрования. Понимая эту разницу, вы сами решаете, что доверить приложению, а что оставить при себе. Осознанный выбор всегда лучше слепого доверия.