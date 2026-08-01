Сквозное шифрование в МАКС: есть оно или нет на самом деле

Кирилл Пироженко

Мессенджер MAX уже прописался на десятках миллионов смартфонов, и добрая часть из них — это айфоны. Претензий к государственному приложению накопилось много, но одна всплывает в разговорах чаще других: в MAX нет сквозного шифрования. Сегодня спокойно, без паники разберем, что скрывается за этим термином, почему его отсутствие имеет значение и как это отражается на обычном владельце iPhone. Недавно я подробно показывал, как скачать MAX без App Store, а раз приложение у вас уже стоит, самое время поговорить про его безопасность.

Как обстоят дела со сквозным шифрованием в МАКС. Фото.

Как обстоят дела со сквозным шифрованием в МАКС

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Что такое сквозное шифрование и как оно работает

Зайду через аналогию про шкатулку. Вы кладете внутрь записку и запираете крышку на два замка, а ключи есть лишь у вас и у вашего собеседника. Пока эта шкатулка едет через десяток чужих рук, ни один посредник ее не вскроет, ведь подходящего ключа у него нет. Вот так, если совсем на пальцах, устроено сквозное шифрование, которое в документации обозначают как E2EE.

Что такое сквозное шифрование и как оно работает. Для начала надо разобраться, что такое сквозное шифрование. Фото.

Для начала надо разобраться, что такое сквозное шифрование

Под капотом происходит следующее. Текст сообщения превращается в бессмысленную кашу из символов прямо на вашем iPhone, еще до того как уйти в сеть. По вышкам и проводам путешествует уже шифр, а не читаемая фраза. Расшифровать его сумеет только смартфон получателя, потому что ключ хранится именно на нем. Сервер мессенджера при этом работает как обычный курьер: несет запечатанную посылку и не догадывается о ее содержимом.

Главная ценность схемы в том, что взлом сервера злоумышленнику ничего не принесет. Даже если сам хозяин платформы захочет прочитать вашу переписку, у него не выйдет: ключа-то нет. По такому принципу работают секретные чаты в Telegram, и это далеко не маркетинговая обертка, а строгая математика. Если тема защиты данных вам близка, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно разбираем подобные вопросы.

Есть ли в MAX сквозное шифрование сообщений

Тут легко попасться в ловушку и перепутать два совершенно разных уровня безопасности. Производители этим охотно пользуются: когда в приложении красуется размытая фраза про защиту ваших данных, речь почти наверняка идет не про E2EE.

Первый уровень — это шифрование во время передачи, знакомые многим HTTPS и TLS. Сообщение прячется под шифр на участке от вашего телефона до сервера, а на сервере снова разворачивается в обычный текст. Такая защита выручает от любителя перехватить трафик через общий Wi-Fi в кофейне. Вот только сам сервис прекрасно видит содержимое ваших сообщений.

Второй уровень — то самое сквозное шифрование, о котором шла речь выше. И разница между ними колоссальная. В первом варианте вы вынуждены доверять компании, которая держит серверы. Во втором вы доверяете исключительно математике, и никаких честных слов от владельца тут не требуется.

Что же кладет на стол MAX? В официальных материалах перечислены защищенное соединение, пароль на вход, управление активными сессиями и настройки приватности. Инструменты живые и рабочие, часть угроз они реально прикрывают. Но ни в одном документе приложения вы не найдете описания протокола сквозного шифрования для обычных чатов. Нет спецификации, нет ни слова о том, где рождаются и лежат ключи. А если ключи хранятся на серверах оператора, значит, сервер при желании вскроет вашу переписку.

Есть ли в MAX сквозное шифрование сообщений. Пользовательское соглашение не позволяет внедрить сквозное шифрование. Фото.

Пользовательское соглашение не позволяет внедрить сквозное шифрование

Причина такой картины лежит на виду. Настоящее E2EE попросту мешало бы мессенджеру исполнять требования российских законов. В политике конфиденциальности черным по белому написано, что данные пользователей могут уходить третьим лицам по запросу правоохранителей. Сквозное шифрование превратило бы такие запросы в невыполнимую задачу, вот его и нет. К слову, если приложение при этом еще и жрет интернет и батарею, это отдельная беда, которую я тоже разбирал.

Что безопасно отправлять в MAX, а что нет

Нагнетать не буду. Для большинства повседневных дел MAX сгодится без проблем: переписка с друзьями, рабочая текучка, новости из официальных пабликов, обмен мемами. Риски тут примерно те же, что и в любом мессенджере без сквозного шифрования.

А вот есть данные, которым в MAX точно не место. Не гоняйте через него пароли и одноразовые коды, пусть даже они живут всего минуту. Между прочим, коды подтверждения приходят в MAX теперь вместо привычных СМС, и про эту перемену я писал отдельно. Не отправляйте фотографии документов: паспорт, СНИЛС, водительские права. В тот же список попадают реквизиты банковских карт, коммерческие секреты, юридически значимая переписка, а еще медицинские данные и любые личные сведения деликатного свойства.

Логика предельно понятна. Отсутствие подтвержденного E2EE вовсе не означает, что кто-то прямо в эту секунду листает ваши сообщения. Оно означает другое: меняется сама модель доверия. Открывая MAX на айфоне, вы доверяете не только собеседнику, но и самой платформе, а вместе с ней всем, кто имеет право запросить у нее данные. Не получилось разобраться с настройками приватности? Заглядывайте в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем, что и куда нажимать.

Безопасно ли пользоваться MAX на iPhone

Безопасно ли пользоваться MAX на iPhone. Пользоваться MAX на iPhone можно и нужно. Фото.

Пользоваться MAX на iPhone можно и нужно

Отвечу без крайностей: пользоваться можно, но с холодной головой. Оставляйте в мессенджере только ту переписку, утечка которой вас не подставит. Все чувствительное отправляйте через приложения с честным сквозным шифрованием, благо такие пока доступны.

Если же MAX вам не по нраву в принципе, замену найти реально, и я подробно расписывал, чем заменить WhatsApp и Telegram в наших условиях. А тем, кто в приложении освоился и хочет вести там свою площадку, пригодится инструкция, как создать публичный канал в MAX прямо с айфона.

Вывод простой. MAX не абсолютное зло и не шпион в кармане, но и не крепость для секретов. Это мессенджер с защитой на уровне передачи данных и без публично подтвержденного сквозного шифрования. Понимая эту разницу, вы сами решаете, что доверить приложению, а что оставить при себе. Осознанный выбор всегда лучше слепого доверия.

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